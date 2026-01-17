FBL-AFR-2025-MAR-PRESSERAFP
CAN 2025, Walid Regragui calme le jeu avant Sénégal - Maroc

Walid Regragui, a répondu aux critiques du Sénégal sur l’organisation à la veille de la finale contre le Maroc.

À quelques heures d’une finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, le climat autour de l’événement s’est légèrement tendu. Des critiques sénégalaises sur les conditions de sécurité à l’arrivée des joueurs à Rabat ont alimenté les débats, tandis que la pression populaire monte dans la capitale marocaine. Dans ce contexte sensible, Walid Regragui a pris la parole pour désamorcer toute polémique et rappeler l’essentiel, à la veille d’un rendez-vous historique pour les deux sélections.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Le Sénégal crie au scandale avant le Maroc

    Dimanche soir à Rabat, le Maroc et le Sénégal se disputeront la finale de la CAN 2025, avec un coup d’envoi prévu à 20h. Soutenus par tout un peuple, les Lions de l’Atlas tenteront de décrocher un deuxième titre continental, cinquante ans après leur unique sacre. Face à eux, une sélection sénégalaise expérimentée, finaliste à trois reprises lors des quatre dernières éditions, avance avec de solides arguments. Walid Regragui sait que l’enjeu sportif est immense, mais refuse toute escalade verbale avant ce choc.

    Interrogé en conférence de presse sur les critiques formulées par le camp sénégalais concernant la sécurité à l’arrivée des joueurs vendredi à Rabat, Walid Regragui a tenu à replacer le débat sur un terrain fraternel. « On va rester fraternels jusqu'au début du match », a-t-il affirmé. Le sélectionneur marocain a insisté sur la portée symbolique de cette affiche, bien au-delà du simple résultat sportif.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

    Walid Regragui prône l’apaisement avant Sénégal - Maroc

    Walid Regragui a poursuivi son message en rappelant que la rivalité devait s’arrêter aux limites du rectangle vert. « Quand l’arbitre sifflera (le coup d'envoi), ce sera un match de football et quand il sifflera la fin, il n’y a rien qui pourra rompre les liens qui unissent les Marocains et les Sénégalais », a-t-il déclaré, cherchant à calmer les esprits avant la finale. Une prise de position claire, applaudie par une partie de l’assistance.

    Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a ensuite résumé sa pensée avec force : « On est frères, on était frères et on restera frères. C’est indélébile dans la victoire comme dans la défaite. » Par ces mots, Walid Regragui a tenu à rappeler que cette finale de la CAN 2025, aussi prestigieuse soit-elle, ne devait en aucun cas altérer les relations historiques et culturelles entre les deux peuples.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    Regragui veut laisser l’adversité sur le terrain

    Plus loin dans son intervention, Walid Regragui a balayé l’idée selon laquelle l’issue de la finale pourrait modifier durablement les rapports entre le Maroc et le Sénégal. « Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères, on sera heureux pour eux. Ils auront mis la 2e étoile. Je suis persuadé que si c’est le contraire, les Sénégalais feront de même. Entretemps il y a un match de football où les deux équipes veulent gagner. » Une déclaration qui traduit sa vision apaisée de la compétition.

    Pour illustrer la profondeur de ce lien, Walid Regragui a convoqué des souvenirs personnels remontant à sa jeunesse en région parisienne. « Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins, au 4e, c’était la famille Tall. Moi je vivais au 3e. On est fâché jusqu’au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne mais ils venaient chez nous et on allait chez eux. » Un témoignage qui humanise son discours à la veille de ce grand rendez-vous.

    En concluant, Walid Regragui a élargi son propos à l’ensemble du continent africain. « On est frères. En Afrique, il faut qu’on ait ce côté-là. Il y a un match, on se chamaille, mais à la fin, tout le monde veut le bien de chacun », a-t-il expliqué, avant d’être applaudi par les journalistes présents. Un message qui tranche avec la tension ambiante et replace la finale dans un cadre plus fraternel.

