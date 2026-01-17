Sénégal - Maroc : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C’est l’épilogue rêvé et redouté, une confrontation titanesque qui dépasse le simple cadre du football. Ce dimanche soir (20h00) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc, pays hôte en quête d'un sacre qui le fuit depuis un demi-siècle (1976), affronte le Sénégal, lauréat il y a quatre ans et présent pour sa troisième finale en quatre éditions. Sur le papier, c'est le sommet absolu du football africain : la meilleure défense du tournoi (un seul but encaissé par les Lions de l'Atlas, sur penalty) face à l'une des attaques les plus cliniques, portée par un Sadio Mané en mission pour sa potentielle dernière danse. Walid Regragui, qui rêve d'offrir ce trophée à son peuple après l'épopée du Mondial, parle d'une rencontre à "50-50, peut-être 51 avec le public", appelant les supporters à monter le volume à "200 décibels" pour pousser ses hommes vers l'immortalité continentale.

Cependant, la fête annoncée est ternie par une atmosphère lourde et des incidents extrasportifs majeurs qui ont mis le feu aux poudres à 48 heures du coup d'envoi. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a poussé un véritable coup de gueule en conférence de presse, dénonçant le chaos sécuritaire lors de l'arrivée de sa délégation à la gare de Rabat vendredi. "On a laissé l'équipe avec la foule... Mes joueurs étaient en danger, tout pouvait se passer", a-t-il fustigé, qualifiant la situation d'"anormale" pour une compétition de ce standing. À cela s'ajoute un imbroglio logistique grotesque : à la veille de la finale, les Lions de la Teranga se sont retrouvés sans terrain d'entraînement assigné, refusant d'utiliser les installations du centre Mohamed VI. Ces tensions, couplées aux soupçons persistants sur l'arbitrage qui ont émaillé le parcours marocain, placent ce match dans un climat de défiance absolue.

Koulibaly absent, Hakimi en leader : le duel tactique

Sur le rectangle vert, le rapport de force est faussé par une absence monumentale : celle de Kalidou Koulibaly. Le capitaine et roc défensif du Sénégal est suspendu, obligeant Pape Thiaw à recomposer sa charnière centrale face à l'armada offensive marocaine menée par Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. C'est un handicap lourd pour les visiteurs, qui devront montrer une résilience exceptionnelle pour résister à la pression. En face, le Maroc est au complet, porté par un Achraf Hakimi transcendé et un Yassine Bounou héroïque sur les séances de tirs au but. La clé du match résidera dans la capacité du Maroc à ne pas se faire piéger par les transitions rapides sénégalaises, tout en gérant cette "pression d'un peuple" que Regragui tente désespérément de transformer en énergie positive plutôt qu'en paralysie émotionnelle.

Une question d'héritage pour l'Afrique

Au-delà des polémiques et de la tactique, cette finale est une question d'héritage. Pour le Sénégal, conserver son titre validerait sa domination sur la décennie et offrirait à Sadio Mané, que Thiaw estime lésé du Ballon d'Or à cause du manque de considération de la CAN, une place définitive au panthéon. Pour le Maroc, c'est l'heure de vérité : prouver que la demi-finale de Coupe du Monde n'était pas un accident et briser la malédiction de 1976. Entre la "fraternité" affichée par Regragui et la réalité brutale des incidents de la veille, Rabat s'apprête à vivre une nuit d'histoire où le vainqueur devra avoir les nerfs aussi solides que le talent. L'Afrique retient son souffle, espérant que le jeu reprendra ses droits sur le chaos.

Sur quelle chaine suivre le match Sénégal - Maroc

La rencontre entre le Sénégal et le Maroc sera à suivre ce dimanche 18 janvier 2026 à partir de 20h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Sénégal - Maroc

Africa Cup of Nations - CAN - Finale Prince Moulay Abdellah Stadium

Le match entre le Sénégal et le Maroc se tient ce dimanche 18 janvier à partir de 20h00, heure française, au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Sénégal

Le Sénégal abordera la finale de la CAN avec un coup dur majeur en défense. Suspendu après son avertissement contre l’Égypte, Kalidou Koulibaly manquera le rendez-vous décisif, comme lors de la finale de 2019. Le sélectionneur devrait confier l’axe central à Mamadou Sarr pour pallier l’absence du capitaine des Lions de la Teranga, un changement lourd de conséquences dans un match de cette intensité.

Un autre forfait par suspension concerne Habib Diarra, ce qui devrait pousser le staff à repositionner le curseur offensif. Nicolas Jackson est pressenti pour débuter en pointe, épaulé par Sadio Mané et Iliman Ndiaye, préféré à Ismaïla Sarr. Impliqué sur cinq des douze buts sénégalais, Mané reste la principale référence offensive d’un Sénégal qui misera sur l’efficacité de ses attaquants pour faire la différence face au Maroc.

Infos sur l'équipe du Maroc

Le Maroc aborde cette finale de la CAN avec plusieurs absences importantes à gérer. Azzedine Ounahi, toujours touché au mollet, n’a pas disputé la phase à élimination directe et devrait encore manquer le rendez-vous de dimanche. Même constat pour Romain Saiss, absent depuis la première journée en raison d’un pépin musculaire. Walid Regragui devrait donc reconduire la charnière Nayef Aguerd – Adam Masina pour tenter de contenir l’attaque sénégalaise.

Offensivement, l’impact de Achraf Hakimi dépasse largement sa seule contribution décisive contre la Tanzanie, tant son activité structure le jeu marocain. Devant, Brahim Diaz, muet pour la première fois du tournoi au tour précédent, reste la principale arme offensive, tandis que Ayoub El Kaabi est attendu en pointe, au détriment de Youssef En-Nesyri.

