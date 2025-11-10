À quelques semaines de la CAN 2025, un visage bien connu du football français refait surface avec une déclaration pour le moins surprenante. Maxime Lopez, ancien espoir de l’équipe de France et aujourd’hui milieu du Paris FC, a publiquement exprimé son désir de rejoindre la sélection algérienne. Dans une vidéo diffusée sur Canal+, le joueur formé à l’Olympique de Marseille n’a pas caché son attirance pour les Fennecs, ouvrant ainsi la porte à une éventuelle convocation. Un revirement inattendu qui enflamme les débats entre supporters français et algériens.
CAN 2025, un ancien Bleuet drague ouvertement l'Algérie
- AFP
Snobé par la France, Maxime Lopez veut jouer avec l’Algérie
Le milieu de terrain Maxime Lopez, âgé de 27 ans, n’a jamais semblé aussi proche de revêtir le maillot de l’Algérie. Interrogé par Canal+ dans une séquence diffusée ce lundi, le joueur du Paris FC s’est montré transparent quant à ses intentions : « Il n’y a pas vraiment eu de discussions concrètes, mais il y a eu des petites discussions où on m’a demandé mon avis là-dessus. On verra ce qu’il peut se passer, mais oui, pourquoi pas. Si on m’appelle, j’y vais ? Pour être honnête, oui », a-t-il confié sans détours. Une sortie qui intervient alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 approche à grands pas et que la sélection de Vladimir Petkovic affine sa liste.
Ancien international chez les moins de 20 ans puis chez les Espoirs, Maxime Lopez n’a pourtant jamais franchi le cap avec les A français. Éligible avec l’Algérie grâce à sa mère d’origine kabyle, l’ancien joueur de l’OM semble décidé à suivre les traces d’Ilan Kebbal, son coéquipier au Paris FC, récemment appelé par les Fennecs. « Alors les gens diront : Oui, l’opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du monde. Mais je pense que même sur une saison où il n’y avait ni la CAN ni la Coupe du monde, si on avait fait appel à moi, j’y serais allé », a ajouté le milieu, désormais déterminé à représenter les couleurs de ses racines.
- AFP
Maxime Lopez réfute l’hypothèse de l’opportunisme
Pour Maxime Lopez, l’heure est peut-être venue de relancer sa carrière internationale. Non éligible en équipe de France espoirs et sans contact officiel avec Didier Deschamps, le joueur du Paris FC voit dans l’Algérie une opportunité de renouer avec le très haut niveau. « Moi, honnêtement, j’ai toujours parlé de l’équipe de France, parce qu’on ne m’a jamais contacté à ce niveau-là en équipe d’Algérie. Au bout d’un moment, je ne pense pas que ce soit à moi de faire la démarche », explique-t-il, tout en confirmant un premier échange récent avec la Fédération algérienne : « Récemment, on m’a contacté pour savoir un peu où j’en étais. Moi, j’ai clairement dit que si jamais on faisait appel à moi, j’irais. »
Cette main tendue du joueur ne laisse personne indifférent. À l’image d’autres binationaux avant lui, Maxime Lopez semble mû par une double motivation : celle de défendre les couleurs de sa famille et celle de retrouver un cadre compétitif, à l’image d’une équipe d’Algérie en pleine reconstruction. Même s’il avoue ne jamais avoir mis les pieds dans le pays de sa mère, il promet d’y remédier très bientôt : « Je ne vais pas faire le menteur à dire que j’y suis déjà allé, je n’y suis jamais allé. Mais j’irai avec plaisir dès que je peux. »
- AFP
Maxime Lopez rattrapé par ses anciennes déclarations en faveur des Bleus
Cette déclaration d’amour aux Fennecs n’a toutefois pas été accueillie avec la même ferveur par tout le monde. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont rappelé les précédentes prises de position de Maxime Lopez, notamment à ses débuts à l’OM, lorsqu’il affirmait dans La Provence vouloir « rester focalisé sur l’équipe de France ». D’autres ont exhumé une interview accordée en février 2024 au média Carré, où il expliquait encore « être focalisé sur les Bleus » et n’avoir eu « aucun contact concret avec l’Algérie ».
Cette volte-face médiatique interroge surtout à la veille d’une CAN 2025 très médiatisée et d’une Coupe du monde 2026 à laquelle l’Algérie participera pour la première fois depuis 2014. Opportunisme ou évolution sincère ? Le débat reste ouvert, mais la franchise de Maxime Lopez séduit une partie des supporters des Fennecs, heureux de voir un joueur formé en France se tourner vers ses origines.
- AFP
Une place à saisir avant la CAN 2025
À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, la sélection algérienne se prépare à un nouveau cycle sous les ordres de Vladimir Petkovic. Avec des cadres expérimentés comme Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer, mais aussi une nouvelle génération emmenée par Ilan Kebbal, l’Algérie pourrait bien offrir à Maxime Lopez la chance qu’il attend. Le milieu du Paris FC, souvent salué pour sa vision du jeu et sa qualité technique, pourrait apporter un supplément de maîtrise dans l’entrejeu.
Pour l’heure, aucune convocation officielle n’a été annoncée, mais le message du joueur est clair. Entre son envie de compétition et ses attaches familiales profondes, Maxime Lopez semble prêt à tourner une nouvelle page de sa carrière internationale. Reste à savoir si Vladimir Petkovic saisira cette main tendue à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations.