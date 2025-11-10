CAN 2025, un ancien Bleuet drague ouvertement l'Algérie

Le milieu de terrain Maxime Lopez, âgé de 27 ans, n’a jamais semblé aussi proche de revêtir le maillot de l’Algérie. Interrogé par Canal+ dans une séquence diffusée ce lundi, le joueur du Paris FC s’est montré transparent quant à ses intentions : « Il n’y a pas vraiment eu de discussions concrètes, mais il y a eu des petites discussions où on m’a demandé mon avis là-dessus. On verra ce qu’il peut se passer, mais oui, pourquoi pas. Si on m’appelle, j’y vais ? Pour être honnête, oui », a-t-il confié sans détours. Une sortie qui intervient alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 approche à grands pas et que la sélection de Vladimir Petkovic affine sa liste.

Ancien international chez les moins de 20 ans puis chez les Espoirs, Maxime Lopez n’a pourtant jamais franchi le cap avec les A français. Éligible avec l’Algérie grâce à sa mère d’origine kabyle, l’ancien joueur de l’OM semble décidé à suivre les traces d’Ilan Kebbal, son coéquipier au Paris FC, récemment appelé par les Fennecs. « Alors les gens diront : Oui, l’opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du monde. Mais je pense que même sur une saison où il n’y avait ni la CAN ni la Coupe du monde, si on avait fait appel à moi, j’y serais allé », a ajouté le milieu, désormais déterminé à représenter les couleurs de ses racines.