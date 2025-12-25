CAN 2025 : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé débarquent au Maroc

Les supporters présents lors du match Algérie-Soudan (3-0) ont eu droit à une surprise de taille. Zinédine Zidane a pris place en tribunes pour assister à une rencontre particulière à ses yeux. La grande première de son fils, Luca Zidane, en Coupe d’Afrique des Nations. Une apparition discrète, mais très remarquée, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

La présence de l’ancien coach du Real Madrid confirme l’attractivité grandissante de cette CAN organisée au Maroc. Et elle pourrait ouvrir la voie à d’autres visiteurs tout aussi médiatiques.

Pronostic Angola vs Zimbabwe : la victoire ou l’angoisse