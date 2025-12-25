La Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne se joue pas seulement sur la pelouse. Dans les tribunes aussi, le spectacle attire les regards. Mercredi, un visage familier du football mondial a marqué les esprits à Rabat. Et ce ne serait qu’un début.
CAN 2025 : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé débarquent au Maroc
Zinédine Zidane, premier invité de prestige
Les supporters présents lors du match Algérie-Soudan (3-0) ont eu droit à une surprise de taille. Zinédine Zidane a pris place en tribunes pour assister à une rencontre particulière à ses yeux. La grande première de son fils, Luca Zidane, en Coupe d’Afrique des Nations. Une apparition discrète, mais très remarquée, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.
La présence de l’ancien coach du Real Madrid confirme l’attractivité grandissante de cette CAN organisée au Maroc. Et elle pourrait ouvrir la voie à d’autres visiteurs tout aussi médiatiques.
Mbappé attendu pour Maroc-Mali
Selon les informations du média marocain le360, Kylian Mbappé devrait prochainement faire le déplacement. L’attaquant du Real Madrid est attendu ce vendredi 26 décembre au Complexe Moulay Abdellah de Rabat pour suivre l’affiche entre le Maroc et le Mali.
Invité par son ami proche Achraf Hakimi, le capitaine des Bleus profiterait de cette escapade pour soutenir les Lions de l’Atlas. Sa venue suscite déjà une forte attente, tant chez les supporters marocains que parmi les observateurs de la compétition.
Ousmane Dembélé aussi dans les plans
Kylian Mbappé ne serait pas le seul international français concerné. Ousmane Dembélé figure également parmi les invités de marque pressentis. Si sa présence n’est pas totalement confirmée pour le match face au Mali, le Ballon d’Or 2025 pourrait apparaître plus tard dans le tournoi.
Le scénario le plus probable évoque une arrivée lors du troisième match de la phase de groupes, voire à l’occasion des huitièmes de finale, à condition que le Maroc décroche sa qualification. Là encore, le lien étroit entre Dembélé et Achraf Hakimi joue un rôle central.
Une CAN sous le feu des projecteurs
Entre infrastructures modernes, affiches attendues et tribunes peuplées de stars internationales, la CAN 2025 prend une autre dimension. Ces présences prestigieuses renforcent l’aura de la compétition et confirment l’ambition marocaine.
Le tournoi africain devient aussi un lieu de rencontres, de symboles et d'images fortes. Et les prochains jours pourraient encore réserver bien des surprises.