Dembele MbappeIMAGO / Icon Sport
Patrick Tchanhoun

CAN 2025 : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé débarquent au Maroc

Après Zidane, deux autres stars françaises pourraient illuminer les tribunes de la CAN 2025 au Maroc.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne se joue pas seulement sur la pelouse. Dans les tribunes aussi, le spectacle attire les regards. Mercredi, un visage familier du football mondial a marqué les esprits à Rabat. Et ce ne serait qu’un début.

Africa Cup of Nations
Maroc crest
Maroc
MAR
Mali crest
Mali
MAL
0