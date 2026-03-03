Ça chauffe à Paris : après Dembélé, un autre cadre bloque le PSG

Au cœur de ces tractations, le cas de Kang-in Lee intrigue. Satisfait de son rendement, le PSG souhaite prolonger l’international sud-coréen, lié au club jusqu’en juin 2028.

D’après les informations rapportées par L’Équipe, une première proposition formelle arrive sur la table. Pourtant, le joueur ne tranche pas. Le quotidien précise qu’il « n’aurait pas donné de réponse pour l’heure ». La réflexion se poursuit.

Ce silence n’équivaut pas à un refus. Il traduit une hésitation. Kang-in Lee observe sa situation sportive avant de se projeter plus loin.