Le Paris Saint-Germain multiplie les discussions pour sécuriser l’avenir de son effectif. Plusieurs dossiers avancent, d’autres patinent. Après les interrogations autour d’Ousmane Dembélé, un nouveau cas s’invite sur la table.
Ça chauffe à Paris : après Dembélé, un autre cadre bloque le PSG
Une vague de prolongations en cours
Depuis l’été dernier, le club parisien enclenche une série de négociations pour prolonger plusieurs joueurs clés. Bradley Barcola, João Neves, Fabián Ruiz ou encore Lucas Beraldo figurent dans les plans de la direction.
Pour l’instant, seules les prolongations de Willian Pacho, João Neves et Ibrahim Mbaye trouvent une issue favorable. D’autres discussions avancent bien, notamment celles de Fabian Ruiz et Lucas Beraldo, avec l’idée d’annoncer plusieurs signatures en même temps.
En parallèle, Paris réfléchit déjà à l’éventualité d’un départ de Dembélé cet été. Le club sonde le marché des avant-centres afin d’anticiper.
Kang-in Lee, un dossier en suspens
Au cœur de ces tractations, le cas de Kang-in Lee intrigue. Satisfait de son rendement, le PSG souhaite prolonger l’international sud-coréen, lié au club jusqu’en juin 2028.
D’après les informations rapportées par L’Équipe, une première proposition formelle arrive sur la table. Pourtant, le joueur ne tranche pas. Le quotidien précise qu’il « n’aurait pas donné de réponse pour l’heure ». La réflexion se poursuit.
Ce silence n’équivaut pas à un refus. Il traduit une hésitation. Kang-in Lee observe sa situation sportive avant de se projeter plus loin.
Entre ambitions personnelles et attentes du club
L’hiver dernier, un transfert vers l’Atlético de Madrid échoue pour deux raisons : un veto de Luis Enrique et des modalités contractuelles non abouties. L’été précédent, le joueur envisage déjà un départ. La Liga ne le laisse pas indifférent. A noter que des clubs de Premier League l’observe également.
Cette saison, ses prestations gagnent en consistance. Pourtant, il conserve un rôle de remplaçant dans l’esprit de son entraîneur. Paris attend davantage d’influence et plus de régularité dans les grands rendez-vous.
L’Équipe résume la situation : « Son profil de débordeur-centreur ne colle pas trop au projet de jeu de Luis Enrique, mais il peut être utile et n’a pas d’équivalent dans l’effectif ».
Une équation encore ouverte
Le PSG souhaite sécuriser ses talents avant le mercato estival. Kang-in Lee, lui, pèse le pour et le contre.
Rien ne presse officiellement. Mais dans les coulisses, le temps compte. Et à Paris, chaque silence prend une signification particulière.