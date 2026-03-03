Goal.com
Patrick Tchanhoun

Ça chauffe à Paris : après Dembélé, un autre cadre bloque le PSG

Un silence qui en dit long au PSG. Les stars du club francilien ont jugé bon de mettre en stand-by leur employeur.

Le Paris Saint-Germain multiplie les discussions pour sécuriser l’avenir de son effectif. Plusieurs dossiers avancent, d’autres patinent. Après les interrogations autour d’Ousmane Dembélé, un nouveau cas s’invite sur la table.

