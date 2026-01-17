L’avenir de Kang-In Lee au Paris Saint-Germain s’inscrit plus que jamais en pointillés. Malgré une montée en puissance perceptible ces dernières semaines, l’international sud-coréen peine encore à s’imposer durablement dans la rotation parisienne. À l’approche du mercato hivernal, son profil technique et sa marge de progression continuent pourtant de séduire à l’étranger. En Espagne notamment, un poids lourd du championnat semble décidé à passer à l’action, convaincu que la situation actuelle du joueur ouvre une fenêtre d’opportunité rare.
Mercato PSG, un grand club de Liga fonce sur Kang-In Lee
- Getty Images
Kang-In Lee, une situation fragile au PSG
Arrivé à Paris avec un statut prometteur, Kang-In Lee traverse une saison contrastée sous les ordres de Luis Enrique. Cantonné à un rôle secondaire dans le système du technicien espagnol, le milieu offensif sud-coréen alterne entre titularisations ponctuelles et entrées en jeu, sans jamais réellement s’installer comme un élément indispensable. Pourtant, ses dernières prestations ont été jugées plus abouties, confirmant son apport potentiel dans les phases de transition et entre les lignes.
Dans ce contexte, les rumeurs autour d’un possible départ de Kang-In Lee se sont intensifiées. Selon les informations rapportées par AS, l’international sud-coréen (44 sélections, 10 buts) figure désormais parmi les dossiers prioritaires suivis par l’Atlético Madrid. Le club madrilène, attentif à sa situation depuis plusieurs mois, aurait décidé d’accélérer de manière concrète ces derniers jours, profitant d’un temps de jeu jugé insuffisant au PSG.
- AFP
L’Atlético Madrid passe à l’action pour Kang-In Lee
Toujours d’après AS, l’Atlético Madrid est passé de la simple observation à une phase active dans ce dossier. Le quotidien espagnol révèle que Mateu Alemany, directeur du football des Colchoneros, s’est déplacé à Paris vendredi soir à l’occasion de la rencontre entre le PSG et Lille (3-0). Un déplacement loin d’être anodin, avec un objectif clair : initier et accélérer les discussions autour de Kang-In Lee avec les dirigeants parisiens.
L’Atlético Madrid voit en Kang-In Lee un profil compatible avec les exigences de Diego Simeone, capable d’apporter créativité et polyvalence dans l’entrejeu. À 23 ans, le joueur reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, un élément qui renforce la position de négociation du club de la capitale mais n’effraie pas pour autant les dirigeants madrilènes.
- AFP
Un dossier financièrement maîtrisé côté madrilène
Sur le plan économique, l’Atlético Madrid disposerait d’une marge de manœuvre suffisante pour envisager une telle opération. AS indique que les récentes ventes de Conor Gallagher et Giacomo Raspadori ont permis au club espagnol de récupérer près de 60 millions d’euros, offrant ainsi une capacité d’investissement appréciable sur le marché hivernal. Dans ces conditions, l’Atlético Madrid serait en mesure de formuler une offre crédible au PSG pour Kang-In Lee.
Parallèlement, les dirigeants madrilènes étudient également une formule alternative. Toujours selon le journal ibérique, l’option d’un prêt assorti d’une option ou d’une obligation d’achat en fin de saison est sérieusement envisagée. Une solution susceptible de convaincre le PSG, soucieux de préserver la valeur marchande de Kang-In Lee tout en rééquilibrant son effectif.
- AFP
Le PSG face à une décision stratégique
Côté parisien, le dossier Kang-In Lee s’annonce délicat. Le PSG apprécie le potentiel de son numéro 19, auteur de 21 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour un bilan de 2 buts et 3 passes décisives. Toutefois, la concurrence accrue au milieu de terrain et en attaque pourrait pousser la direction à écouter les propositions, surtout si le joueur exprime le souhait d’obtenir davantage de temps de jeu. L’Atlético Madrid, de son côté, semble prêt à insister. À mesure que le mercato avance, la pression pourrait s’intensifier sur le PSG, confronté à un choix stratégique pour Kang-In Lee.