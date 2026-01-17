Mercato PSG, un grand club de Liga fonce sur Kang-In Lee

Arrivé à Paris avec un statut prometteur, Kang-In Lee traverse une saison contrastée sous les ordres de Luis Enrique. Cantonné à un rôle secondaire dans le système du technicien espagnol, le milieu offensif sud-coréen alterne entre titularisations ponctuelles et entrées en jeu, sans jamais réellement s’installer comme un élément indispensable. Pourtant, ses dernières prestations ont été jugées plus abouties, confirmant son apport potentiel dans les phases de transition et entre les lignes.

Dans ce contexte, les rumeurs autour d’un possible départ de Kang-In Lee se sont intensifiées. Selon les informations rapportées par AS, l’international sud-coréen (44 sélections, 10 buts) figure désormais parmi les dossiers prioritaires suivis par l’Atlético Madrid. Le club madrilène, attentif à sa situation depuis plusieurs mois, aurait décidé d’accélérer de manière concrète ces derniers jours, profitant d’un temps de jeu jugé insuffisant au PSG.