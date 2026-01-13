Mercato PSG : c’est bouclé pour Fabian Ruiz

Longtemps annoncé sur le départ, notamment vers la Turquie, Fabian Ruiz devrait finalement poursuivre son aventure à Paris. Selon les informations de Matteo Moretto, confirmées par Fabrizio Romano, le milieu de terrain espagnol s’apprête à prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. Le nouveau bail porterait son engagement jusqu’en 2029.

Malgré l’existence de liens persistants avec une initiative turque, les discussions avec le PSG ont pris une tournure décisive. Fabrizio Romano précise qu’un accord se trouve désormais en phase finale, preuve d’une volonté commune de poursuivre le chemin ensemble.