Le Paris Saint-Germain avance sans bruit sur ses prolongations. Après plusieurs semaines de rumeurs, le club de la capitale touche au but sur un dossier jugé prioritaire en interne.
Mercato PSG : c’est bouclé pour Fabian Ruiz
- Getty Images
Fabian Ruiz proche d’un nouvel engagement
Longtemps annoncé sur le départ, notamment vers la Turquie, Fabian Ruiz devrait finalement poursuivre son aventure à Paris. Selon les informations de Matteo Moretto, confirmées par Fabrizio Romano, le milieu de terrain espagnol s’apprête à prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. Le nouveau bail porterait son engagement jusqu’en 2029.
Malgré l’existence de liens persistants avec une initiative turque, les discussions avec le PSG ont pris une tournure décisive. Fabrizio Romano précise qu’un accord se trouve désormais en phase finale, preuve d’une volonté commune de poursuivre le chemin ensemble.
- AFP
Derniers détails avant l’officialisation, le dossier Dembélé en suspens
Il reste encore quelques ajustements administratifs avant l’annonce officielle. Rien de bloquant, selon les sources proches du dossier. Cette prolongation vient renforcer la stabilité de l’effectif parisien, alors que le club souhaite sécuriser ses cadres sur la durée.
En parallèle, le PSG doit encore trancher le cas Ousmane Dembélé. Comme révélé récemment, le Ballon d’Or 2025 a refusé une première offre de prolongation. L’ailier réclame un salaire Ballon d’Or, ce qui retarde les négociations et alimente les interrogations autour de l’avenir du projet parisien.