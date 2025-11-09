Longtemps perçu comme une recrue plus commerciale que sportive, Kang-In Lee semble aujourd’hui renaître sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après des mois d’adaptation difficile et de critiques persistantes, l’international sud-coréen s’impose peu à peu comme une arme précieuse dans le dispositif de Luis Enrique. Ce renouveau n’est pourtant pas dû au hasard : derrière la transformation du joueur se cache une stratégie bien huilée du staff parisien, mêlant pression psychologique et confiance retrouvée. Retour sur un redressement exemplaire qui témoigne de la capacité du PSG à transformer la fragilité en force.
Ligue 1 : Comment le PSG a remis Kang-In Lee sur le bon chemin
- Getty Images Sport
Un début difficile pour Kang-In Lee au PSG
Arrivé à l’été 2023 pour 22 millions d’euros en provenance de Majorque, Kang-In Lee n’a pas immédiatement trouvé sa place au Paris Saint-Germain. Présenté comme un atout marketing après le départ de plusieurs stars, il a d’abord attiré l’attention pour les ventes record de maillots floqués à son nom, notamment sur le marché asiatique. Mais sportivement, les doutes se sont rapidement installés. Entre adaptation lente, prestations en demi-teinte et intégration compliquée dans le vestiaire parisien, le Sud-Coréen a peiné à convaincre Luis Enrique de lui accorder sa confiance.
Frustré par un temps de jeu limité, Kang-In Lee a même envisagé un départ lors du dernier mercato. Selon Foot01, son entourage avait sondé plusieurs clubs, mais le PSG, conscient de sa valeur potentielle, avait fixé son prix à 50 millions d’euros - une somme dissuasive.« Nasser Al-Khelaïfi savait que personne ne ferait une offre », indique le média français. Plutôt que de céder, la direction parisienne a préféré transformer cette frustration en moteur de motivation.
- AFP
Le déclic : Luis Enrique pique l’orgueil de Kang-In Lee
Convaincu du talent de son joueur, Luis Enrique a choisi une approche directe pour provoquer un électrochoc. D’après Adrien Chantegrelet, journaliste au Parisien, le message interne adressé à l’ailier a été clair : « Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller. »
Cette interpellation a servi de déclencheur. Porté par le discours de son entraîneur, Kang-In Lee a répondu par le travail et la persévérance. Le coup de pouce du destin est venu avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, qui ont ouvert la porte à plus de minutes de jeu. Chaque apparition a alors pris une importance nouvelle : que ce soit contre Tottenham en Supercoupe d’Europe, face à Nice en Ligue 1, ou encore contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le Sud-Coréen a impressionné par son intensité et sa créativité.
- AFP
Kang-In Lee retrouve la confiance et le sourire
Au fil des semaines, Kang-In Lee a su transformer les critiques en carburant. Son influence sur le jeu parisien s’est affirmée, notamment dans les phases de transition offensive où sa vivacité et sa vision du jeu ont fait la différence. En interne, les observateurs soulignent une nette évolution de son comportement. Le Parisien rapporte que « le meilleur joueur asiatique de 2025 a retrouvé de la légèreté, le sourire, dans la vie de groupe, un visage collant à sa personnalité blagueuse qu’il promène dans le vestiaire ».
Ce retour à la sérénité contraste avec la période difficile de ses débuts, marquée par un isolement discret et un manque de repères culturels. Le PSG, de son côté, voit en cette progression la validation d’un projet à long terme : celui de transformer Kang-In Lee en symbole de résilience et d’exemplarité au sein d’un effectif souvent soumis à la pression médiatique.
- AFP
Un joueur revigoré avant le choc contre l’OL
À quelques heures de la confrontation contre l’Olympique Lyonnais (20h45), Luis Enrique devrait offrir à Kang-In Lee une place de titulaire. Son dynamisme, sa capacité à percuter et à créer des déséquilibres représentent des atouts précieux pour un Paris en quête de régularité en Ligue 1. L’entraîneur espagnol, souvent exigeant dans la gestion de son effectif, voit désormais en lui un relais fiable sur le plan offensif, capable d’apporter une touche de créativité différente de celle des cadres.
Ce regain de forme coïncide également avec une meilleure connexion avec ses coéquipiers. Kang-In Lee a trouvé une complémentarité évidente avec Vitinha et Barcola, et son positionnement entre les lignes s’adapte mieux au système fluide prôné par Luis Enrique. Loin d’être un simple remplaçant, le Sud-Coréen s’impose progressivement comme une solution crédible dans la rotation parisienne.