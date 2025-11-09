Ligue 1 : Comment le PSG a remis Kang-In Lee sur le bon chemin

Convaincu du talent de son joueur, Luis Enrique a choisi une approche directe pour provoquer un électrochoc. D’après Adrien Chantegrelet, journaliste au Parisien, le message interne adressé à l’ailier a été clair : « Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller. »

Cette interpellation a servi de déclencheur. Porté par le discours de son entraîneur, Kang-In Lee a répondu par le travail et la persévérance. Le coup de pouce du destin est venu avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, qui ont ouvert la porte à plus de minutes de jeu. Chaque apparition a alors pris une importance nouvelle : que ce soit contre Tottenham en Supercoupe d’Europe, face à Nice en Ligue 1, ou encore contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le Sud-Coréen a impressionné par son intensité et sa créativité.