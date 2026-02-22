Ligue 1, le PSG verrouille un taulier de Luis Enrique

Cette politique proactive intervient alors que certains jeunes joueurs, encore sous contrat à long terme, connaissent une progression fulgurante et voient leur valeur s’envoler. La direction parisienne a ainsi prolongé le jeune milieu portugais, Joao Neves, d’un an, jusqu’en 2030, assorti d’une revalorisation salariale conséquente, reconnaissant ses performances régulières et son rôle essentiel dans le onze de départ de Luis Enrique. Selon Le Parisien, cette démarche vise à sécuriser l’avenir sportif et contractuel d’un joueur dont le poids dans le système parisien s’affirme au fil des semaines.

Joao Neves, arrivé l’été dernier en provenance du Benfica pour 65 millions d’euros, a rapidement trouvé sa place au PSG. Titulaire lors de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, le milieu de terrain portugais a démontré sa capacité à évoluer à haut niveau, malgré un salaire initial relativement modeste. Son association avec Vitinha et Fabian Ruiz, renforcée par l’émergence de Warren Zaïre-Emery, constitue aujourd’hui l’un des milieux les plus séduisants d’Europe. La direction parisienne souhaite ainsi transformer les performances sportives en reconnaissance tangible, tant sur le plan financier que sur le statut au sein de l’équipe.