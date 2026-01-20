Le mercato hivernal réserve parfois des décisions plus profondes qu’il n’y paraît. À Paris, un dossier en particulier attire l’attention des observateurs : celui de Kang-In Lee. Régulièrement utilisé mais rarement installé comme un cadre indiscutable, le milieu offensif sud-coréen voit son avenir s’écrire à la croisée de plusieurs chemins. Alors que l’Atlético de Madrid avance ses pions, Kang-In Lee semble désormais avoir une idée plus claire de la suite à donner à sa carrière, dans un contexte sportif et contractuel loin d’être anodin.
Mercato PSG, Kang-In Lee a tranché pour son avenir
- AFP
Kang-In Lee, un éternel joker au PSG
Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023 en provenance de Majorque contre un montant estimé à 22 millions d’euros, Kang-In Lee a connu une trajectoire faite de contrastes sous le maillot parisien. En 2025-2026, le joueur de 24 ans affiche 21 apparitions toutes compétitions confondues, dont 12 en tant que titulaire. Son apport statistique reste mesuré, avec 2 buts et 3 passes décisives, mais son influence ne se limite pas aux chiffres. Toutefois, une blessure à la cuisse contractée le 18 décembre l’a éloigné des terrains, lui faisant manquer les six dernières rencontres du PSG, sans pour autant refroidir les convoitises autour de Kang-In Lee.
L’intérêt de l’Atlético de Madrid s’est intensifié ces dernières semaines. Selon la presse espagnole, les Colchoneros travaillent en coulisses pour attirer Kang-In Lee dès cet hiver. Une démarche illustrée par la présence remarquée de Mateu Alemany, directeur sportif madrilène, au Parc des Princes lors du match de championnat face à Lille. Le dirigeant, qui connaît déjà Kang-In Lee pour l’avoir côtoyé lorsqu’il exerçait à Valence, aurait échangé avec les responsables parisiens afin de faire avancer le dossier, alors que le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028.
- Getty Images
L’Atlético Madrid fait le forcing pour Kang-In Lee
Si l’Atlético de Madrid insiste autant, c’est avant tout pour des raisons sportives. Kang-In Lee est décrit comme un joueur « incroyablement talentueux du pied gauche et peut évoluer sur l’aile droite ». Sa polyvalence, sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à créer des occasions figurent parmi les arguments mis en avant par les dirigeants madrilènes. Sans oublier que Kang-In Lee connaît parfaitement la Liga, un élément jugé déterminant dans la réflexion des Colchoneros, qui ont fait du Parisien leur priorité hivernale.
Au-delà de l’aspect purement sportif, l’Atlético perçoit en Kang-In Lee un investissement stratégique. Le club espagnol estime pouvoir lui offrir un rôle plus central que celui qu’il occupe actuellement au PSG. Son statut de joueur extracommunautaire ne constitue pas un frein, des places ayant été libérées récemment dans l’effectif madrilène. Par ailleurs, Kang-In Lee représente un atout économique majeur, notamment en Asie, où sa popularité booste les ventes de maillots et attire de nombreux sponsors, renforçant l’attrait global de son profil.
- Getty Images Sport
Kang-In Lee ouvert à un départ du PSG
La question centrale restait celle de la volonté du joueur. Sur ce point, Marca affirme que Kang-In Lee est très attiré par un changement d’air et qu’il n’a pas l’intention de prolonger son contrat au PSG. Toujours selon le quotidien espagnol, le projet sportif proposé par l’Atlético de Madrid ne le laisse pas indifférent, au point qu’il « comprend que le moment est venu de franchir une nouvelle étape où il pourra se sentir plus important sur le terrain ». Une prise de position qui marque un tournant dans la réflexion de Kang-In Lee.
Côté parisien, la prudence reste de mise. L’Atlético envisagerait une formule de prêt avec option d’achat, une solution dictée par ses contraintes financières mais qui séduit peu le PSG. Le club de la capitale n’est pas particulièrement favorable à un départ de Kang-In Lee, d’autant que Luis Enrique compte sur lui pour la suite de la saison. Le dossier s’annonce donc complexe, entre l’envie d’évolution du joueur et la volonté parisienne de conserver un élément jugé encore précieux.