Mercato PSG, Kang-In Lee a tranché pour son avenir

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023 en provenance de Majorque contre un montant estimé à 22 millions d’euros, Kang-In Lee a connu une trajectoire faite de contrastes sous le maillot parisien. En 2025-2026, le joueur de 24 ans affiche 21 apparitions toutes compétitions confondues, dont 12 en tant que titulaire. Son apport statistique reste mesuré, avec 2 buts et 3 passes décisives, mais son influence ne se limite pas aux chiffres. Toutefois, une blessure à la cuisse contractée le 18 décembre l’a éloigné des terrains, lui faisant manquer les six dernières rencontres du PSG, sans pour autant refroidir les convoitises autour de Kang-In Lee.

L’intérêt de l’Atlético de Madrid s’est intensifié ces dernières semaines. Selon la presse espagnole, les Colchoneros travaillent en coulisses pour attirer Kang-In Lee dès cet hiver. Une démarche illustrée par la présence remarquée de Mateu Alemany, directeur sportif madrilène, au Parc des Princes lors du match de championnat face à Lille. Le dirigeant, qui connaît déjà Kang-In Lee pour l’avoir côtoyé lorsqu’il exerçait à Valence, aurait échangé avec les responsables parisiens afin de faire avancer le dossier, alors que le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028.