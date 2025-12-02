La fête devait être totale, presque solennelle. Pour ses 75 ans, l’Olympique Lyonnais a convié une armée de joueurs, employés, anciens cadres et visages familiers du club. Pourtant, au milieu des sourires et des hommages, une absence a soudain animé les discussions. Barth Ruzza, voix mythique d’OL TV, compagnon des Bad Gones et figure respectée de Gerland, n’a reçu aucune invitation. Un silence étrange. Un vide que beaucoup ont remarqué. Et l’intéressé n’a pas tardé à exprimer son incompréhension, avec un message qui a fait l’effet d’un pavé dans la mare.
Boycottée, une figure de l’OL fait une sortie fracassante
- AFP
Une célébration historique… mais une omission incompréhensible
Dimanche, l’OL avait mis les petits plats dans les grands. Retraités, anciens dirigeants, personnalités liées à l’histoire du club, tout semblait soigneusement préparé pour offrir un moment inoubliable aux supporters. Tout, sauf un détail pour le moins surprenant : l’absence totale de Barth Ruzza sur la liste des invités.
Celui qui a incarné les soirées d’OLTV, marqué des générations avec ses émissions, ses phrases cultes et sa passion débordante, a regardé passer l’événement… depuis l’extérieur. Beaucoup ont cru à une erreur. Pourtant, au fil des heures, l’idée d’un simple oubli s’est dissoute.
Ruzza a porté pendant quinze ans la voix du club, animé l’OL Night System, partagé le quotidien des Bad Gones et donné vie à une formule devenue patrimoine lyonnais : "L’OL est une formidable occasion d’être heureux". Sa place semblait naturelle dans une journée qui saluait justement ceux qui ont façonné l’histoire. Mais aucune invitation n’est arrivée.
- AFP
Barth Ruzza réagit : une phrase, un ton, un malaise immédiat
L’homme n’a pas crié. Il n’a pas accusé nommément. Il a simplement laissé parler sa déception. Sur X, il a lâché un message plus tranchant qu’une tirade enflammée : « C'est bizarre. Pas reçu d'invitation, après, ce n'est pas comme si j'avais animé, pendant 15 ans en cumulé la quotidienne d'Oltv. Un niveau d'élégance d'une rare hypocrisie 👏 ».
Quelques mots. Un sarcasme évident. Et une pluie de réactions. Supporters abasourdis, journalistes interpellés, anciens collaborateurs sidérés… Tous semblaient tomber des nues en découvrant qu’une figure aussi notable avait été tenue à l’écart.
Car Ruzza, au-delà de son rôle médiatique, a toujours entretenu un lien particulier avec le public lyonnais. Une proximité qui ne plaisait pas forcément à tout le monde dans les couloirs du club. Son départ avait déjà laissé des traces, et certains soupçonnent de vieux différends de refaire surface.
- AFP
Un malaise profond entre passé glorieux et direction actuelle
L’homme ne donne pas de nom. Il ne précise rien. Mais son message laisse entendre que cette absence d’invitation n’a rien d’une erreur administrative. Une pique subtile, mais lourde de sous-entendus. Ceux qui l’ont suivi au fil des années savent que Ruzza parle rarement par hasard.
Son ton libre, apprécié des fans, a souvent dérangé certains décideurs. D’où cette impression tenace qu'il n’a jamais été totalement pardonné pour sa liberté de ton. Alors, boycott volontaire ou maladresse incroyable ? Peu importe : la fracture existe.
En tout cas, une certitude se dégage : l’OL s’est offert une fête grandiose… mais une polémique dont il se serait volontiers passé.