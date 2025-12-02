Boycottée, une figure de l’OL fait une sortie fracassante

Dimanche, l’OL avait mis les petits plats dans les grands. Retraités, anciens dirigeants, personnalités liées à l’histoire du club, tout semblait soigneusement préparé pour offrir un moment inoubliable aux supporters. Tout, sauf un détail pour le moins surprenant : l’absence totale de Barth Ruzza sur la liste des invités.

Celui qui a incarné les soirées d’OLTV, marqué des générations avec ses émissions, ses phrases cultes et sa passion débordante, a regardé passer l’événement… depuis l’extérieur. Beaucoup ont cru à une erreur. Pourtant, au fil des heures, l’idée d’un simple oubli s’est dissoute.

Ruzza a porté pendant quinze ans la voix du club, animé l’OL Night System, partagé le quotidien des Bad Gones et donné vie à une formule devenue patrimoine lyonnais : "L’OL est une formidable occasion d’être heureux". Sa place semblait naturelle dans une journée qui saluait justement ceux qui ont façonné l’histoire. Mais aucune invitation n’est arrivée.