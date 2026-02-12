Recruté le 1er septembre sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, Benjamin Pavard incarnait un pari ambitieux pour l’Olympique de Marseille. Quelques mois plus tard, la trajectoire s’inverse. Performances en baisse, avenir flou et soupçons en interne : le dossier prend une tournure inattendue.
Benjamin Pavard et l’OM, la décision drastique que personne n’avait vue venir
- Getty Images
Un pari séduisant sur le papier
À la toute fin du mercato estival, l’OM arrache la signature de Benjamin Pavard. L’Inter Milan accepte un prêt estimé à 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 15 millions. À 29 ans, l’international français traîne une solide réputation, forgée au Bayern Munich et en équipe de France.
Marseille cherche alors un défenseur capable d’apporter expérience et polyvalence. Pavard peut évoluer dans l’axe droit d’une défense à trois ou occuper le couloir. Roberto De Zerbi voit en lui un atout tactique précieux.
Le joueur arrive avec une motivation claire : retrouver un niveau élevé pour convaincre le sélectionneur en vue de la prochaine Coupe du monde. L’idée séduit. Le contexte semble favorable.
- AFP
Une saison qui bascule
Les premières semaines rassurent. Pavard enchaîne, affiche de l’assurance, guide ses partenaires. Puis le rythme retombe. Des erreurs coûteuses apparaissent. Certaines actions pèsent lourd dans les résultats.
Progressivement, son statut change. Il ne démarre plus chaque rencontre. La confiance s’effrite. Le public marseillais, exigeant, ne laisse rien passer. Dans ce climat, la question surgit : l’OM lèvera-t-il l’option d’achat en fin de saison ?
- AFP
L’OM ne souhaite pas lever l’option
D’après les informations rapportées par Nicolo Schira, la direction marseillaise ne se montre pas convaincue par les performances globales du défenseur. Le club n’envisage donc pas d’activer l’option fixée à 15 millions d’euros.
Si cette orientation se confirme, Benjamin Pavard retournera à l’Inter Milan l’été prochain. Son contrat court toujours jusqu’en juin 2028 avec le club italien.
Mais la situation ne paraît pas plus simple de l’autre côté des Alpes. Cristian Chivu ne compterait pas sur lui dans son projet. L’Inter chercherait alors une nouvelle solution pour son défenseur, dont la valeur atteint environ 20 millions d’euros selon Transfermarkt.
L’avenir s’écrit donc loin de Marseille. Reste à savoir où.
- AFP
Une crise sportive qui s’étend
Le dossier Pavard s’inscrit dans un contexte agité. Le départ de Roberto De Zerbi, acté dans la nuit de mardi à mercredi, secoue le club. Medhi Benatia propose lui aussi de quitter ses fonctions. La direction refuse. Le vestiaire traverse une zone de turbulences. Résultats irréguliers. Décisions contestées. Ambiance lourde.
Et depuis quelques semaines, des informations internes se retrouvent dans la presse. Des détails précis, parfois révélés avant les matchs. À Marseille, la confidentialité représente une règle non négociable, surtout à l’approche d’un rendez-vous européen.
- AFP
La polémique autour d’une fuite
Un épisode cristallise les tensions. À la veille du déplacement face à l’Union Saint-Gilloise, remporté 2-3 par l’OM, L’Équipe annonce la non-titularisation de Benjamin Pavard. L’information circule avant même que le groupe ne prenne la direction du stade.
En interne, la nouvelle irrite. Qui parle ? Qui transmet ces éléments ? Le journaliste Romain Molina évoque la proximité entre Pavard et certains membres de la presse. Le débat enfle.
Sur les réseaux sociaux, une photo ressurgit : Benjamin Pavard aux côtés de Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, présenté comme proche du giron parisien. Les deux hommes entretiennent une relation amicale dans la sphère privée. Le raccourci apparaît vite. Relation personnelle. Article publié. Soupçon immédiat.
Pourtant, aucune preuve tangible ne vient confirmer une fuite orchestrée par le joueur. Aucun élément concret ne valide l’accusation. Mais dans un vestiaire fragilisé, le doute suffit à fragiliser l’équilibre collectif.
- AFP
Un avenir loin de la Canebière ?
Entre performances jugées insuffisantes et climat pesant, la page marseillaise semble déjà se tourner pour Benjamin Pavard. L’OM prépare son futur sans lui. L’Inter Milan doit trouver une nouvelle issue.
Le défenseur français, lui, doit relancer sa trajectoire. À 29 ans, il conserve une expérience recherchée sur le marché européen. Reste à transformer cette période trouble en nouveau départ.
À Marseille, le dossier Pavard laisse une impression contrastée. Un recrutement ambitieux. Une adaptation incomplète. Et une fin qui s’annonce brutale.