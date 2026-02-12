Benjamin Pavard et l’OM, la décision drastique que personne n’avait vue venir

À la toute fin du mercato estival, l’OM arrache la signature de Benjamin Pavard. L’Inter Milan accepte un prêt estimé à 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 15 millions. À 29 ans, l’international français traîne une solide réputation, forgée au Bayern Munich et en équipe de France.

Marseille cherche alors un défenseur capable d’apporter expérience et polyvalence. Pavard peut évoluer dans l’axe droit d’une défense à trois ou occuper le couloir. Roberto De Zerbi voit en lui un atout tactique précieux.

Le joueur arrive avec une motivation claire : retrouver un niveau élevé pour convaincre le sélectionneur en vue de la prochaine Coupe du monde. L’idée séduit. Le contexte semble favorable.