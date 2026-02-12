OM : la taupe du vestiaire enfin identifiée !

Le départ de Roberto De Zerbi, acté dans la nuit de mardi à mercredi, secoue le club. Quelques heures plus tard, Medhi Benatia, lui aussi, propose de quitter ses fonctions avant que la direction ne refuse. Le vestiaire traverse une période trouble. Résultats irréguliers, choix contestés, tension palpable.

Et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs informations confidentielles sortent dans la presse ces dernières semaines. Trop précises pour relever du simple hasard. À Marseille, la discrétion constitue une règle d’or, surtout avant un rendez-vous européen. Pourtant, certains détails filtrent.