Arrivé à Monaco pour se relancer et offrir enfin au FC Barcelone les garanties d’une vente espérée depuis plusieurs mois, Ansu Fati voit aujourd’hui son parcours se complexifier. Après un démarrage incisif, l’attaquant espagnol traverse une période de doute qui inquiète autant son club prêteur que son club actuel. Entre performances irrégulières, temps de jeu en baisse et pressions sportives grandissantes, la suite de son aventure dans la Principauté pourrait réserver plusieurs rebondissements. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour Ansu Fati, dont l’avenir immédiat sera scruté avec attention.
Barça - Monaco, ça se complique pour Ansu Fati
Ansu Fati freiné dans son élan à Monaco
Lorsqu’Ansu Fati pose ses valises sur le Rocher le 1ᵉʳ juillet, l’AS Monaco croit tenir l’un des renforts majeurs de son projet 2025-2026. Prêté par le Barça avec option d’achat, l’international espagnol accepte ce nouveau défi après une saison marquée par les blessures et un temps de jeu réduit en Catalogne. Dès ses premières sorties, Ansu Fati affiche des signes encourageants : un but inscrit en Ligue des Champions lors de ses débuts contre Bruges puis un doublé en Ligue 1 face à Metz. Ces premiers instants renforcent l’idée qu’il pourrait enfin relancer une carrière ralentie par les pépins physiques.
Au fil des rencontres, Ansu Fati confirme cette dynamique positive avec un nouveau but contre Lorient puis un doublé face à Nice. Six réalisations en cinq apparitions : de quoi alimenter l’optimisme des dirigeants catalans, qui espèrent alors que l’option d’achat de 11 millions d’euros pourra être activée en fin de saison. Mais très vite, la machine se dérègle. Les performances d’Ansu Fati perdent en influence, l’efficacité disparaît, et les semaines qui suivent marquent une rupture avec le début de son aventure monégasque.
Ansu Fati snobé par Sébastien Pocognoli
Le changement d’entraîneur marque un tournant important. Avec l’arrivée de Sébastien Pocognoli pour remplacer Adi Hütter, Ansu Fati perd progressivement sa place dans la rotation. Le technicien belge, déjà confronté au difficile dossier Paul Pogba, choisit d’agir avec prudence concernant son effectif offensif. Ansu Fati en fait indirectement les frais : moins de titularisations, moins de responsabilités et, surtout, moins de minutes disputées. Sur ses trois dernières apparitions, il cumule seulement 55 minutes, une donnée qui illustre sa perte de rythme.
Cette diminution progressive de son temps de jeu intervient alors qu’Ansu Fati avait besoin de continuité pour retrouver son meilleur niveau. Elle coïncide également avec une période où il apparaît moins influent et peine à peser sur les phases offensives. Malade au moment du déplacement à Bodo/Glimt en Ligue des Champions, l’attaquant n’apparaît même pas dans le groupe. En Espagne, la presse, notamment Marca, s’interroge sur cette baisse de considération, considérant que le changement sur le banc a stoppé l’élan d’Ansu Fati, pourtant encore auteur de six buts en onze rencontres.
Le Barça s’inquiète pour Ansu Fati
Du côté de la Catalogne, l’inquiétude grandit. Le Barça, dont la situation économique reste fragile, comptait sur une saison pleine d’Ansu Fati pour assurer une vente à moyen terme. Les dirigeants blaugranas espéraient que l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros serait activée, mais le manque de continuité compromet désormais ce scénario. Chaque week-end, la direction sportive observe attentivement les évolutions de son joueur, consciente qu’un temps de jeu insuffisant pourrait compliquer sa valorisation.
Face à cette situation, Ansu Fati se retrouve au cœur des discussions internes du Barça. Selon les informations relayées par Foot Mercato et Marca, un point est prévu entre le joueur et le club afin d’évaluer les possibilités. Plusieurs pistes émergent : rester à Monaco et espérer regagner du temps de jeu, réintégrer le FC Barcelone à l’hiver pour être de nouveau prêté ailleurs, ou envisager un transfert définitif si une offre arrive. Le mercato de janvier pourrait ainsi devenir un moment charnière pour Ansu Fati, dont l’avenir ne semble plus clairement dessiné.