Barça - Monaco, ça se complique pour Ansu Fati

Lorsqu’Ansu Fati pose ses valises sur le Rocher le 1ᵉʳ juillet, l’AS Monaco croit tenir l’un des renforts majeurs de son projet 2025-2026. Prêté par le Barça avec option d’achat, l’international espagnol accepte ce nouveau défi après une saison marquée par les blessures et un temps de jeu réduit en Catalogne. Dès ses premières sorties, Ansu Fati affiche des signes encourageants : un but inscrit en Ligue des Champions lors de ses débuts contre Bruges puis un doublé en Ligue 1 face à Metz. Ces premiers instants renforcent l’idée qu’il pourrait enfin relancer une carrière ralentie par les pépins physiques.

Au fil des rencontres, Ansu Fati confirme cette dynamique positive avec un nouveau but contre Lorient puis un doublé face à Nice. Six réalisations en cinq apparitions : de quoi alimenter l’optimisme des dirigeants catalans, qui espèrent alors que l’option d’achat de 11 millions d’euros pourra être activée en fin de saison. Mais très vite, la machine se dérègle. Les performances d’Ansu Fati perdent en influence, l’efficacité disparaît, et les semaines qui suivent marquent une rupture avec le début de son aventure monégasque.