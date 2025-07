Le pari est lancé : une pépite du Barça arrive en Ligue 1 pour se relancer. Monaco tente un coup audacieux avec un nom bien connu.

L’AS Monaco continue de dessiner son nouveau visage en vue de la saison 2025-26 après avoir sécurisé Paul Pogba. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club princier veut du renfort et de l’expérience pour franchir un palier. Et c’est du côté du Camp Nou qu’il est allé chercher sa dernière recrue. Ce mardi 1er juillet, les Rouge et Blanc ont officialisé la signature en prêt d’Ansu Fati, jeune attaquant espagnol de 22 ans.