L’Olympique de Marseille ne traverse pas une période simple sur le plan offensif, et la blessure d’Amine Gouiri a rebattu les cartes plus vite que prévu. Alors que le mercato d’hiver approche, un dossier revient avec insistance dans les discussions internes : celui d’Ayoub El Kaabi. L’intérêt existe depuis plusieurs mois, mais les conditions actuelles lui donnent un relief bien différent. Et si l’opération semble envisageable sur le papier, plusieurs paramètres viennent brouiller la route menant au buteur marocain.
Mercato : C’est confirmé pour Ayoub El Kaabi à l’OM, mais…
El Kaabi, piste chaude pour renforcer l’attaque marseillaise
À Marseille, le secteur offensif reste fragile depuis que Gouiri souffre de l’épaule. Le joueur ne reviendra qu’au début de l’année 2026, ce qui pousse la direction sportive à envisager un recrutement immédiat. Les dirigeants olympiens savent qu’Aubameyang enchaîne les efforts sans réel relais et que Robinio Vaz manque encore de repères pour tenir le rôle de numéro 9 sur la durée.
Dans ce contexte, Ayoub El Kaabi fait figure de solution crédible. Le buteur de l’Olympiakos, sous contrat jusqu’en juin 2026, se trouve dans une position intéressante pour un club souhaitant saisir une opportunité au bon moment. Ces derniers jours, son nom revient avec force autour de la Commanderie. Africafoot a d’ailleurs confirmé que la piste n’a rien d’un simple bruit : elle existe bel et bien dans l’agenda de Medhi Benatia.
Benatia prêt à agir dès janvier, mais l’équation reste complexe
Selon des sources présentées comme « très proches » du joueur, Benatia a retenu le Marocain parmi ses cibles prioritaires pour l’hiver. L’OM suivait déjà son profil lors du précédent mercato estival. Auteur de 33 buts toutes compétitions confondues la saison passée avec l’Olympiakos, El Kaabi n’a rien perdu de son efficacité. Cela explique pourquoi l’Arabie saoudite, à travers Al-Hilal et Al Qadsiah, s’est également positionnée.
Une source citée par Africafoot apporte un éclairage sans détour : « Ayoub El Kaabi n’a aucun problème à quitter l’Olympiakos, à condition que les offres soient satisfaisantes pour lui et pour son club grec ». Un détail qui change presque tout. Car même si la valeur du joueur tourne autour de 5 millions d’euros, ce qui représente une aubaine pour de nombreux clubs, l’Olympiakos n’a aucune envie de voir partir son meilleur buteur au cœur de la saison.
Une opportunité réelle… mais menacée par la concurrence saoudienne
Sur le plan sportif, l’arrivée d’El Kaabi entrerait parfaitement dans les besoins de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien cherche un attaquant qui connaît la pression du haut niveau et qui peut répondre immédiatement. À 32 ans, l’international marocain possède l’expérience idéale et reste physiquement opérationnel.
Toutefois, l’OM ne se trouve pas seul sur le terrain. Les clubs saoudiens disposent de moyens que Marseille ne peut égaler. Le choix final du joueur deviendra donc un facteur crucial. Et même si l’idée d’un retour dans un championnat majeur a de quoi séduire, le projet sportif marseillais devra peser suffisamment lourd pour devancer les propositions saoudiennes.
La balle se situe désormais entre les mains de l’Olympiakos… et dans celles du joueur. Rien n’exclut une offensive marseillaise, mais rien ne garantit non plus que la porte s’ouvrira facilement.