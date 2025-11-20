Mercato : C’est confirmé pour Ayoub El Kaabi à l’OM, mais…

Selon des sources présentées comme « très proches » du joueur, Benatia a retenu le Marocain parmi ses cibles prioritaires pour l’hiver. L’OM suivait déjà son profil lors du précédent mercato estival. Auteur de 33 buts toutes compétitions confondues la saison passée avec l’Olympiakos, El Kaabi n’a rien perdu de son efficacité. Cela explique pourquoi l’Arabie saoudite, à travers Al-Hilal et Al Qadsiah, s’est également positionnée.

Une source citée par Africafoot apporte un éclairage sans détour : « Ayoub El Kaabi n’a aucun problème à quitter l’Olympiakos, à condition que les offres soient satisfaisantes pour lui et pour son club grec ». Un détail qui change presque tout. Car même si la valeur du joueur tourne autour de 5 millions d’euros, ce qui représente une aubaine pour de nombreux clubs, l’Olympiakos n’a aucune envie de voir partir son meilleur buteur au cœur de la saison.