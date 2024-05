Avec Arne Slot, Liverpool tient-il un vrai génie ou son propre Ten Hag ?

Le Néerlandais a fait un excellent travail à Feyenoord, mais son arrivée imminente à Anfield suscite des réserves chez les experts et les supporters.

Trouver un remplaçant à Jurgen Klopp qui puisse enthousiasmer les supporters de Liverpool autant que l'Allemand au charisme inouï paraissait être une tâche très compliquée. Et à partir du moment où Xabi Alonso a décliné le poste, cela est devenu impossible.

L'Espagnol a été une icône d'Anfield au cours de sa brillante carrière de joueur. Aujourd'hui, même Klopp le considère comme le meilleur jeune entraîneur de sa génération en raison du travail sensationnel qu'il accomplit au Bayer Leverkusen. Par conséquent, tout autre choix qu'Alonso allait susciter une déception. Cependant, le sentiment de déflation entourant l'arrivée imminente d'Arne Slot en provenance de Feyenoord a été stupéfiant.

Les supporters de Liverpool ne sont pas seulement déçus, ils sont aussi totalement déconcertés. L'ancien attaquant John Aldridge ne pensait même pas que le Néerlandais était en lice. Pire encore, Robbie Fowler connaissait si mal Slot et ses accomplissements qu'il a dû le chercher sur Google - et a été horrifié d'apprendre que son équipe n'était même pas en tête de l'Eredivisie.

Jamie Carragher, quant à lui, a estimé que cette nomination prouvait qu'il y avait une « pénurie de vrais grands managers » à l'heure actuelle, ce qui l'a amené à regretter encore plus la perte de Klopp.

« Si Jurgen était aux commandes la saison prochaine, Liverpool irait de l'avant et serait de nouveau compétitif sur la scène domestique et en Europe », a écrit l'ancien défenseur des Reds dans The Telegraph. "Avec Slot, cette certitude absolue cédera la place à l'espoir. Et même à la peur chez certains supporters, déjà inquiets à l'idée que Liverpool fasse venir son propre Erik ten Hag".