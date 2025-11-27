Aubameyang et l’OM : une négociation que personne n’avait vue venir

Auteur d’un doublé étincelant face aux Magpies, Aubameyang s’impose comme l’homme en forme de décembre. Pourtant, il pourrait se retrouver contraint de quitter Marseille avant le match décisif contre la formation belge.

La FIFA a annoncé que tous les clubs devront libérer leurs internationaux engagés à la CAN au plus tard le 8 décembre, soit la veille de la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et l’Olympique de Marseille. Un timing qui déclenche immédiatement l’inquiétude côté marseillais.

Selon Yacine Youssfi, journaliste du FC Marseille, l’affaire pourrait conduire à un bras de fer entre le club olympien, le joueur et la fédération gabonaise afin de repousser d’un jour son départ :

« Le match contre St-Gilloise aura lieu le 9 décembre. Aubameyang sera indispensable pour ce match. Espérant que le Gabon trouve un accord avec l’OM, cela vaut aussi pour les autres joueurs et leurs sélections. Par contre pour Monaco qui aura lieu le 14/12, ça semble compliqué ».

L’information tombe comme un coup de massue, car le rôle d’Aubameyang dépasse largement celui d’un simple buteur. Son influence technique, son leadership et son expérience font de lui un pilier indispensable pour une rencontre d’une telle importance.