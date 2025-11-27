L’Olympique de Marseille a réussi à relancer son aventure européenne grâce à une victoire cruciale contre Newcastle, mais un nouveau casse-tête surgit à l’horizon. Alors que le club se prépare pour un déplacement décisif sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, une règle de la FIFA risque de priver Roberto De Zerbi de Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant en pleine ascension. Cette situation, apparue soudainement, ouvre un bras de fer diplomatique entre l’OM, le Gabon et le joueur, à quelques heures d’un match capital pour la qualification.
Aubameyang et l’OM : une négociation que personne n’avait vue venir
L’OM encore en vie… mais face à un obstacle inédit
Mardi soir, le Vélodrome a vibré. Marseille a dominé Newcastle (2-1) et réinjecté de l’espoir dans son parcours en Ligue des champions. Le chemin restait pourtant accidenté après les revers encaissés contre le Real Madrid (2-1), le Sporting CP (2-1) et l’Atalanta Bergame (0-1), mais deux succès récents ont relancé un OM longtemps en difficulté.
Aujourd’hui, le club phocéen occupe la 21e place du classement élargi, une position suffisamment solide pour conserver une chance d’atteindre les barrages. Le déplacement en Belgique, le 9 décembre, s’annonce donc comme une finale déguisée.
Mais un problème inattendu s’est invité au milieu de cette bataille sportive : la disponibilité de Pierre-Emerick Aubameyang.
Aubameyang menacé d’un départ anticipé vers la CAN 2025
Auteur d’un doublé étincelant face aux Magpies, Aubameyang s’impose comme l’homme en forme de décembre. Pourtant, il pourrait se retrouver contraint de quitter Marseille avant le match décisif contre la formation belge.
La FIFA a annoncé que tous les clubs devront libérer leurs internationaux engagés à la CAN au plus tard le 8 décembre, soit la veille de la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et l’Olympique de Marseille. Un timing qui déclenche immédiatement l’inquiétude côté marseillais.
Selon Yacine Youssfi, journaliste du FC Marseille, l’affaire pourrait conduire à un bras de fer entre le club olympien, le joueur et la fédération gabonaise afin de repousser d’un jour son départ :
« Le match contre St-Gilloise aura lieu le 9 décembre. Aubameyang sera indispensable pour ce match. Espérant que le Gabon trouve un accord avec l’OM, cela vaut aussi pour les autres joueurs et leurs sélections. Par contre pour Monaco qui aura lieu le 14/12, ça semble compliqué ».
L’information tombe comme un coup de massue, car le rôle d’Aubameyang dépasse largement celui d’un simple buteur. Son influence technique, son leadership et son expérience font de lui un pilier indispensable pour une rencontre d’une telle importance.
Des absences qui touchent aussi l’adversaire de l’OM
La problématique ne concerne pas uniquement l’OM. L’Union Saint-Gilloise pourrait elle aussi se retrouver affaiblie puisque son maestro, Adem Zorgane, doit rejoindre l’Algérie pour préparer la CAN.
Le milieu, élu homme du match face à Galatasaray, réalise un début de saison impressionnant avec un but et cinq passes décisives. Sa présence manquera aux Belges, autant que celle d’Aubameyang manquerait aux Marseillais.
À Marseille, un autre joueur risque aussi d’être concerné : Nayef Aguerd. Le défenseur pourrait lui aussi devoir rejoindre sa sélection avant le choc européen.
Le match du 9 décembre s’annonce donc comme un duel où les deux équipes chercheront des solutions de dernière minute pour ne pas perdre leurs hommes clés au pire moment.
Une issue encore floue, mais une pression croissante
Avec un billet pour les barrages en ligne de mire, l’OM dépend davantage que jamais de son attaquant gabonais. Des discussions vont s’engager dans les prochaines heures, et chacun connaît l’enjeu : maintenir Aubameyang jusqu’au soir du 9 décembre.
Reste à savoir si le Gabon acceptera de déroger à la règle, même pour 24 heures. Et dans ce feuilleton inattendu, chaque heure compte, chaque décision peut tout faire basculer.