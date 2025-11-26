"Le vieux Aubameyang", "tireur d'élite" : la presse anglaise salue l'OM et Auba après Newcastle

Pour les journaux anglais, cette défaite de Newcastle (2-1) ne doit rien au hasard. Elle illustre un mal récurrent : cette équipe s’effondre loin de St James’ Park. Les Magpies venaient déjà d’encaisser deux revers à l’extérieur, et l’histoire s’est répétée sur la pelouse marseillaise.

Harvey Barnes a pourtant frappé le premier, après seulement six minutes. L’équipe d’Eddie Howe aurait pu doubler la mise à plusieurs reprises. Mais chaque occasion manquée a rapproché l’OM du match parfait en seconde période. Et quand la tempête marseillaise s’est abattue au retour des vestiaires, Newcastle a sombré en quatre minutes, le temps pour Aubameyang de frapper deux fois.

Les médias anglais parlent d’un scénario désespérant, presque prévisible selon eux. Une équipe qui cherche à gérer, puis qui décroche dès que la pression devient réelle. Une forme de fragilité mentale, encore plus visible lorsqu’elle mène au score.