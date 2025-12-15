Depuis plusieurs mois, le marché des transferts bruisse de rumeurs autour de l’avenir d’Antoine Griezmann. À 34 ans, l’attaquant français semble arrivé à un tournant de sa carrière, alors que son rôle à l’Atlético de Madrid s’est progressivement réduit. À Marseille, certains supporters ont rêvé d’un retour en France par la Canebière. Pourtant, derrière les fantasmes et les spéculations, la réalité du dossier est bien différente. Et elle ferme clairement la porte à l’OM.
Antoine Griezmann à l'OM, c'est fini
Antoine Griezmann fait rêver Marseille
Auteur de six buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Antoine Griezmann reste un joueur influent mais plus indispensable à l’Atlético de Madrid. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international français traverse une période marquée par un temps de jeu moins conséquent, ce qui alimente logiquement les interrogations sur son avenir. À Madrid, le cycle semble s’essouffler, et l’idée d’un départ en fin de saison n’est plus taboue pour Antoine Griezmann, sans pour autant signifier une rupture immédiate.
Dans ce contexte, le nom d’Antoine Griezmann a régulièrement été associé à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Une rumeur séduisante sur le papier, mais jamais réellement confirmée en interne. Ni Medhi Benatia ni Pablo Longoria n’ont, à ce stade, identifié Antoine Griezmann comme une cible prioritaire, que ce soit pour le mercato hivernal ou estival. L’hypothèse marseillaise relevait davantage du fantasme que d’une piste concrète.
L’OM rapidement écarté du dossier Griezmann
Les dernières informations venues d’Espagne sont venues clarifier la situation d’Antoine Griezmann. Selon le média Fichajes, trois clubs se sont positionnés de manière sérieuse pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Et l’OM n’en fait pas partie. Cette donnée marque un tournant net dans le feuilleton, confirmant qu’Antoine Griezmann n’est pas dans les plans marseillais à court ou moyen terme.
Les formations intéressées par Antoine Griezmann évoluent toutes hors d’Europe. Al-Ahli en Arabie saoudite, Charlotte en Major League Soccer et Al-Wahda aux Émirats arabes unis, ont manifesté un intérêt concret ces dernières semaines. Ces destinations, qualifiées d’exotiques, correspondent davantage à un changement de vie qu’à un défi sportif européen. Pour Antoine Griezmann, aucune décision définitive n’a encore été prise, mais la Ligue 1 ne figure plus parmi les options crédibles.
Antoine Griezmann prend son temps avec l’Atlético Madrid
Selon les mêmes sources, Antoine Griezmann ne souhaite pas précipiter son avenir. Le joueur serait « pas pressé » et attentif à la manière dont son départ pourrait être perçu à l’Atlético de Madrid. Attaché au club madrilène, Antoine Griezmann n’envisagerait un départ que s’il se sent clairement poussé vers la sortie par Diego Simeone, avec qui la relation reste respectueuse.
Si cette rupture devait se produire, l’avenir d’Antoine Griezmann semble davantage s’inscrire hors d’Europe. Les États-Unis apparaissent comme une destination crédible, tant pour le projet sportif que pour l’aspect culturel, le Français étant réputé proche du mode de vie américain. Reste toutefois une inconnue majeure : la capacité financière de Charlotte à rivaliser avec les offres du Golfe. Une chose est sûre, Antoine Griezmann à l’Olympique de Marseille, c’est désormais un dossier définitivement refermé.