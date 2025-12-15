Antoine Griezmann à l'OM, c'est fini

Auteur de six buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Antoine Griezmann reste un joueur influent mais plus indispensable à l’Atlético de Madrid. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international français traverse une période marquée par un temps de jeu moins conséquent, ce qui alimente logiquement les interrogations sur son avenir. À Madrid, le cycle semble s’essouffler, et l’idée d’un départ en fin de saison n’est plus taboue pour Antoine Griezmann, sans pour autant signifier une rupture immédiate.

Dans ce contexte, le nom d’Antoine Griezmann a régulièrement été associé à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Une rumeur séduisante sur le papier, mais jamais réellement confirmée en interne. Ni Medhi Benatia ni Pablo Longoria n’ont, à ce stade, identifié Antoine Griezmann comme une cible prioritaire, que ce soit pour le mercato hivernal ou estival. L’hypothèse marseillaise relevait davantage du fantasme que d’une piste concrète.