Antoine Griezmann n’en finit plus de marquer l’histoire du football espagnol. Auteur d’un but décisif ce samedi face au FC Séville, l’attaquant de l’Atlético Madrid a atteint la barre symbolique des 200 réalisations en Liga, rejoignant ainsi un cercle très fermé de buteurs d’exception. En un instant, “Grizou” a confirmé son statut de légende vivante du championnat espagnol, offrant au public madrilène une soirée mémorable.
Atlético Madrid, Antoine Griezmann s'offre un joli record en Liga
- AFP
Antoine Griezmann atteint la barre des 200 buts en Liga
Ce samedi, lors de la 11e journée de Liga, l’Atlético Madrid a surclassé le FC Séville (3-0). Entré en jeu à la 74e minute, Antoine Griezmann a conclu la démonstration des Colchoneros d’une frappe tendue à ras de terre, parfaitement servie par Thiago Almada. Ce but, son 200e en championnat espagnol, vient couronner une régularité exceptionnelle. Quelques minutes plus tôt, l’international français avait manqué une première occasion nette, envoyant le ballon au-dessus du cadre, avant de finalement inscrire le but de la confirmation.
Avec ce nouveau but, Antoine Griezmann rejoint le cercle très restreint des joueurs ayant atteint la barre des 200 réalisations en Liga, devenant le onzième de l’histoire et le sixième joueur étranger à y parvenir. Son parcours illustre une constance impressionnante : 40 buts inscrits sous le maillot de la Real Sociedad, 22 avec le Barça et désormais 138 avec l’Atlético Madrid, dont il est le meilleur buteur de tous les temps avec 201 réalisations.
- AFP
Antoine Griezmann aux côtés des légendes de la Liga
Selon les données d’Opta relayées par RMC Sport, Antoine Griezmann se hisse désormais aux côtés des plus grands buteurs de l’histoire de la Liga. Devant lui trônent Lionel Messi (474 buts), Cristiano Ronaldo (311), Karim Benzema (238), Hugo Sanchez (234) et Alfredo Di Stéfano (227). Cette statistique vient illustrer la place singulière du Français dans l’élite du football espagnol, fruit de dix années de travail, de régularité et d’un attachement profond à l’Atlético Madrid.
Au-delà de la performance individuelle, le match face à Séville confirme la solidité collective des hommes de Diego Simeone. Après une première période équilibrée, les Madrilènes ont pris le dessus en seconde période grâce à leur efficacité et leur pressing constant. Avec cette victoire, l’Atlético Madrid (22 pts) consolide sa quatrième place en Liga, à cinq points du Real Madrid (1er, 27 pts). Pendant ce temps, Séville (13 pts), impuissant, reste englué dans le ventre mou du classement, à la 11e place.