Atlético Madrid, Antoine Griezmann s'offre un joli record en Liga

Ce samedi, lors de la 11e journée de Liga, l’Atlético Madrid a surclassé le FC Séville (3-0). Entré en jeu à la 74e minute, Antoine Griezmann a conclu la démonstration des Colchoneros d’une frappe tendue à ras de terre, parfaitement servie par Thiago Almada. Ce but, son 200e en championnat espagnol, vient couronner une régularité exceptionnelle. Quelques minutes plus tôt, l’international français avait manqué une première occasion nette, envoyant le ballon au-dessus du cadre, avant de finalement inscrire le but de la confirmation.

Avec ce nouveau but, Antoine Griezmann rejoint le cercle très restreint des joueurs ayant atteint la barre des 200 réalisations en Liga, devenant le onzième de l’histoire et le sixième joueur étranger à y parvenir. Son parcours illustre une constance impressionnante : 40 buts inscrits sous le maillot de la Real Sociedad, 22 avec le Barça et désormais 138 avec l’Atlético Madrid, dont il est le meilleur buteur de tous les temps avec 201 réalisations.