Paulo Dybala à l’OM cet hiver, un bon coup pour De Zerbi ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Paulo Dybala se trouve à un tournant. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma a fait son choix : aucune prolongation ne sera proposée à l’ancien joueur de la Juventus. De son côté, l’Argentin ne nourrit plus d’illusions. Son rôle a changé cette saison, au point de devenir un élément de rotation. Les chiffres parlent : 10 apparitions toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 1 passe décisive.

Un bilan modeste, qui contraste avec son statut et son passé. La Louve semble prête à tourner la page, et un départ dès cet hiver apparaît désormais crédible.