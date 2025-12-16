À l’approche du mercato hivernal, une piste inattendue refait surface du côté de l’Olympique de Marseille. Paulo Dybala, annoncé sur le départ de l’AS Roma, coche plusieurs cases dans un effectif phocéen en quête de créativité.
Paulo Dybala à l’OM cet hiver, un bon coup pour De Zerbi ?
- AFP
Un avenir déjà scellé à Rome
Sous contrat jusqu’en juin 2026, Paulo Dybala se trouve à un tournant. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma a fait son choix : aucune prolongation ne sera proposée à l’ancien joueur de la Juventus. De son côté, l’Argentin ne nourrit plus d’illusions. Son rôle a changé cette saison, au point de devenir un élément de rotation. Les chiffres parlent : 10 apparitions toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 1 passe décisive.
Un bilan modeste, qui contraste avec son statut et son passé. La Louve semble prête à tourner la page, et un départ dès cet hiver apparaît désormais crédible.
- AFP
Marseille en quête d’un meneur fiable
Du côté de l’OM, le besoin saute aux yeux. Depuis le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan, le poste de milieu offensif axial reste un chantier ouvert. Angel Gomes et Matt O’Riley n’ont pas convaincu. Leur rendement cumulé reste limité, avec 5 buts et 3 passes décisives à eux deux, mais surtout une influence jugée trop faible dans le jeu.
Roberto De Zerbi multiplie les essais. Arthur Vermeeren a occupé ce rôle contre Monaco, Darryl Bakola a été lancé face à Newcastle. Des solutions ponctuelles, sans réponse durable. Dans ce contexte, le profil de Dybala intrigue forcément.
- Getty Images Sport
Une histoire ancienne entre Dybala et l’OM
L’idée d’un rapprochement ne date pas d’hier. La presse évoque régulièrement ce “vieux rêve” marseillais. Cet hiver, les conditions semblent enfin réunies. Estimé à 8 M€ par Transfermarkt, l’Argentin reste accessible pour un club comme l’OM.
Autre détail qui compte : Mehdi Benatia. Le directeur sportif marseillais connaît parfaitement le numéro 10, pour avoir évolué à ses côtés à la Juventus entre 2016 et 2019. Un lien humain et sportif qui peut peser dans la balance, au moment de choisir un nouveau projet.
- Getty Images
Dybala, un joueur encore décisif ?
La question centrale demeure. À 32 ans, avec un salaire annuel estimé à 12 M€, Paulo Dybala avance avec une étiquette encombrante. Sa production récente interroge, même si la saison passée offrait un tableau plus flatteur : 8 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres.
Les données de Fbref nuancent le débat. Comparé à des profils de neuf et demi ou de second attaquant comme Antoine Griezmann, Marcus Thuram ou Ousmane Dembélé, l’Argentin reste très haut dans les statistiques liées à la passe et à la création. Passes progressives, ballons joués vers l’avant, occasions créées : son influence technique persiste.
En revanche, face aux ailiers et milieux offensifs purs, son impact physique et sa mobilité déclinent. Moins de courses, moins de dribbles. Un signe du temps qui passe. Mais dans la zone de vérité, Fbref le classe toujours parmi les valeurs sûres sur l’aspect décisif.
- Getty Images Sport
Un pari mesuré pour janvier 2026 ?
Reste à trancher. L’OM cherche un cerveau, Dybala cherche un nouveau souffle. Entre risque financier, exigence sportive et contexte favorable, l’équation intrigue. Alors, banco pour Marseille en janvier 2026 ?