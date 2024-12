Le futur d’Alphonso Davies, l’un des latéraux les plus prometteurs de sa génération, sème l’agitation entre les plus grands clubs européens.

À seulement 24 ans, Alphonso Davies attire tous les regards. Son contrat avec le Bayern Munich arrivant à échéance le 1er juillet 2025, les spéculations autour de son avenir prennent une ampleur considérable. Actuellement, plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid, suivent de près la situation de l’international canadien. Et alors que tout semblait pencher en faveur d’un transfert vers l’Espagne, le Bayern est loin de s’être retiré de la course.