Le Barça veut jouer un sale tour au Real

Le Bayern Munich semble avoir renoncé à conserver l'arrière gauche Alphonso Davies, dont le contrat expire à l'été 2025

Davies peut signer un contrat avec d'autres clubs dans moins de trois mois. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais son transfert au Real Madrid est considéré comme une affaire conclue par la plupart des gens. Pas par Barcelone.

C'est ce qu'affirme le dernier rapport du journal catalan Sport. Ils affirment que Barcelone a pris contact avec la star canadienne pour exprimer son intérêt pour lui. Le directeur sportif Deco est au courant des termes des négociations entre Davies et le Real Madrid, décrits comme « très élevés », mais les Catalans pensent qu'ils ont encore une chance.

De tous les agents libres identifiés par Barcelone, il est censé être celui qui les convainc le plus, et bien que Deco soit conscient qu'il a une tâche difficile à accomplir, ils estiment qu'ils ont toujours la capacité de convaincre Davies, qui est susceptible d'exiger au moins 20 millions d'euros bruts par saison (10 millions d'euros nets) et une indemnité de signature d'au moins 10 millions d'euros.

Le Real Madrid aurait trouvé un accord avec Davies dès le mois de mars de cette année et planifie son arrivée l'été prochain, même s'il doit encore signer son contrat en janvier.