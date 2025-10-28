Adieu le football ? Libéré de prison, Dani Alves se reconvertit

Ce lundi, une vidéo relayée par le journal El Español a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. On y découvre Dani Alves dans une église de Gérone, en Espagne, micro à la main, prononçant des paroles fortes devant une assemblée émue. « J'ai conclu un pacte avec Dieu », déclare-t-il, visiblement apaisé. L’ancien international brésilien chante avec ferveur, le visage habité par une nouvelle forme de passion, celle de la foi.

Depuis qu’il a raccroché les crampons en janvier 2023, Dani Alves semble s’être éloigné du monde du sport pour suivre un chemin spirituel. Sur son compte Instagram, il se décrit désormais comme un « disciple de Jésus-Christ ». Une démarche assumée, qui surprend autant qu’elle intrigue ses anciens coéquipiers et les fans du Barça.