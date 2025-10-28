Dani Alves ne rejouera sans doute plus jamais au football, mais il n’a pas disparu pour autant. L’ancien latéral du FC Barcelone a pris un virage radical dans sa vie depuis sa sortie de prison. Après des mois de silence et de tourments judiciaires, le Brésilien semble avoir trouvé une nouvelle vocation. Celui qui a tant brillé sur les pelouses européennes prêche désormais la foi chrétienne dans une église espagnole. Une nouvelle vie qui contraste totalement avec l’image du joueur flamboyant qu’il incarnait autrefois.
Adieu le football ? Libéré de prison, Dani Alves se reconvertit
- Getty
Dani Alves, de footballeur à prêcheur
Ce lundi, une vidéo relayée par le journal El Español a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. On y découvre Dani Alves dans une église de Gérone, en Espagne, micro à la main, prononçant des paroles fortes devant une assemblée émue. « J'ai conclu un pacte avec Dieu », déclare-t-il, visiblement apaisé. L’ancien international brésilien chante avec ferveur, le visage habité par une nouvelle forme de passion, celle de la foi.
Depuis qu’il a raccroché les crampons en janvier 2023, Dani Alves semble s’être éloigné du monde du sport pour suivre un chemin spirituel. Sur son compte Instagram, il se décrit désormais comme un « disciple de Jésus-Christ ». Une démarche assumée, qui surprend autant qu’elle intrigue ses anciens coéquipiers et les fans du Barça.
- AFP
Une vie bouleversée par la justice espagnole
Le parcours récent de Dani Alves a été marqué par une affaire judiciaire retentissante. En décembre 2022, alors qu’il évoluait encore comme joueur professionnel, une jeune femme l’accuse de viol dans une boîte de nuit de Barcelone. L’affaire provoque une onde de choc dans le monde du football. Le Brésilien est placé en détention provisoire et y passe plus d’un an, avant de recouvrer la liberté contre une caution d’un million d’euros.
En février 2024, la justice espagnole le condamne à quatre ans et demi de prison. Mais contre toute attente, la décision est annulée en appel un an plus tard. En mars 2025, les magistrats concluent que le premier jugement comportait « une série de manquements, d’imprécisions, d’incohérences et de contradictions sur les faits, l’évaluation juridique et ses conséquences ». Cette conclusion met fin à une période particulièrement sombre pour le joueur, qui aura passé près de quatorze mois derrière les barreaux.
- AFP
Un nouveau départ sous le signe de la foi
Depuis sa libération, Dani Alves semble avoir pris un virage radical. Dans son discours à l’église, il évoque sans détour les épreuves qu’il a traversées. « Au milieu des turbulences, au milieu de la tempête, il y a toujours un messager de Dieu. Et ce messager, au pire moment de ma vie, m'a recueilli, m'a emmené à l'église pour le chemin, et aujourd'hui, je suis en chemin grâce à lui », confie-t-il devant les fidèles.
Ces mots sonnent comme une confession et une renaissance. L’ancien footballeur veut désormais consacrer son temps à la foi et à la spiritualité. Après avoir tout connu dans le football, des titres européens aux drames judiciaires, Dani Alves semble avoir trouvé un sens nouveau à sa vie. À Gérone, son message touche de plus en plus de personnes, curieuses de découvrir l’homme derrière la légende du ballon rond.