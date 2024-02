Dani Alves finalement libéré après six mois

Condamné à de longues années de prison, Dani Alves pourrait sortir plus tôt, selon Relevo

L'ancien défenseur du FC Barcelone et du Brésil, Dani Alves, a été condamné aujourd'hui à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle et viol d'une jeune femme de 23 ans en décembre 2022. Le Brésilien a maintenu tout au long du procès qu'il était innocent et que les rapports sexuels étaient consentis, mais le tribunal a décidé que ce n'était pas le cas.

Alves a également reçu 150 000 euros de dommages et intérêts versés par la famille de Neymar Junior dès que les accusations ont été portées. Le procureur général a requis une peine de 9 ans, tandis que la victime et son représentant privé ont demandé une peine de 12 ans - 4 ans étant la peine minimale pour ce chef d'accusation et 12 ans la peine maximale. L'homme de 40 ans a été condamné à payer tous les frais de justice de la victime, il a reçu une ordonnance d'interdiction d'approcher la victime pendant 9 ans et il sera soumis à une mise à l'épreuve pendant 5 ans après avoir purgé sa peine. Le juge a considéré que le paiement des dommages et intérêts constituait une circonstance atténuante et a donc réduit la peine de moitié.

L'article continue ci-dessous

Cependant, Alves pourrait sortir plus tôt, selon Relevo. Après avoir consulté un avocat, le journal affirme qu'Alves pourrait quitter la prison en janvier 2026, s'il a purgé les trois quarts de sa peine et s'il a fait preuve d'une bonne conduite.

Il existe trois catégories de détenus dans les prisons espagnoles. Les premiers sont considérés comme dangereux et sont confinés de la manière la plus stricte dans leurs cellules. Le deuxième degré est considéré comme une routine normale, les détenus étant autorisés à travailler ou à étudier en dehors de leur cellule et à passer du temps à l'extérieur. Le troisième degré permet aux détenus de quitter la prison pendant la journée, à condition qu'ils reviennent le soir pour dormir dans leur cellule.

Pour atteindre ce troisième degré, les détenus doivent faire preuve de bonne conduite et avoir accompli un tiers de leur peine, en l'occurrence 18 mois. Ayant été détenu pendant la période d'enquête et de jugement après s'être rendu en janvier 2023, il atteindra cette barre en juillet 20