Ancelotti s'est trompé : Pourquoi les cadors européens prennent le Mondial des Clubs 2025 très au sérieux

Avec l'énorme pactole en jeu aux USA cet été, les équipes pourraient bien être tentées de jouer l'épreuve à fond.

La Coupe du Monde des Clubs 2025 débute ce samedi aux États-Unis, et les six confédérations du football mondial seront représentées dans ce tournoi élargi à 32 équipes. Il n'y aura peut-être qu'une seule équipe issue de l'OFC (Océanie), mais l'AFC (Asie), la CAF (Afrique) et la CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) en auront quatre chacune, l'Inter Miami participant en tant que club hôte. La CONMEBOL (Amérique du Sud) dispose de six qualifiés, tandis que les douze dernières places sont occupées par des clubs de l'UEFA. Une participation européenne qui fut pourtant, chose surprenante, remise en doute l'été dernier.

En effet, il y a presque exactement un an, l'entraîneur du Real Madrid d'alors, Carlo Ancelotti, avait affirmé que son club et d'autres membres de l'élite européenne "refuseraient l'invitation" de participer à un tournoi qui suscitait un débat majeur sur la surcharge du calendrier international. Pourtant, non seulement le Real Madrid a bien fait le voyage jusqu'aux États-Unis, mais le club prend cette compétition très, très au sérieux. Les Blancos ont en effet anticipé la signature de Trent Alexander-Arnold dans le seul but de le rendre disponible pour la sélection dès ce tournoi.

Alors, qu'est-ce qui a bien pu changer au cours des douze derniers mois ? Et quel est le véritable niveau de priorité de ce tournoi pour les autres équipes, entraîneurs et joueurs européens, qui sortent à peine d'une nouvelle saison européenne longue et éprouvante ?