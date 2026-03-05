OL - Lens : La composition inattendue de Paulo Fonseca pour arracher la demie

C'est un quart de finale de Coupe de France sous haute tension qui attend l'Olympique Lyonnais ce jeudi soir (21h10) face au Racing Club de Lens. Déjà durement touché par sa récente défaite face à Marseille (2-3) après avoir mené par deux fois, le club rhodanien aborde ce choc avec un effectif considérablement amoindri. Face à cette hécatombe, le technicien portugais Paulo Fonseca s'est retrouvé face à un véritable casse-tête pour composer son équipe. Il a donc décidé d'innover et de surprendre les observateurs avec une composition de départ inédite.

Descamps confirmé, une défense remaniée

Les choix de l'entraîneur se dévoilent dès le poste de gardien de but, où Descamps est aligné, récompensé pour avoir tenu son rang lors des tours précédents. Devant lui, la défense s'articule avec Maitland-Niles et Abner, pressentis pour évoluer dans un rôle de pistons sur les côtés. Dans l'axe, la charnière devrait être composée de Mata et Niakhaté, accompagnés de Tagliafico, capable de glisser dans cette position centrale.

C'est au milieu de terrain que la configuration lyonnaise rappelle l'animation utilisée face à l'OM. Dans l'entrejeu, le duo composé de Tessmann et Morton est attendu pour assurer l'équilibre. La véritable clé de voûte de ce système repose sur Corentin Tolisso, placé dans un rôle hybride, naviguant entre le cœur du jeu et l'axe de l'attaque pour faire le lien.

Une attaque à deux têtes par défaut

Ce positionnement particulier s'explique par les très nombreuses absences dans le secteur offensif. Fonseca doit en effet composer sans Afonso Moreira, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Malick Fofana et Ernest Nuamah, tous forfaits. Si Orel Mangala signe son retour dans le groupe, l'animation offensive reposera sur une attaque à deux têtes associant le prodige brésilien Endrick à l'expérimenté Yaremchuk. Une doublette qui aura la lourde tâche de forcer le verrou lensois.

La compo attendue pour l’OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner- Tessmann, Morton, Tolisso – Endrick, Yaremchuk.