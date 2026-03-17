Coupe de France : la date et le lieu de la finale enfin révélés

Réuni ce mardi matin, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a validé un choix attendu. La finale se disputera le vendredi 22 mai à 21h au Stade de France.

Au départ, la rencontre devait se tenir le samedi 23 mai. Mais un obstacle majeur s’est dressé. Le RER B, axe essentiel pour accéder à l’enceinte, sera à l’arrêt ce jour-là en raison de travaux liés au Grand Paris.

Face à ce casse-tête, deux solutions restaient sur la table. Avancer la finale d’un jour ou changer totalement de stade. La FFF a choisi de conserver son cadre habituel, quitte à adapter le calendrier.