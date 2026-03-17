Le dossier traînait depuis plusieurs semaines. Entre contraintes logistiques et hésitations sur le lieu, la Fédération Française de Football devait trancher. C’est désormais chose faite : la finale de la Coupe de France connaît officiellement sa date et son stade, même si cette décision ne fait pas que des heureux.
Coupe de France : la date et le lieu de la finale enfin révélés
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Le Stade de France conservé, mais une date avancée
Réuni ce mardi matin, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a validé un choix attendu. La finale se disputera le vendredi 22 mai à 21h au Stade de France.
Au départ, la rencontre devait se tenir le samedi 23 mai. Mais un obstacle majeur s’est dressé. Le RER B, axe essentiel pour accéder à l’enceinte, sera à l’arrêt ce jour-là en raison de travaux liés au Grand Paris.
Face à ce casse-tête, deux solutions restaient sur la table. Avancer la finale d’un jour ou changer totalement de stade. La FFF a choisi de conserver son cadre habituel, quitte à adapter le calendrier.
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Lille et Lyon recalés malgré leur candidature
L’option d’un déménagement n’a pourtant pas manqué d’intérêt. Deux enceintes se sont positionnées pour accueillir l’événement : le stade Pierre-Mauroy et le Groupama Stadium.
Ces candidatures offraient une alternative crédible. Mais l’instance dirigeante a préféré rester fidèle à l’histoire de la compétition.
« Le Stade de France a une portée symbolique pour la Coupe de France. C'est celui des Bleus, mais traditionnellement aussi celui de la finale de la Coupe », avançait Philippe Diallo, président de la FFF, quelques jours plus tôt.
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Un choix qui complique la diffusion télévisée
Si la date du vendredi règle le problème logistique, elle en crée un autre. Selon L'Équipe, cette programmation ne convient pas à France Télévisions.
Le diffuseur doit déjà couvrir la finale de la Challenge Cup en rugby, prévue le même jour. Résultat, deux événements importants se retrouveront en concurrence directe à l’antenne.
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Des demi-finales déjà programmées
Avant cette finale, la compétition doit encore livrer son verdict. Les demi-finales se joueront les 21 et 22 avril. Le RC Lens affrontera le Toulouse FC, tandis que le RC Strasbourg croisera l’OGC Nice.
Deux affiches ouvertes, avec une place en finale à la clé… désormais parfaitement cadrée.