Lyon - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un quart sous tension au Groupama. L’OL et Lens se donnent rendez-vous ce jeudi pour une place en demie. Les dernières infos ici.

L’Olympique Lyonnais accueille le RC Lens ce jeudi en quart de finale de Coupe de France. Un choc décisif pour deux équipes qui visent le Stade de France, surtout depuis l’élimination du PSG.

Lyon veut stopper l’hémorragie

La dynamique lyonnaise marque le pas. Après une série impressionnante de 13 victoires, les hommes de Paulo Fonseca enchaînent deux revers, contre Strasbourg puis face à l’Olympique de Marseille. Dimanche au Vélodrome, l’OL se présente diminué, avec six absents. En fin de match, le staff lance Rémy Himbert, faute d’alternative plus expérimentée. Les blessures freinent l’élan d’un groupe qui réalise pourtant une saison ambitieuse.

Cette affiche face à Lens offre une occasion idéale pour repartir de l’avant. Une place en demi-finale représente un objectif clair.

Lens, un prétendant solide

En face, Lens avance avec constance malgré un léger coup d’arrêt. Un nul et une défaite lors des deux dernières journées de Ligue 1 ralentissent la cadence. Le partage des points contre Strasbourg laisse même un goût amer aux Alsaciens.

Les Sang et Or occupent toujours la deuxième place du championnat, à quatre longueurs du Paris Saint-Germain. Longtemps engagé dans la course au titre, le club artésien voit la Coupe de France comme une voie royale vers un trophée.

Pierre Sage, qui connaît bien Lyon, entend jouer un mauvais tour à son ancien club. L’enjeu pimente encore davantage cette confrontation.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Lens

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens sera à suivre ce jeudi 05 mars 2026 à partir de 21h10 sur France 2 et BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - Lens

Coupe de France - Coupe de France Groupama Stadium

Le match entre Lyon et Lens se dispute ce jeudi 5 mars à partir de 21h10, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Lyon vs Lens Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur P. Fonseca Équipe probable Remplaçants Entraineur P. Sage

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Lyon

L’Olympique Lyonnais traverse une période délicate sur le plan physique. Pour ce quart de finale de Coupe de France, plusieurs absences sont à signaler. Aux forfaits déjà actés d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana s’ajoutent ceux de Ruben Kluivert, Orel Mangala, Afonso Moreira et Pavel Šulc. Par ailleurs, Nicolás Tagliafico, touché lors de la rencontre face à l’OM, demeure incertain.

Malgré ces contretemps, le club rhodanien a démontré depuis le début de saison qu’il possédait des ressources. Dans les cages, Dominik Greif reste une valeur sûre. Il sera protégé par une défense articulée autour de Clinton Mata et Moussa Niakhaté dans l’axe.

Au milieu, Corentin Tolisso affiche une grande régularité, lui qui a trouvé le chemin des filets lors des trois dernières journées de Ligue 1. En attaque, Endrick sera particulièrement attendu. L’attaquant prêté par le Real Madrid s’est distingué face à l’OM en délivrant deux passes décisives.

L’OL pourrait ainsi s’aligner avec Greif dans le but, une défense composée de Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico et Abner. Au milieu, Tessmann, Morton et Tolisso devraient animer le jeu, tandis qu’Endrick et Yaremchuk formeraient le duo offensif.

Infos sur l'équipe de Lens

Le RC Lens aborde ce quart de finale avec un secteur défensif fortement touché. Régis Gurtner, Ruben Aguilar, Jonathan Gradit, Kyllian Antonio et Samson Baidoo ne devraient pas être disponibles. Robin Risser devrait donc garder les buts lensois. Le portier artésien aura un rôle clé pour permettre à son équipe de rester en course dans la compétition.

Malgré ces absences, la défense pourra compter sur Ismaëlo Ganiou et Malang Sarr pour encadrer l’arrière-garde. Dans l’entrejeu, Mamadou Sangaré confirme sa progression cette saison et devrait occuper une place importante.

Sur le plan offensif, les solutions ne manquent pas pour Pierre Sage. Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin, Wesley Saïd et Odsonne Édouard constituent des atouts majeurs capables de faire la différence.

Lens devrait ainsi se présenter avec Risser dans les cages, une défense composée de Celik, Ganiou et Sarr. Les couloirs seraient occupés par Abdulhamid et Udol, avec Thomasson et Bulatovic au cœur du jeu. Devant, Thauvin et Saïd soutiendraient Édouard en pointe.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations