Le joueur de 18 ans, qui a rejoint le géant de la Ligue 1 en prêt en janvier, a été introduit en deuxième mi-temps par l'entraîneur Habib Beye afin de redynamiser l'attaque de l'équipe alors qu'elle cherchait à marquer le but de la victoire.

Malgré quelques éclairs de talent et un tir sur le poteau à la 67e minute, la soirée s'est terminée sur une note amère pour le jeune joueur issu du centre de formation de Hale End. Le quart de finale s'est finalement terminé par une séance de tirs au but, les deux équipes étant à égalité 2-2 à la fin du temps réglementaire.

Nwaneri s'est vu confier de manière surprenante le cinquième et dernier penalty, un moment qui revêtait une importance considérable pour un joueur aussi jeune. Cependant, l'adolescent a perdu son sang-froid et a tiré le penalty décisif au-dessus de la barre, confirmant ainsi la défaite 4-3 des hôtes.