VIDÉO : Gêne pour Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, qui rate lamentablement un penalty décisif qui élimine Marseille de la coupe

Ethan Nwaneri a vécu une soirée cauchemardesque au Stade Vélodrome, son penalty manqué ayant coûté à Marseille son élimination de la Coupe de France. Le joueur de 18 ans, actuellement prêté par Arsenal, a tiré son penalty au-dessus de la barre transversale, offrant ainsi à Toulouse une victoire 4-3 aux tirs au but lors du quart de finale disputé mercredi soir.

  • Cœur brisé au Vélodrome

    Le joueur de 18 ans, qui a rejoint le géant de la Ligue 1 en prêt en janvier, a été introduit en deuxième mi-temps par l'entraîneur Habib Beye afin de redynamiser l'attaque de l'équipe alors qu'elle cherchait à marquer le but de la victoire. 

    Malgré quelques éclairs de talent et un tir sur le poteau à la 67e minute, la soirée s'est terminée sur une note amère pour le jeune joueur issu du centre de formation de Hale End. Le quart de finale s'est finalement terminé par une séance de tirs au but, les deux équipes étant à égalité 2-2 à la fin du temps réglementaire.

    Nwaneri s'est vu confier de manière surprenante le cinquième et dernier penalty, un moment qui revêtait une importance considérable pour un joueur aussi jeune. Cependant, l'adolescent a perdu son sang-froid et a tiré le penalty décisif au-dessus de la barre, confirmant ainsi la défaite 4-3 des hôtes.

  • Beye défend la décision de Nwaneri d'accorder un penalty

    Malgré les réactions négatives, l'entraîneur principal de Marseille, Beye, a maintenu sa décision d'inclure Nwaneri dans l'ordre des tirs au but. Interrogé sur la hiérarchie après le match, Beye a insisté sur le fait qu'il appréciait « la personnalité d'un joueur qui décide de se lancer » plutôt que de se dérober au moment crucial.

    « C'est une autre histoire. Je ne vais pas en faire tout un plat, car ce que j'apprécie, c'est la personnalité d'un joueur qui décide de se lancer. Lorsque nous en avons discuté, nous avons été très clairs sur l'ordre des tirs », a déclaré Beye après le match.

    « Ils ont donc tenté leur chance, et je respecte cette personnalité. Ensuite, il y a l'histoire du match. Malheureusement pour Leo et Ethan, ils ont raté leur tir. Ce sont eux qui sont les plus affectés ce soir, mais c'est ainsi. Il est regrettable que cette technique, à ce moment du match et à ce moment de la série, ne soit tout simplement pas maîtrisée. »

    Le prêt difficile de Nwaneri

    Ce penalty manqué marque le point le plus bas d'un prêt mouvementé pour Nwaneri en France. Bien qu'il ait brillamment débuté en marquant lors de ses débuts contre Lens, le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi a vu le temps de jeu de l'Anglais diminuer considérablement sous le nouveau régime. Marseille étant désormais éliminé des coupes nationales et de la compétition européenne, les occasions pour Nwaneri d'acquérir de l'expérience chez les seniors pourraient se faire rares.

    Cependant, le joueur de 18 ans cherchera à rebondir et à se battre pour une place de titulaire alors que Marseille cherchera à prendre sa revanche lors de son retour en Ligue 1 contre Toulouse samedi. L'équipe de Beye occupe actuellement la quatrième place du classement avec 43 points en 24 matches, à deux points de Lyon, troisième.

