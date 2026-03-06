Chambrage de Thauvin : les supporters de l'OL pètent un plomb sur les réseaux

La pilule est tout simplement impossible à avaler pour le peuple rhodanien. Jeudi soir, l'Olympique Lyonnais a subi une élimination très douloureuse en quart de finale de la Coupe de France face au RC Lens (2-2, 5-4 aux tirs au but). Le grand bourreau de la soirée se nomme Florian Thauvin. Auteur d'un but, d'une passe décisive et du penalty victorieux, l'attaquant a achevé son œuvre par une célébration explosive. Juste après son tir, il s'est tourné vers le virage nord en se bouchant ostensiblement les oreilles.