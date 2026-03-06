La pilule est tout simplement impossible à avaler pour le peuple rhodanien. Jeudi soir, l'Olympique Lyonnais a subi une élimination très douloureuse en quart de finale de la Coupe de France face au RC Lens (2-2, 5-4 aux tirs au but). Le grand bourreau de la soirée se nomme Florian Thauvin. Auteur d'un but, d'une passe décisive et du penalty victorieux, l'attaquant a achevé son œuvre par une célébration explosive. Juste après son tir, il s'est tourné vers le virage nord en se bouchant ostensiblement les oreilles.
Chambrage de Thauvin : les supporters de l'OL pètent un plomb sur les réseaux
- AFP
L'affront ultime d'un ex-Marseillais
Pour les Gones, ce n'est plus du football, c'est une vendetta. Ce geste n'est pas anodin : il s'agit de la célébration signature de Rémi Himbert, le prodige lyonnais de 18 ans, initiée à l'époque par Memphis Depay. Voir un ancien joueur de l'Olympique de Marseille humilier l'OL à domicile avec son propre symbole est perçu comme une déclaration de guerre absolue. Ce sentiment d'humiliation collective a instantanément transformé la déception sportive en rage.
- AFP
Un déferlement de haine et de menaces
Dès 23h, X (anciennement Twitter) s'est transformé en un véritable champ de bataille. Les menaces et les insultes ont fusé toute la nuit. "Thauvin qui chambre un mec de 18 ans pcq il a célébré face à son club de cœur, t’es vrmt une p**e", a lâché un fan furieux. Un autre est allé encore plus loin : "Je hais Thauvin... si Thauvin n’a plus d’ennemi c’est que je suis mort". Les promesses d'enfer pour la prochaine rencontre ("on t'attend au prochain match") pullulent dans un climat numérique extrêmement tendu.
- Getty Images Sport
Le débat de l'hypocrisie
Cette indignation fait pourtant sourire les supporters lensois et marseillais, qui dénoncent une vaste hypocrisie. "Quand c’est Himbert devant le virage nord c’est pas une provocation, mais quand c’est Thauvin à Lyon c’en est une", ironise un internaute amusé. De plus, Thauvin a essuyé des chants particulièrement hostiles ("Thauvin on t’encule") tout au long de la rencontre, justifiant ce retour de bâton spectaculaire aux yeux de nombreux observateurs.
- AFP
La guerre psychologique remportée
Si aucune plainte n'a été déposée suite à ce harcèlement et que les menaces restent virtuelles, la fracture est béante. À 33 ans et avec déjà 8 buts cette saison, Thauvin prouve qu'il n'a absolument rien perdu de sa hargne. Avec cette vidéo virale, vue des centaines de milliers de fois en quelques heures, il a réussi à cristalliser l'animosité d'un stade entier. La guerre est déclarée sur les réseaux, mais l'attaquant a incontestablement gagné la bataille psychologique.