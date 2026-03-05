L’OM éliminé par Toulouse : Habib Beye juge Balerdi et Nwaneri qui ont manqué leurs tirs au but

Après la rencontre, Habib Beye refuse toute critique facile. L’entraîneur marseillais défend ses joueurs et insiste sur la responsabilité qu’implique un tir au but.

« Ça, c'est l'histoire d'après. Je ne vais pas avoir une grosse discussion par rapport à ça parce que ce que j'aime, c'est la personnalité d'un joueur qui décide d'y aller. Lorsqu'on a discuté à ce sujet-là, on était très, très clair sur l'ordre des tireurs. Et donc, ils y sont allés et je respecte cette personnalité-là. Après, il y a l'histoire du match. Malheureusement, pour Léo et pour Ethan, ils les ont ratés. C'est eux les plus touchés ce soir, mais c'est comme ça. C'est malheureusement ce geste technique qui, à ce moment-là du match et à ce moment-là de cette série, n'est pas maîtrisé tout simplement », a déclaré le coach.

Le technicien sénégalais, arrivé sur le banc marseillais le 18 février dernier, rappelle que le courage de s’avancer face au gardien mérite le respect.