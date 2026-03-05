L’Olympique de Marseille voit son aventure en Coupe de France s’arrêter brutalement face au Toulouse FC. Battus aux tirs au but après un nul 2-2, les Marseillais quittent la compétition avec des regrets. Après la rencontre, leur entraîneur Habib Beye choisit pourtant de soutenir ses joueurs, notamment Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri, malheureux lors de la séance décisive.
L’OM éliminé par Toulouse : Habib Beye juge Balerdi et Nwaneri qui ont manqué leurs tirs au but
Une séance fatale au Vélodrome
Le silence tombe soudain sur le Vélodrome mercredi soir. Un tir s’envole dans les tribunes. Ce ballon, expédié par Ethan Nwaneri, scelle l’élimination marseillaise. Quelques instants plus tôt, Leonardo Balerdi se heurte déjà au gardien toulousain Kjetil Haug.
Le score affiche alors 2-2 après le temps réglementaire. Les deux équipes se départagent donc aux tirs au but. Toulouse se montre plus précis et l’emporte 4 à 3 dans cet exercice.
Pour Marseille, la déception frappe immédiatement. Les supporters espèrent voir leur équipe poursuivre sa route dans la compétition. Le rêve s’arrête pourtant à ce stade.
Habib Beye refuse de pointer ses joueurs
Après la rencontre, Habib Beye refuse toute critique facile. L’entraîneur marseillais défend ses joueurs et insiste sur la responsabilité qu’implique un tir au but.
« Ça, c'est l'histoire d'après. Je ne vais pas avoir une grosse discussion par rapport à ça parce que ce que j'aime, c'est la personnalité d'un joueur qui décide d'y aller. Lorsqu'on a discuté à ce sujet-là, on était très, très clair sur l'ordre des tireurs. Et donc, ils y sont allés et je respecte cette personnalité-là. Après, il y a l'histoire du match. Malheureusement, pour Léo et pour Ethan, ils les ont ratés. C'est eux les plus touchés ce soir, mais c'est comme ça. C'est malheureusement ce geste technique qui, à ce moment-là du match et à ce moment-là de cette série, n'est pas maîtrisé tout simplement », a déclaré le coach.
Le technicien sénégalais, arrivé sur le banc marseillais le 18 février dernier, rappelle que le courage de s’avancer face au gardien mérite le respect.
L’ordre des tireurs expliqué
La séance suit un ordre précis décidé avant le début de l’exercice. Le staff opte pour l’expérience de Mason Greenwood pour frapper en premier. Ethan Nwaneri doit conclure.
Habib Beye détaille ensuite cette organisation : « C'est un geste technique. On a parlé de loterie mais je pense réellement que c'est un geste technique et que les joueurs qui maîtrisent ce geste technique-là et qui se sentent en confiance, il faut savoir accepter aujourd'hui qu'on mette cet ordre-là. Pour ce qui est de Igor (Paixão), quand je l'ai questionné, il avait des crampes et donc il était très fatigué, c'est pour ça qu'on l'a sorti. Encore une fois, c'est prendre ses responsabilités, tout simplement. Je pars du principe que je ne juge jamais un joueur qui rate un pénalty parce qu'il faut avoir la responsabilité d'y aller. Ils y sont allés, malheureusement, ce soir, on est derrière sur cette série-là ».
Cette explication montre un choix réfléchi. La fatigue d’Igor Paixão empêche notamment sa participation à la séance.
Un rêve de trophée qui s’envole
Pour l’OM, cette élimination pèse lourd. Le club espère enfin soulever un trophée majeur, une attente qui dure depuis 2012.
Habib Beye évoque l’émotion du vestiaire après la rencontre : « La déception est à la hauteur de l'espoir qui avait été mis en nous sur ce match et cette campagne de Coupe de France. Quand vous avez l'opportunité en deux matchs d'aller jouer une finale... il fallait déjà gagner celui-ci. Donc, la déception est à la hauteur de l'espoir qui avait été mis en nous, il faut l'accepter. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Dans cette situation, il faut regarder droit devant, faire face, et accepter la colère, le dépit et la tristesse de nos supporters qui ont été avec nous tout le match et sur cette séance de tirs au but ».
Le message reste clair. Marseille doit digérer ce revers puis repartir. La saison continue.