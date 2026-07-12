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Friendlies

Friendlies Overview

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Friendlies, fixtures & results

Wednesday 10 June
Austria badge
Austria
AUT
Guatemala badge
Guatemala
GTM
CAN
Friday 17 July
Vietnam badge
Vietnam
VNM
4
Myanmar badge
Myanmar
MYA
0
FT
Thursday 26 March
Argentina badge
Argentina
ARG
2
Mauritania badge
Mauritania
MRT
1
FT
Thursday 24 September
Australia badge
Australia
AUS
Brazil badge
Brazil
BRA
Friday 25 September
USA badge
USA
USA
Peru badge
Peru
PER
Monday 28 September
Australia badge
Australia
AUS
Brazil badge
Brazil
BRA
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Standings

Eastern

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Nashville SC crestNashville SC18124235142140
D
L
W
W
W
2Inter Miami CF crestInter Miami CF18115245321338
D
W
W
W
W
3New England Revolution crestNew England Revolution179352821730
D
W
D
L
W
4Chicago Fire FC crestChicago Fire FC179263223929
W
L
L
W
W
5New York City FC crestNew York City FC187563124726
D
W
W
L
D

Western

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps17104338172134
D
D
L
W
L
2Los Angeles FC crestLos Angeles FC19104535191634
D
W
W
W
W
3San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes18103537241333
L
D
L
W
L
4Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC179262524129
W
W
D
D
W
5Real Salt Lake crestReal Salt Lake178362925427
D
L
L
D
W
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