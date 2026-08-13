Pronóstico Rosario Central vs Corinthians - Copa Libertadores

Repasá los pronósticos para el partido entre Rosario Central vs Corinthians por la Copa Libertadores, este jueves (13), a las 21:30.

Los mejores pronósticos para Rosario Central vs Corinthians

Victoria de Rosario Central, con cuotas de 2.35 en bet365

Ángel Di María marca o da una asistencia en cualquier momento, con cuotas de 1.90 en bet365

Ángel Di María recibe dos o más faltas, con cuotas de 1.53 en bet365

A pesar de haber cosechado más puntos en la primera fase, el Canalla abre la serie en su casa.

Nuestro análisis: El momento de los equipos

Rosario Central fue el mejor segundo de la primera fase de la Libertadores al sumar 13 puntos, dos más que el Corinthians, que terminó líder de su zona. La caída ante Independiente del Valle en la última fecha terminó costándole la cima del grupo, mientras que en la Liga Profesional el equipo de Jorge Almirón viene de meter un triunfazo con remontada incluida frente a Aldosivi, haciendo valer la localía.

Al igual que Central, el Corinthians también sufrió su única derrota en la Libertadores en la última jornada de la fase de grupos, cuando ya tenía el boleto a octavos en el bolsillo. En el plano local, el Timão viene de lograr lo que tranquilamente se puede considerar una de sus victorias más importantes en el Brasileirão, tras superar a Bragantino en el interior paulista.

Probables formaciones de Rosario Central y Corinthians

Rosario Central: Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila, Sández, Ibarra, Pizarro, Cantizano, Di María, Fernández y Copetti

Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila, Sández, Ibarra, Pizarro, Cantizano, Di María, Fernández y Copetti Corinthians: H. Souza, Matheuzinho, G. Paulista, G. Henrique, M. Bidu, Allan, Raniele, K. César, R. Garro, B. Bidon y P. Raul

Rosario Central justifica el favoritismo en su cancha

Semifinalista del último torneo local, Rosario Central se tomó revancha de River Plate hace poco al meter un triunfazo por 1 a 0 en el Monumental. Si bien no tiene el mismo sabor que ganar en un cruce mano a mano, sirve para dejar en claro el gran momento que atraviesa el conjunto dirigido por Jorge Almirón.

La eliminación más reciente del Timão en una fase de eliminación directa fue en la Copa de Brasil, justamente por sus falencias jugando de visitante. Si contra Internacional ya la tuvo complicada, la vara está bastante más alta ante un rival como Rosario Central, que sin dudas viene mostrando un nivel superior en esta temporada.

Pronóstico 1 Rosario Central vs Corinthians: Victoria de Rosario Central, con cuotas de 2.35 en bet365

Otro capítulo dorado en la carrera de Ángel Di María

El paralelismo es inevitable: el primer partido del Timão tras confirmarse la no renovación de Memphis Depay se da ante un equipo cuyo refuerzo estrella sí rindió desde el minuto uno todo lo que a Depay le faltó en lo individual, más allá de haber levantado títulos en Corinthians.

Apostando por un regreso a las fuentes en el tramo final de su carrera, Angelito la viene rompiendo desde su vuelta a Rosario Central: suma 22 participaciones directas en goles en 41 partidos y se consolidó como el ancho de espadas de este equipo en todos los aspectos.

Pronóstico 2 Rosario Central vs Corinthians: Ángel Di María marca o da una asistencia en cualquier momento, con cuotas de 1.90 en bet365

Di María, en el foco de todas las miradas

La tarea principal que tendrá la defensa del Timão en su visita a la Argentina será frenar a Di María para así tener chances de llevarse un resultado favorable a la Neo Química Arena. Por su estilo de juego y la jerarquía que impone, Fideo está mucho más expuesto que el resto a recibir una cantidad importante de infracciones.

Tomando como parámetro la fase de grupos de la Libertadores, Di María —que disputó cinco de los seis partidos del Canalla— promedió 2.6 faltas recibidas por encuentro. Si achicamos el margen a sus actuaciones más recientes, a Angelito le cometieron múltiples infracciones en tres de los últimos cinco partidos por el torneo local.

Pronóstico 3 Rosario Central vs Corinthians: Ángel Di María recibe dos o más faltas, con cuotas de 1.53 en bet365

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