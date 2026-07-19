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WM 2026: Wettratgeber, Prognosen & Quoten

  1. Quoten auf den La-Liga-Sieger
    La Liga

    Quoten auf den La-Liga-Sieger: Warum Real Madrid der Value-Tipp sein könnte

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    La Liga

    Quoten auf den La-Liga-Sieger: Warum Real Madrid der Value-Tipp sein könnte

  2. Chelseas Transferoffensive bringt den Wettmarkt für die Top 4 ins Wanken
    Premier League

    Chelseas Transferoffensive bringt den Wettmarkt für die Top 4 ins Wanken

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    Premier League

    Chelseas Transferoffensive bringt den Wettmarkt für die Top 4 ins Wanken

  3. Drei Teams, bei denen sich eine Langzeit-Investition für die neue Saison lohnt
    Manchester City

    Drei Teams, bei denen sich eine Langzeit-Investition für die neue Saison lohnt

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    Manchester City

    Drei Teams, bei denen sich eine Langzeit-Investition für die neue Saison lohnt

  4. Manchester City der Value-Tipp für die Premier-League
    Premier League

    Warum Manchester City der Value-Tipp für die Premier-League-Meisterschaft ist

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    Premier League

    Warum Manchester City der Value-Tipp für die Premier-League-Meisterschaft ist

  5. winamax quoten boost
    Spanien - Argentinien

    Spanien vs. Argentinien: Der 10er- Quotenboost! Winamax schraubt “beide Teams treffen” auf die Top-Quote 19,60!

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    Spanien - Argentinien

    Spanien vs. Argentinien: Der 10er- Quotenboost! Winamax schraubt “beide Teams treffen” auf die Top-Quote 19,60!

  6. quoten boost tipico wm
    Spanien - Argentinien

    WM: Finale in Sicht! Tipico boostet die Quote für “Argentinien gewinnt” auf sagenhafte 80,00!

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    Spanien - Argentinien

    WM: Finale in Sicht! Tipico boostet die Quote für “Argentinien gewinnt” auf sagenhafte 80,00!

  7. WM 2026 Goldener Handschuh Quoten
    Weltmeisterschaft

    WM 2026 Quoten auf den Goldenen Handschuh: Die besten Wett Tipps für den besten Torhüter

    WM 2026 Goldener Handschuh Quoten
    Weltmeisterschaft

    WM 2026 Quoten auf den Goldenen Handschuh: Die besten Wett Tipps für den besten Torhüter

  8. WM 2026 – Meiste Vorlagen Quoten
    M. Olise

    WM 2026 Meiste Vorlagen Quoten: Wett-Tipps und Wettanalyse

    WM 2026 – Meiste Vorlagen Quoten
    M. Olise

    WM 2026 Meiste Vorlagen Quoten: Wett-Tipps und Wettanalyse

  1. Weltmeisterschaft

    WM 2026 Sieger Quoten: Wett Tipps und Analyse

  2. Klub-WM

    WM 2026 – Quoten für den besten jungen Spieler: Wett-Tipps für die Top-Talente

  3. Kylian Mbappé

    Quoten für den Goldenen Schuh der WM 2026: Wett Tipps auf den Torschützenkönig

  4. Spanien - Argentinien

    Spanien vs Argentinien Wett Tipp: La Roja holt sich ihren zweiten WM-Titel

  5. Frankreich - England

    Frankreich vs England Wett Tipp: Hochspannung im Kampf um Platz 3

  6. England - Argentinien

    Sensationelle 45,0-Quote bei Tipico auf einen Sieg von Argentinien gegen England!

  7. England - Argentinien

    England gegen Argentinien: Tipico boostet die Quote für Sieg England auf 40,00!

  8. Mit Tipico auf die WM wetten: Boni, Quoten – der komplette Leitfaden

  1. Weltmeisterschaft

    Quoten für den Goldenen Ball der WM 2026: Die besten Wett-Tipps für den besten Spieler

  2. England - Argentinien

    England vs Argentinien Wett Tipp: Muss die Albiceleste in die Verlängerung?

  3. Frankreich - Spanien

    Frankreich vs Spanien Wett Tipp: Revanche für Les Bleus nach Nations-League-Dämpfer

  4. Norwegen - England

    WM | Norwegen gegen England: Bwin bietet massiven Quotenboost für “beide Teams treffen” auf 100.0!

  5. Spanien - Belgien

    WM | Spanien gegen Belgien: Tipico erhöht die Quote für einen Spanien-Sieg auf 30,0!

  6. Norwegen - England

    Norwegen vs England Wett Tipp: Die Three Lions stürmen ins Halbfinale

  7. Weltmeisterschaft

    WM 2026 - Wetten auf die Weltmeisterschaft platzieren: Der ultimative Ratgeber

  8. Argentinien - Schweiz

    Argentinien vs Schweiz Wett Tipp: Endstation für die Eidgenossen

  9. Frankreich - Marokko

    Frankreich gegen Marokko: Sichere dir bei Tipico die Top-Quote 30,0 für Frankreich gewinnt!

  10. Spanien - Belgien

    Spanien vs Belgien Wett Tipp: Behält die Selección ihre Dominanz bei?

  11. Frankreich - Marokko

    Frankreich vs Marokko Wett Tipp: Value auf die Atlas-Löwen – Kein Sieg für Frankreich nach 90 Minuten?

  12. Schweiz - Kolumbien

    WM | Schweiz gegen Kolumbien : ODDSET boostet die Quote für Mehr als 1.5 Tore auf 20.0!

  13. Schweiz - Kolumbien

    Schweiz vs Kolumbien Wett Tipp: Ein Foto-Finish in Vancouver

  14. Argentinien - Ägypten

    Argentinien vs Ägypten Wett Tipp: Der Titelverteidiger setzt sich knapp gegen die Pharaonen durch

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