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La Liga
La Liga, Spielplan und Ergebnisse
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Freitag, 14. August
Samstag, 15. August
Sonntag, 16. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Athletic Bilbao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|FC Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0