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La Liga

La Liga Übersicht

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La Liga, Spielplan und Ergebnisse

Freitag, 14. August
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
Getafe badge
Getafe
GET
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
Samstag, 15. August
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
Espanyol badge
Espanyol
ESP
Levante badge
Levante
LEV
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
Osasuna Pamplona badge
Osasuna Pamplona
OSA
Sonntag, 16. August
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
Elche badge
Elche
ELC
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao00000000
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid00000000
3FC Barcelona crestFC Barcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves00000000
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