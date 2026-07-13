England vs Argentinien Wett Tipp: Muss die Albiceleste in die Verlängerung?

Zum ersten Mal seit 2002 treffen England und Argentinien bei einer Weltmeisterschaft aufeinander. Am Mittwoch steht im Halbfinale von Atlanta so viel auf dem Spiel wie noch nie.

Die besten Wetten für England vs Argentinien

Unentschieden (Reguläre Spielzeit) zu einer Quote von 3.00 bei Betano

Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1.88 bei Betano

Jude Bellingham trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 4.65 bei Betano

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Welches Team hat die besten Chancen? Hier geht es zu den WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: England 1:1 Argentinien

Torschützen-Wett Tipp: England – Kane; Argentinien – Messi

Das Duell England gegen Argentinien ist ein echter WM-Klassiker, der keiner großen Erklärung bedarf. Am Mittwoch spielen die beiden Fußball-Großmächte um das goldene Ticket für das Finale der Weltmeisterschaft 2026.

Die „Three Lions“ haben im bisherigen Turnierverlauf alles andere als dominiert. Nur zwei ihrer sechs Siege holten sie mit mehr als einem Tor Vorsprung. Und dennoch haben sie enorme Resilienz bewiesen. Es wirkt, als hätte Thomas Tuchel dem Team eine unerschütterliche Siegermentalität eingeimpft. Tuchel sieht sich zudem in seiner Kaderphilosophie der „Spezialisten für alle Szenarien“ bestätigt, da seine Joker sowohl in Mexiko-Stadt als auch in Miami die K.-o.-Spiele von der Bank aus entschieden haben.

Was das Personal angeht, muss Quansah das zweite Spiel seiner Rot-Sperre absitzen. Jordan Henderson fällt zudem mit einem Armbruch für den Rest des Turniers aus, während die Rückkehr von Reece James einen echten Push bedeutet. Das große Fragezeichen steht hinter Declan Rice. Der Mittelfeldmotor wurde in Miami zur Halbzeit ausgewechselt, nachdem er sich schon das ganze Turnier über mit Oberschenkel- und Nervenproblemen herumplagte. Seine Einsatzfähigkeit könnte das Pendel zugunsten der Engländer ausschlagen lassen.

Ähnlich wie England hatten auch die Argentinier auf ihrem Weg unter die letzten Vier mit reichlich Gegenwind zu kämpfen. Nach einer relativ lockeren Gruppenphase geriet die Albiceleste in jedem K.-o.-Spiel gehörig ins Schwimmen. Gegen die Kapverden zitterten sie sich weiter, gegen Ägypten drehten sie einen Zwei-Tore-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Im Viertelfinale reichte es gegen die Schweiz selbst in Überzahl (nach einer glatten Roten Karte für die Eidgenossen) erst nach Verlängerung zum Sieg.

Lionel Scaloni hat immerhin kaum Verletzungssorgen im Kader. Das einzige Luxusproblem betrifft die Besetzung der vordersten Front. Lautaro Martínez glänzte nach seiner Einwechslung gegen die Schweiz und macht mächtig Druck auf Julián Álvarez. Scaloni wird seine Startelf wohl ebenso nach Fitness wie nach Form aufstellen. Argentinien musste in der K.-o.-Phase zweimal in Folge über die vollen 120 Minuten gehen – ein Faktor, der in der drückenden Hitze und Luftfeuchtigkeit von Atlanta entscheidend werden könnte.

Voraussichtliche Aufstellungen für England vs Argentinien

England:Pickford, James, Stones, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Argentinien:E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez

Der Wett Tipp auf die Extrarunde: Gehen England und Argentinien über die volle Distanz?

Ein Blick auf die Statistik verrät: 30 % der letzten zehn WM-Halbfinals bei den vergangenen fünf Turnieren gingen in die Verlängerung. Alles an diesem Mittwochsspiel deutet darauf hin, dass wir hier das vierte Unentschieden im elften Match sehen könnten.

Argentinien musste in den vergangenen Runden zweimal in Folge nachsitzen und benötigte sowohl gegen Ägypten als auch gegen die Schweiz 120 Minuten. England wiederum wurde erst am Samstag von Norwegen in die Verlängerung gezwungen.

Da keines der beiden Teams in der K.-o.-Phase ein Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen konnte, erwartet uns ein absolut enges Höschen auf Augenhöhe. Mit jeweils nur drei Tagen Regeneration im Tank und dem großen Traum vom WM-Finale vor Augen, dürften beide Trainer taktisch erst einmal auf maximale Absicherung setzen. Bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 33 % ist das Remis nach 90 Minuten die perfekte Basis für deinen Wettschein.

England vs Argentinien Wette 1: Unentschieden (Reguläre Spielzeit) zu einer Quote von 3.00 bei Betano

Tore auf beiden Seiten: Elite-Knipser garantieren Spektakel

In dieser Partie steht nicht nur der aktuelle Co-Torschützenkönig des Turniers auf dem Rasen, sondern auch zwei weitere Angreifer in absoluter Sahneform. Lionel Messi steht bei acht Buden in sechs Spielen, während Jude Bellingham (6 Tore) und Harry Kane (4 Tore) ebenfalls brandgefährlich sind. Ein Zu-Null-Spiel steht in Atlanta daher kaum zur Debatte.

Besonders die englische Defensive wackelt bedenklich. Die Tuchel-Elf hat in fünf ihrer sechs Turnierspiele mindestens ein Gegentor schlucken müssen – eine weiße Weste gab es in den letzten drei Partien überhaupt nicht mehr. Auf der Gegenseite zeigte sich Argentinien anfällig für schnelle, nadelstichartige Konter, was die Ägypter gleich doppelt eiskalt bestraften.

Die Buchmacher quotieren die Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen, auf 51,28 %. Unserer Meinung nach unterschätzt der Wettmarkt damit die brutale Qualität der beiden Offensivreihen und die defensiven Defizite auf beiden Seiten massiv.

England vs Argentinien Wette 2: Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1.88 bei Betano

Bellingham hält seine Traumquote von einem Tor pro Spiel

Jude Bellingham ist ohne Zweifel die heißeste Aktie im englischen Team bei dieser Endrunde. In den aufeinanderfolgenden K.-o.-Spielen gegen Mexiko und Norwegen knipste er jeweils doppelt. Damit ist er der erste Spieler seit Diego Maradona im Jahr 1986, dem dieses Kunststück gelang.

Sollte Declan Rice rechtzeitig fit werden, genießt Bellingham im Mittelfeld alle Freiheiten und die Lizenz, als hängende Spitze tief in den gegnerischen Sechzehner vorzustoßen. Das macht ihn zu Englands gefährlichster Waffe – insbesondere gegen eine argentinische Zentrale, der nach 240 Minuten in den Beinen allmählich die Puste ausgehen dürfte.

Bellingham hat in sechs Spielen stolze sechs Tore erzielt. Dennoch implizieren die Wettquoten für Mittwochabend nur eine magere Torschützen-Wahrscheinlichkeit von 28,57 %. Für uns ist das der Value Bet schlechthin aus unserem Trio der England vs. Argentinien Wett Tipps für diese Woche.

England vs Argentinien Wette 3:Jude Bellingham trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 4.65 bei Betano

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