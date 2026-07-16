Quoten für den Goldenen Schuh der WM 2026: Wett Tipps auf den Torschützenkönig

Der Torschützenkönig der Weltmeisterschaft wird mit dem prestigeträchtigen Goldenen Schuh ausgezeichnet. Dieses packende und leicht verständliche Rennen gehört traditionell zu den beliebtesten Wettmärkten überhaupt.

Vor den letzten beiden verbleibenden Partien des Turniers mischen auch zwei englische Nationalspieler in den Quoten für den Goldenen Schuh der WM 2026 mit. Wir nehmen die aktuellen Favoriten sowie die verbliebenen Außenseiter genauer unter die Lupe. Außerdem liefern wir dir wertvolle Strategie-Tipps, um Value in diesem Markt zu finden.

Aktuelle Quoten für den Goldenen Schuh der WM 2026: Die Top-Favoriten

Viele der weltweit größten Offensivstars haben dieser WM bereits ihren Stempel aufgedrückt. Erling Haaland liegt zwar nur ein Tor hinter Mbappé und Messi, doch seine sieben Treffer werden nach dem Ausscheiden Norwegens am Ende nicht ausreichen.

Mit jeweils sechs Toren mischen auch die Engländer Harry Kane und Jude Bellingham in einem der spektakulärsten Rennen um den Goldenen Schuh aller Zeiten mit.

Die Quoten auf diesem Markt hängen von verschiedenen Faktoren ab – unter anderem von der Stärke der jeweiligen Teams und den zu erwartenden Einsatzzeiten am kommenden Wochenende. Vergleiche die aktuellen Quoten am besten direkt bei lizenzierten Buchmachern.

Spieler Nationalteam Position Quote Info Kylian Mbappé Frankreich Sturm 1.91 Liefert bei der WM einmal mehr verlässlich ab Lionel Messi Argentinien Sturm 1.91 Sturmlegende vor seinem dritten Finale Harry Kane England Sturm 34.00 Leistungsträger baut nach starkem Start ab

Quoten zur Verfügung gestellt von Winamax. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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So funktionieren Wetten auf den Goldenen Schuh der WM 2026

Für den Gewinn des Goldenen Schuhs zählen ausschließlich die Tore, die im Hauptturnier erzielt wurden. Treffer aus der Qualifikation oder den Play-offs fließen nicht in die Wertung ein.

Sollte am Ende Gleichstand herrschen, sichert sich der Spieler mit den meisten Assists (Torvorlagen) den Goldenen Schuh. Wenn auch diese Statistik identisch ist, geht die Auszeichnung an den Akteur mit den wenigsten gespielten Minuten auf dem Platz.

Es lohnt sich, die spezifischen Regeln und AGB der einzelnen Buchmacher für Wetten auf den WM-Torschützenkönig 2026 genau zu prüfen. Manche Bookies zahlen bei einem Gleichstand an mehrere Gewinner aus, während andere ausschließlich den offiziellen Gewinner des Goldenen Schuhs werten.

Abseits dieses Hauptmarktes kannst du übrigens auch darauf wetten, wer der beste Torschütze einer bestimmten Nationalmannschaft wird, oder klassische Torschützen-Wetten auf einzelne Spiele platzieren.

Die Favoriten auf den Goldenen Schuh der WM 2026: Spieler-Einzelanalyse

Alle heißen Anwärter auf den Goldenen Schuh stehen bei Mannschaften unter Vertrag, die im Turnier noch im Rennen sind. Alles deutet jedoch auf ein direktes Duell zwischen Mbappé und Messi hin.

Lionel Messi – Quote von ca. 1.91 auf den Gewinn des Goldenen Schuhs 2026

Vor dem entscheidenden Wochenende gilt Messi im Rennen gegen Mbappé als hauchzarter Favorit. Obwohl beide Akteure in sieben Einsätzen beeindruckende acht Treffer erzielen konnten, ging im Halbfinale keiner von ihnen auf Torjagd. Dafür steuerte der Argentinier beim packenden 2:1-Comeback-Sieg gegen England zwei Assists bei.

Das könnte in diesem engen Rennen den entscheidenden Ausschlag geben: Messi steht nun bei vier Vorlagen im Turnierverlauf und hat damit eine mehr als Mbappé auf dem Konto. Sollte im Finale beziehungsweise im Spiel um Platz drei keinem der beiden ein weiterer Scorerpunkt gelingen, schnappt sich Messi den offiziellen Goldenen Schuh.

Mit insgesamt 21 Toren ist Messi der erfolgreichste Torschütze der WM-Geschichte, doch Mbappé liegt ihm mit nur einem Treffer Rückstand dicht auf den Fersen. Das Duell um die ewige Vorherrschaft ist ein genialer Nebenschauplatz in diesem packenden Torschützen-Krimi. 2022 schnürte der Argentinier im Finale einen Doppelpack – und auch mit mittlerweile 39 Jahren zeigt er sich in absoluter Topform.

Dennoch wird es im diesjährigen Endspiel kein Spaziergang, sein Torkonto weiter aufzustocken. Nachdem er in den letzten beiden K.o.-Runden leer ausging, trifft Messi nun auf das Abwehrbollwerk des Turniers.

Spanien hat in sieben WM-Spielen lediglich ein einziges Gegentor kassiert. Mit einem zugelassenen xG-Wert (Expected Goals) von gerade einmal 2,15 stellen sie den Spitzenwert aller 48 Turnierteilnehmer – und das, obwohl manche Teams nur drei Partien absolviert haben. Das legt die Vermutung nahe, dass Messi auf diesem Wettmarkt vielleicht nicht die cleverste Wahl ist.

Kylian Mbappé – Quote von ca. 1.91 auf den Gewinn des Goldenen Schuhs 2026

Das WM-Halbfinale endete für Mbappé und Frankreich mit einer herben Enttäuschung. Der Superstar von Real Madrid blieb blass, als Spanien die Franzosen in Dallas spielerisch dominierte.

Im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen hat Mbappé vor dem Spiel um Platz drei gegen England jedoch eine handfeste Motivation: Er brennt darauf, seine ohnehin schon überragende Quote von 20 Toren in 21 WM-Spielen weiter auszubauen. Zeigt der Angreifer noch einmal eine Weltklasse-Leistung, könnte er an Messi vorbeiziehen und sich den Goldenen Schuh sichern.

Mbappés acht Treffer resultieren aus einem xG-Wert von stolzen 5,48. Das ist der absolute Spitzenwert des Turniers und zeigt, wie exzellent er von seiner hochkarätig besetzten Offensivreihe bedient wird. Frankreich hatte zudem einen Tag mehr Regeneration vor dem Duell am Samstag in Miami und könnte eine müde englische Defensive eiskalt bestrafen.

Der 27-Jährige könnte der erste Spieler werden, der den Goldenen Schuh zweimal in Folge gewinnt. Dafür benötigt er gegen England jedoch mindestens eine Torbeteiligung. Selbst wenn es nur ein Assist ist, könnte Mbappé die Trophäe abstauben – und zwar, weil er im Turnierverlauf weniger Minuten auf dem Platz stand als Messi.

Aktuell kommt er auf 609 Einsatzminuten, während es bei Messi 621 sind. Da kaum davon auszugehen ist, dass der Argentinier im Finale vorzeitig ausgewechselt wird, dürfte Mbappé am Ende die Nase vorn haben, falls alles andere ausgeglichen bleibt.

Es besteht natürlich ein kleines Risiko, dass Didier Deschamps in Miami seine Offensive kräftig rotiert. Das solltest du bei deinen Wetten im Hinterkopf behalten. Da es für den Ausnahmestürmer jedoch um eine historische Auszeichnung geht, ist ein Startelfeinsatz von Mbappé sehr wahrscheinlich. Unter den beiden Top-Kandidaten bringt er für uns daher die bessere Value mit.

Harry Kane – Quote von ca. 34.00 auf den Gewinn des Goldenen Schuhs 2026

Als unangefochtener Fixpunkt im englischen Angriff schien Kane auf bestem Weg zu sein, seine sechs Treffer von der WM in Russland vor acht Jahren zu übertreffen – damals reichte ihm diese Marke 2018 locker für den Goldenen Schuh. Doch seit seinem verwandelten Elfmeter gegen Mexiko im Achtelfinale ist Kanes Jagd nach der Torjägerkrone 2026 ins Stocken geraten.

Nachdem er weder gegen Norwegen noch gegen Argentinien einnetzen konnte, steht er weiterhin bei sechs Toren. Sein magerer xG-Wert von lediglich 3,55 macht deutlich, dass der englische Torjäger im Sturmzentrum oft in der Luft hing. Allerdings hätte der 32-Jährige in den letzten beiden Runden auch selbst mehr Präsenz zeigen und das Spiel aktiver mitgestalten können.

Seine Gesamtbilanz von 14 Toren in 18 WM-Einsätzen liest sich dennoch überragend. Kane fehlen nur noch zwei Treffer, um als dritter Spieler bei diesem Turnier die historische Marke von Miroslav Klose (16 WM-Tore) einzustellen.

Das wäre ein Meilenstein – für den Goldenen Schuh würde es aber wohl trotzdem nicht reichen. Mit nur einer einzigen Torvorlage hinkt Kane auch bei den gesamten Scorerpunkten deutlich hinter Mbappé und Messi her.

Um überhaupt noch eine realistische Chance zu haben, bräuchte er im Spiel um Platz drei gegen Frankreich einen Hattrick. Nur drei Tage nach der schmerzhaften Pleite gegen Argentinien ist dieses Szenario jedoch äußerst unwahrscheinlich.

Value Bets und Außenseiter-Optionen für den Goldenen Schuh 2026

Obwohl sich mit Kane und Mbappé bei den letzten beiden Turnieren absolute Weltklasse-Stürmer durchgesetzt haben, geht der Goldene Schuh längst nicht immer an die üblichen Verdächtigen. Vor 2018 hießen die drei letzten Gewinner Miroslav Klose, Thomas Müller und James Rodríguez.

Oft reicht ein einziges überragendes Spiel, um das Blatt komplett zu wenden. Value lässt sich manchmal bei offensiven Spielern mit deutlich höheren Quoten finden – allerdings läuft den Außenseitern nun allmählich die Zeit davon, dem Turnier noch ihren Stempel aufzudrücken.

Jude Bellingham – Quote von ca. 67.00 auf den Gewinn des Goldenen Schuhs 2026

Der größte Aufsteiger auf diesem Wettmarkt in den letzten zwei Wochen war zweifelsohne Bellingham. Vor dem Achtelfinale stand er noch bei mageren zwei Toren. Doch mit jeweils einem Doppelpack gegen Mexiko und Norwegen katapultierte sich der englische Mittelfeldakteur plötzlich mitten ins Geschehen.

Der 23-Jährige hat seinen Ruf als absoluter Mentalitätsspieler für die ganz großen Momente auf der größten aller Bühnen eindrucksvoll untermauert. Bellinghams Gespür für das richtige Timing bei Tiefenläufen in den Strafraum rettete die Three Lions quasi im Alleingang ins Halbfinale.

Gegen Argentinien blieb er jedoch blass. Genau wie Kane benötigt er im Spiel um Platz drei gegen Frankreich einen Hattrick, um Messi oder Mbappé noch gefährlich zu werden. Für einen Mittelfeldspieler, der zudem nicht als Elfmeterschütze gesetzt ist, ist das ein extrem schweres Unterfangen.

Strategie-Tipps für Wetten auf den Torschützenkönig der WM 2026

Langzeitwetten auf den Goldenen Schuh funktionieren anders als klassische Wetten auf einzelne Spiele und erfordern eine weitsichtige Planung. Vor dem Spiel um Platz drei und dem großen Finale solltest du verschiedene entscheidende Faktoren berücksichtigen:

Denk an das „kleine Finale“: Tore, die im Spiel um Platz drei erzielt werden, zählen voll für den Goldenen Schuh.

Elfmeterschützen im Blick behalten: Analysiere genau, wer bei den jeweiligen Teams für die Strafstöße zuständig ist.

Team-News checken: Achte genau auf Aufstellungen und mögliche Rotationen vor den letzten Partien.

Offensivdrang bewerten: Setze auf Teams, die einen offensiven Fußball spielen und sich viele Torchancen erarbeiten.

Einsatzzeiten antizipieren: Suche nach Spielern, die voraussichtlich über die vollen 90 Minuten gehen. Viele Top-Nationen besitzen in der Breite eine enorme Qualität, was zu frühen Auswechslungen führen kann.

Formkurve und Fitness: Behalte die aktuelle Verfassung und die Fitness der Top-Kandidaten im Auge.

Risiko streuen: Kombiniere deine Wetten auf den Goldenen Schuh mit anderen Spezialwetten (z.B. „Bester Torschütze des Teams“), um dein Risiko breiter abzufedern.

FAQ: Wetten auf den Goldenen Schuh der WM 2026

Zählen bei Wetten auf den Goldenen Schuh auch Tore aus der Verlängerung und dem Elfmeterschießen?

Tore, die in der Verlängerung erzielt werden, zählen ganz normal für die Gesamtwertung eines Spielers. Auch während der regulären Spielzeit oder Verlängerung verwandelte Elfmeter fließen ein und entscheiden oft über den Ausgang des Rennens. Treffer in einem anschließenden Elfmeterschießen (nach 120 Minuten) werden für den Goldenen Schuh hingegen nicht gewertet.

Was passiert bei Gleichstand im Kampf um den Torschützenkönig bei der WM 2026?

Sollten zwei oder mehr Spieler am Ende des Turniers die gleiche Anzahl an Toren aufweisen, entscheiden die Torvorlagen (Assists). Die Auszeichnung geht an den Spieler mit den meisten Vorlagen. Herrscht auch hier Gleichstand, sichert sich derjenige den Award, der über das gesamte Turnier hinweg die wenigsten Minuten auf dem Platz stand.

Sollte ich lieber auf einen Favoriten oder einen Außenseiter setzen?

Das Risiko zu streuen, indem du sowohl auf einen Favoriten als auch auf einen oder zwei vielversprechende Außenseiter tippst, kann eine sehr kluge Strategie sein. Zwar geht der Goldene Schuh nicht immer an die Top-Favoriten vor dem Turnier, doch bei dieser WM 2026 haben die Elite-Stürmer voll abgeliefert. Es wäre eine handfeste Überraschung, wenn am Ende jemand anderes als Messi oder Mbappé die Trophäe mit nach Hause nimmt.

Haben Mittelfeldspieler oder Verteidiger realistische Chancen auf den Goldenen Schuh der WM 2026?

Es ist durchaus möglich, dass auch Nicht-Stürmer den Goldenen Schuh gewinnen. Das einzige neuere Beispiel hierfür ist jedoch James Rodríguez, der 2014 als offensiver Mittelfeldspieler für Kolumbien glänzte. Ein Abwehrspieler hat die Trophäe noch nie gewonnen – und das wird sich auch 2026 nicht ändern.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Wette auf den Torschützenkönig – vor oder während des Turniers?

Wett Tipps auf den Goldenen Schuh während der Gruppenphase zu platzieren, ist oft die beste Gelegenheit, um echte Value Bets auf dem Markt zu finden. Im Laufe des Turniers verändern sich die Quoten von Woche zu Woche drastisch. Aber auch vor den letzten beiden Partien kann eine genaue Analyse der anstehenden Duelle dir dabei helfen, lukrative Quoten zu entdecken.

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