Argentinien vs Ägypten Wett Tipp: Der Titelverteidiger setzt sich knapp gegen die Pharaonen durch

Messi führt die Torschützenliste der Weltmeisterschaft mit 7 Treffern an und präsentiert sich in absoluter Topform. So stellt sich der amtierende Weltmeister gegen Salahs Pharaonen auf.

Die besten Wetten für Argentinien vs Ägypten

Argentinien gewinnt die 1. Halbzeit zu einer Quote von 1.85 bei bet365

Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.35 bei bet365

Mo Salah erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 2.70 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Argentinien 2:1 Ägypten

Torschützen-Wett Tipp: Argentinien – Messi, L. Martinez; Ägypten – Marmoush

Lionel Messi und Mo Salah treffen am Dienstagabend im direkten Duell aufeinander, wenn Argentinien und Ägypten in Atlanta um das Ticket für das Viertelfinale der WM 2026 kämpfen.

Die Mannschaft von Lionel Scaloni marschierte nahezu makellos durch die Gruppenphase und sicherte sich mit einer perfekten Bilanz den Gruppensieg. In der Runde der letzten 32 mussten die Südamerikaner jedoch ordentlich zittern: Erst ein Eigentor erlöste sie beim knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Kapverden. Lionel Messi bleibt der absolute Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Albiceleste und führt das Turnier mit sieben Treffern an.

Scaloni hat vor dem wegweisenden Duell mit den Pharaonen kaum personelle Sorgen. Facundo Medina ist wegen eines Krampfes noch leicht fraglich, doch Nicolás Tagliafico steht als Ersatz bereit. Im Sturmzentrum dürfte zudem Lautaro Martínez den Vorzug vor Julián Álvarez erhalten.

Ägypten hat das Achtelfinale derweil völlig verdient erreicht. Nach einem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen gegen Australien feierten die Nordafrikaner den ersten Kampfspiel-Sieg ihrer WM-Geschichte.

Sorgen bereitet allerdings die Defensive. Ahmed Fatouh fällt definitiv aus, während hinter den Einsätzen von Abdelmonem und Hafez noch ein Fragezeichen steht. Immerhin: Mo Salah hat seine leichten Oberschenkelprobleme rechtzeitig auskuriert.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Ägypten

Argentinien: E. Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Almada, Lautaro Martinez

Ägypten: Shobeir, Alaa, Ibrahim, Fathy, Hafez, Lasheen, Ateya, Ziko, Salah, Ashour, Marmoush

Die Daten sprechen für eine frühe Führung der Argentinier

Der Titelverteidiger präsentiert sich weiterhin in beeindruckender Form – auch wenn man sich gegen den Underdog aus den Kapverden im Sechzehntelfinale sichtlich schwertat. Ein Blick auf die Statistiken zeigt: Argentinien hat in jedem der letzten 10 Spiele das erste Tor der Partie erzielt. Mehr noch: In all diesen 10 Begegnungen lagen die Gauchos bereits zur Halbzeitpause in Führung.

Lionel Messi ist einmal mehr die Lebensversicherung der Argentinier. Mit seinen sieben Turniertreffern führt er die Torschützenliste an und hat nun in rekordverdächtigen acht WM-Spielen in Folge eingenetzt.

Obwohl Ägypten in der Offensive extrem gefährlich ist, plagen die Mannschaft defensive Probleme. Ahmed Fatouh fällt aus, während Abdelmonem und Hafez vor einem späten Fitnesstest stehen. Zudem mussten die Pharaonen in jedem ihrer letzten sechs Spiele mindestens einen Gegentreffer hinnehmen.

Argentinien vs Ägypten Wette 1: Argentinien gewinnt die 1. Halbzeit zu einer Quote von 1.85 bei bet365

Die Ägypter treffen ebenfalls

Dass Argentinien mindestens ein Tor erzielt, ist statistisch gesehen fast schon Formsache. Die Albiceleste hat in ihren letzten 11 Pflichtspielen ausnahmslos immer getroffen. Bei der aktuellen Sahneform von Lionel Messi ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Ägypten hier die weiße Weste wahrt.

Allerdings haben in den letzten fünf Spielen Ägyptens auch immer beide Teams getroffen. Alle drei Gruppenspiele der Pharaonen endeten 1:1, bevor es auch in der Runde der letzten 32 gegen Australien nach 90 Minuten 1:1 stand.

Entscheidend ist zudem, dass Argentiniens Defensive keineswegs sattelfest wirkt. Gegen den WM-Neuling Kapverden kassierte man im Sechzehntelfinale zwei Gegentore und ließ stolze 16 Torschüsse zu. Da Ägypten mit Salah als genialem Ballverteiler und Marmoush als eiskaltem Vollstrecker antritt, ist ein Torerfolg der Nordafrikaner sehr wahrscheinlich. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 42,19 % ist die Wette auf Tore auf beiden Seiten der absolute Value-Tipp unseres Trios.

Argentinien vs Ägypten Wette 2: Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.35 bei bet365

Kreativ-Daten sprechen für Salah: Tor oder Vorlage absichern

Mo Salah blüht in seiner neuen Rolle bei dieser Endrunde regelrecht auf. Als kreativer Zehner zieht er im ägyptischen Mittelfeld die Fäden. Seine Werte bei den kreierten Torchancen sind im Laufe des Turniers so stark angestiegen, dass er sich diesen Spitzenwert (16 kreierte Chancen) aktuell nur mit Leandro Trossard teilt.

Der ehemalige Liverpool-Star bereitet pro 90 Minuten durchschnittlich etwa 4,50 Abschlüsse vor. Das ist eine massive Steigerung im Vergleich zu seinen 1,90 Chancen beim letzten Afrika-Cup und den 2,05 für Liverpool in der Saison 2025/26.

Gegen Australien bereitete Salah insgesamt fünf Großchancen vor, gegen Neuseeland verbuchte er bereits ein Tor und einen Assist. Deshalb setzen wir darauf, dass Salah auch in diesem Achtelfinale entweder selbst trifft oder ein Tor auflegt – bei einer mathematischen Wahrscheinlichkeit von 36,36 % eine hervorragende Option.

Argentinien vs Ägypten Wette 3: Mo Salah erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 2.70 bei bet365

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