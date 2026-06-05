WM 2026 Goldener Handschuh Quoten: Die besten Torhüter Wett Tipps

Von Weißen Westen bis hin zu gehaltenen Elfmetern – so entwickeln sich aktuell die Quoten für den Goldenen Handschuh bei der WM 2026.

Aktuelle Quoten für den Goldenen Handschuh der WM 2026: Die Hauptfavoriten

Mehrere Faktoren beeinflussen die aktuellen Quoten für den besten Torhüter der WM 2026. Natürlich kommt es auf die Klasse des Keepers an, aber eben auch auf die Stärke der Defensive vor ihm. Der Wettmarkt für den besten WM-Torhüter bevorzugt stark die Nationen, von denen erwartet wird, dass sie mindestens das Viertel- oder sogar Halbfinale erreichen. Schließlich bedeuten mehr Spiele auch mehr Gelegenheiten, sich ins Rampenlicht zu spielen.

Keeper mit einem hohen Potenzial für Zu-Null-Spiele, die ihren Strafraum im Griff haben und in den entscheidenden Momenten Großchancen oder Elfmeter parieren, drücken den Preis. Da oft die High-Impact-Performances in der K.-o.-Runde über den Award entscheiden, solltest Du das bei Deinen Wett Tipps auf den Goldenen Handschuh 2026 immer im Hinterkopf behalten.

Hier sind die aktuellen Favoriten auf den Goldenen Handschuh der WM 2026. Wir stellen sie Dir im Detail vor, werfen einen Blick auf Außenseiter mit Value-Potenzial und geben Dir praktische Tipps für Deine Wetten auf dem Torhüter-Markt.

Spieler Nationalteam Quote (Beispiel) Notizen Emiliano Martínez Argentinien 5.50 Rückhalt des amtierenden Weltmeisters Unai Simón Spanien 5.50 Die Nummer 1 beim Top-Turnierfavoriten Alisson Becker Brasilien 6.00 Elite-Shotstopper auf Weltklasse-Niveau Mike Maignan Frankreich 7.50 Abgesichert durch eine erstklassige Defensive Jordan Pickford England 8.00 Starke Defensivbilanz in der Qualifikation David Raya Spanien 9.00 In Topform, aber voraussichtlich nur die Nummer 2

Quoten via bet365. Stand der Quoten: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Quoten unterliegen laufenden Änderungen.

So funktionieren Wetten auf den Goldenen Handschuh der WM 2026

Der Torhüter mit der besten Gesamtleistung bei der WM 2026 wird mit dem Goldenen Handschuh ausgezeichnet. Die Trophäe geht nicht automatisch an den Keeper mit den meisten Clean Sheets (Spielen ohne Gegentor), auch wenn das natürlich hilft. Eine technische Expertenkommission der FIFA bewertet stattdessen Kriterien wie die Qualität auf der Linie, die Strafraumbeherrschung, die Spieleröffnung und die Performance in den absoluten Schlüsselmomenten einer Partie.

Auch der Teamerfolg ist entscheidend. Bei den vergangenen Turnieren kam der Gewinner fast immer aus einer Nation, die mindestens das Halbfinale erreicht hat. Ein herausragender Schlusslicht einer Mannschaft, die schon in der Gruppenphase die Segel streichen muss, hat kaum eine Chance, genug Aufmerksamkeit für den Award zu bekommen.

Wichtig ist, die verschiedenen WM-Auszeichnungen sauber zu trennen: Der Goldene Handschuh ist exklusiv für den besten Torhüter reserviert. Der Goldene Ball geht an den besten Spieler des Turniers, der Goldene Schuh an den Torschützenkönig, und zudem gibt es einen separaten Preis für den besten jungen Spieler. Prüfe vor der Wettabgabe immer die genauen Abrechnungsregeln Deines Buchmachers für den Goldenen Handschuh – einige nutzen die offizielle FIFA-Vergabe, andere bieten eigene, statistische Torhüter-Spezialwetten an.

Favoriten auf den Goldenen Handschuh der WM 2026: Die Keeper im Einzelcheck

Hier sind die sechs Hauptanwärter auf den Goldenen Handschuh bei der Endrunde in diesem Sommer. Wir dröseln ihre Quoten auf und zeigen Dir, warum die Buchmacher sie auf dem Zettel haben:

Emiliano Martínez – Quote um 5.00 auf den Goldenen Handschuh 2026

Der Keeper von Aston Villa ist der amtierende Titelträger und geht als allgemeiner Marktführer ins Rennen.

Argentiniens Defensivverbund ist bekanntlich extrem schwer zu knacken. Die Albiceleste kassierte in der langen südamerikanischen Qualifikation gerade einmal 10 Gegentore und hat seit der Auftaktniederlage beim Turnier 2022 lediglich zwei Spiele verloren. Zudem ist Martínez ein echter Elfmeterkiller: Neun gehaltene Strafstöße in seiner Profikarriere, darunter entscheidende Duelle für sein Land. Genau dieser psychologische Vorteil kann bei so einem Award den Ausschlag geben.

Ein kleines Fragezeichen steht hinter der gealterten Kette vor ihm: Nicolás Otamendi ist mittlerweile 38, Nicolás Tagliafico 33, und Tottenham-Verteidiger Cristian Romero geht leicht angeschlagen in den Sommer. Eine machbare Gruppenphase sollte ihnen zwar in die Karten spielen, doch bei dieser niedrigen Quote bietet Martínez aktuell kaum Value.

Unai Simón – Quote um 5.50 auf den Goldenen Handschuh 2026

Es läuft alles darauf hinaus, dass Simón das Duell gegen David Raya gewinnt und als Nummer 1 für Spanien – den Top-Favoriten des Turniers – aufläuft. Seine Vereinssaison beim Athletic Club war allerdings ein Auf und Ab: Er beendete das Jahr mit einer Fangquote von rund 67 % in einer Defensive, die regelmäßig wackelte. Simón und Bilbao schafften in den 37 Partien, in denen er im Kasten stand, nur sechs Zu-Null-Spiele.

Simón profitiert jedoch massiv vom taktischen Ansatz der Spanier. Die Furia Roja dominiert über extremen Ballbesitz und hält den Gegner so vom eigenen Tor fern. Das bedeutet, dass Simón im Turnierverlauf wohl weniger Schüsse auf sein Tor bekommen wird als die meisten anderen Keeper. Sollte Spanien tief ins Turnier einziehen und die Weste weiß bleiben, hat Simón beste Chancen auf den Award.

Alisson Becker – Quote um 6.00 auf den Goldenen Handschuh 2026

Alisson gehört nach wie vor zur absoluten Torwart-Elite und wird den Vorzug vor Ederson als Brasiliens Nummer 1 erhalten. Seine Strafraumbeherrschung, die Ruhe am Ball unter Pressing und seine Ausstrahlung in engen K.-o.-Spielen sind absolute Weltklasse.

In der abgelaufenen Premier-League-Saison behielt er in 26 Spielen für Liverpool achtmal die Weiße Weste, womit er im ligaweiten Vergleich im 81. Perzentil landete. Historisch gesehen hat Brasilien mit Alissson im Tor bei Weltmeisterschaften überhaupt erst ein einziges Spiel verloren – bei seinen insgesamt neun WM-Einsätzen kassierte er lediglich fünf Gegentore.

Brasiliens Weg führt allerdings durch eine knifflige Gruppe (unter anderem mit Marokko), sie werden also von Beginn an voll gefordert sein. Wenn die Seleção ihren Rhythmus findet, bringt Alisson genau das Profil mit, das die Jury beim Goldenen Handschuh sucht. Seine Quote ist für einen Top-Kandidaten absolut fair eingepreist.

Mike Maignan – Quote um 7.00 auf den Goldenen Handschuh 2026

Trotz einer eher durchwachsenen Saison mit dem AC Mailand lieferte Maignan auf persönlicher Ebene starke Zahlen ab. 13 Zu-Null-Spiele in der Serie A und eine Fangquote von fast 78 % sprechen eine deutliche Sprache – das ist ein ganz anderes Kaliber als die Werte von Unai Simón. Zudem führte er die Serie A bei den "Prevented Goals" an: Er verhinderte im Saisonverlauf statistisch 10,53 sichere Gegentore.

Maignan steht zudem hinter einer der aktuell besten Abwehrreihen des Weltfußballs. Frankreichs Abwehr-Stars wie William Saliba, Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté bieten Maignan enormen Schutz. In der WM-Qualifikation ließ das Team einen Expected Goals Against (xGA) von gerade einmal 3,8 in sechs Spielen zu. Das entspricht einem xG-Wert pro Torschuss von extrem niedrigen 0,19.

Der Haken ist die Auslosung: Frankreich hat die wohl härteste Gruppe erwischt (zusammen mit Senegal, Norwegen und Irak). Die ersten Zu-Null-Spiele müssen also hart erarbeitet werden.

Jordan Pickford – Quote um 8.00 auf den Goldenen Handschuh 2026

Englands extrovertierter Schlussmann Jordan Pickford ist seit Jahren die unangefochtene Nummer 1 der Three Lions. Er verfügt über eine enorme Präsenz auf der Linie und hat sich einen Ruf als Elfmeterexperte erarbeitet – 11 gehaltene Strafstöße im Vereinsfußball und vier von 14 parierten Elfern in Elfmeterschießen bei großen Turnieren untermauern das.

England blieb in der Qualifikation für diese Endrunde komplett ohne Gegentor und verzeichnete mit einem xGA von 0,43 pro Spiel den besten Defensivwert aller europäischen Teams. Fairerweise muss man das jedoch im Kontext einer extrem schwachen Quali-Gruppe (Albanien, Serbien, Lettland, Andorra) sehen.

Pickford profitiert von einem extrem stabilen Defensivblock vor sich. Eine vermeintlich dankbare Gruppe mit Ghana, Panama und Kroatien könnte seine Zu-Null-Statistiken früh in die Höhe treiben. Das Risiko bleibt das klassische England-Dilemma: Dieser Wett Tipp steht und fällt damit, ob die Three Lions das Halbfinale oder Endspiel erreichen.

David Raya – Quote um 8.00 auf den Goldenen Handschuh 2026

Raya reist in absoluter Topform nach Nordamerika, nachdem er eine Schlüsselrolle bei Arsenals Premier-League-Titelgewinn spielte. Mit 19 Zu-Null-Spielen sicherte er sich zum dritten Mal in Folge den Goldenen Handschuh der englischen Liga.

Rein von den Qualitäten auf der Linie her gehört Raya derzeit zu den herausragenden Keepern weltweit. Das dicke rote Ausrufezeichen ist jedoch seine Rolle im spanischen Nationalteam. Da Unai Simón als gesetzt gilt, wird Raya wohl auf der Bank Platz nehmen müssen.

Ein Ersatzkeeper gewinnt diesen Award nicht. Solange sich an der Hierarchie in den Vorbereitungsspielen nichts ändert, ist seine Quote auf dem Markt eher eine Wettfalle als ein Value-Tipp.

Value-Picks und Geheimtipps für den Goldenen Handschuh 2026

Es ist keineswegs in Stein gemeißelt, dass der Gewinner des Goldenen Handschuhs auch aus dem Team des Weltmeisters kommen muss. Tatsächlich kann sich ein Torhüter eines Überraschungs-Viertelfinalisten oder -Halbfinalisten problemlos in den Fokus spielen. Ob durch eine Serie von Zu-Null-Spielen oder Heldenbaten im Elfmeterschießen – genau solche Storys lieben die Experten der FIFA-Jury.

Value-Picks

Diogo Costa – Value-Quote um 11.00

Als unumstrittene Nummer 1 von Portugal ist Costa eine extrem smarte Option. Er strahlt im Kasten enorme Ruhe aus und agiert auf der Linie hochdynamisch. Für Porto sammelte er in dieser Saison starke 21 Clean Sheets in 33 Ligaspielen der Liga NOS.

Portugal hat mit Stars wie Bruno Fernandes und Cristiano Ronaldo beste Chancen auf einen tiefen Run in der K.-o.-Phase. Das würde Costa die nötige Bühne bieten, um die Jury zu beeindrucken. Seine Qualitäten als mitspielender Keeper und im Eins-gegen-Eins passen perfekt zu einem Team, das defensiv hochpresst.

Matt Freese – Value-Quote um 41.00

Der Fokus der Weltöffentlichkeit wird in diesem Sommer stark auf dem Co-Gastgeber USA liegen. Genau deshalb ist die Nummer 1, Matt Freese, einen Blick wert. Er überzeugte in der abgelaufenen MLS-Saison für den New York City FC mit einer Fangquote von 71 %.

Angetrieben vom euphorischen Heimpublikum kann ein Torwart im Turnierverlauf über sich hinauswachsen. Mauricio Pochettinos US-Team hat realistische Chancen auf die K.-o.-Runde – und der Heimvorteil hat schon oft Mannschaften weiter getragen, als es der Wettmarkt vorhergesehen hat.

Sergio Rochet – Value-Quote um 67.00

Uruguays Rochet ist der gesetzte Rückhalt in der taktisch anspruchsvollen Mannschaft von Marcelo Bielsa. Die Celeste agiert defensiv extrem diszipliniert und kassierte in den 18 WM-Qualifikationsspielen lediglich 12 Gegentore.

Die Quali beendeten sie mit der geteilt zweitbesten Tordifferenz. Bielsas Männer sind prädestiniert dafür, den Favoriten das Leben schwer zu machen (wie die Viertel- und Achtelfinalteilnahmen 2018 und 2014 zeigen).

Rochet könnte der entscheidende Faktor sein, um die knappen Spiele zu Null nach Hause zu bringen. Bei dieser hohen Quote ist er eine exzellente Each-Way-Option, falls Uruguay in der K.-o.-Runde überrascht.

Bemerkenswerte Torhüter aus anderen Regionen

Wir haben zudem drei Torhüter von Nationen herausgefiltert, die im Vorfeld vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat. Wenn Du gerne auf Außenseiter setzt, solltest Du diese Namen für den Goldenen Handschuh im Auge behalten, falls ihre Teams über sich hinauswachsen:

Yassine Bounou (Marokko) – Value-Quote um 81.00

Bounou ist der absolute Fixpunkt im Tor der Marokkaner. Er ist ein ausgewiesener Turnierspieler und hat eine erstklassige Statistik in Elfmeterschießen.

Marokko hat bei der WM 2022 mit dem Halbfinaleinzug bewiesen, dass sie die Großen ärgern können. Die Gruppe ist zwar hart, aber wenn sie die K.-o.-Phase erreichen, ist mit einem Keeper, der für magische Pokalnächte gebaut ist, alles möglich.

Zion Suzuki (Japan) – Value-Quote um 81.00

Suzuki ist der klare Favorit auf den Posten im japanischen Tor und gilt als eines der größten Torwarttalente im Weltfußball. Seine Reflexe hat er in der italienischen Serie A geschärft, wo er für Parma in der Saison 25/26 trotz eines Tabellenplatzes 12 eine starke Zu-Null-Quote von 25 % auflegte.

Japan wird ein sicheres Überstehen der Gruppenphase zugetraut, und eine eingespielte Dreierkette wird Suzuki unterstützen. Ein Zu-Null beim jüngsten Testspielsieg in England hat das bereits untermauert.

Édouard Mendy (Senegal) – Value-Quote um 101.00

Mendy gehört zu den physisch präsentesten und erfahrensten Keepern im afrikanischen Fußball und ist beim Senegal die klare Nummer 1. Der Kader der Senegalesen bringt definitiv die Qualität mit, um das Achtel- oder Viertelfinale zu erreichen. Ein, zwei starke Spiele gegen eine Top-Nation in der K.-o.-Runde könnten Mendy bei entsprechenden Paraden ganz schnell ins Rampenlicht rücken.

Strategie-Tipps für Wetten auf den besten WM-Torhüter 2026

Wer erfolgreich auf den Goldenen Handschuh wetten möchte, muss die Balance finden: Gesucht wird ein Keeper, der sowohl individuell herausragt als auch Teil einer exzellent organisierten Defensive ist. Beachte bei Deinen Goldenen Handschuh Wett Tipps in diesem Sommer folgende Experten-Regeln:

Fokus auf die Halbfinalisten: Setze bevorzugt auf Keeper von Teams, denen Du mindestens den Einzug ins Halbfinale oder Finale zutraust.

Struktur vor Name: Suche nach Nationen mit einer nachweisbar stabilen Defensivorganisation und wenigen Gegentoren in der Vorbereitung.

Elfmeterkiller im Blick: Torhüter, die für ihre Stärke bei Strafstößen bekannt sind, generieren in der K.-o.-Runde die Schlagzeilen, die die Jury beeinflussen.

Verletzungs-Update nutzen: Verfolge die News rund um Abwehrketten und Torhüter bis kurz vor dem Turnierstart genau, um keine Wetten auf verunsicherte Defensivreihen zu platzieren.

Taktische Konstanz: Achte darauf, wie eingespielt die Innenverteidigung des jeweiligen Teams agiert.

Vorsicht bei "Schießbuden": Meide Torhüter von Teams, die extrem viele Schüsse zulassen – selbst wenn sie die Spiele am Ende gewinnen.

Keine Wetten nur auf den Namen: Setze nicht blind auf Weltstars, wenn deren Nation einen extrem schweren oder unrealistischen Weg durch die K.-o.-Runde vor sich hat.

WM 2026 Goldener Handschuh: Wett-FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Was ist der Goldene Handschuh bei der WM 2026?

Der Goldene Handschuh ist die offizielle FIFA-Auszeichnung für den besten Torhüter des Turniers. Der Gewinner wird nach dem Finale von einer technischen Expertenkommission gewählt, wobei die Gesamtleistung über das gesamte Turnier und nicht nur eine einzelne Statistik den Ausschlag gibt.

Wie wird der Gewinner des Goldenen Handschuhs ermittelt?

Die finale Entscheidung trifft die technische Studienkommission der FIFA. Dabei fließen Faktoren wie die Anzahl der Zu-Null-Spiele, die Qualität der Paraden, die Strafraumbeherrschung sowie die fußballerischen Qualitäten im Spielaufbau ein. Besonders Leistungen in den entscheidenden Momenten der K.-o.-Phase wiegen schwer.

Garantiert eine Weiße Weste (Clean Sheet) den Goldenen Handschuh?

Nein, aber es ist eine wichtige Basis. Ein Torhüter mit weniger Zu-Null-Spielen kann den Award dennoch gewinnen, wenn er in den entscheidenden K.-o.-Spielen spektakulärere und wichtigere Paraden für sein Team gezeigt hat, das weit im Turnier gekommen ist.

Kann ein Torhüter einer Außenseiter-Nation den Goldenen Handschuh gewinnen?

Ja, das ist möglich. Ein Torwart eines Überraschungsteams, das das Viertel- oder Halbfinale erreicht, hat gute Karten, wenn er der Hauptgrund für diesen Erfolg war – beispielsweise durch herausragende Linienarbeit oder gewonnene Elfmeterschießen. Das verschiebt die Quoten auf dem Markt oft massiv.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Wette auf den Goldenen Handschuh?

Viele Experten platzieren ihre Wett Tipps direkt vor dem Turnierstart. Zu diesem Zeitpunkt sind die Quoten meist am höchsten, da noch Unsicherheit über den Turnierverlauf herrscht. Risikobewusstere Tipper warten oft die Gruppenphase ab, um zu sehen, welche Defensivreihen wirklich stabil stehen und welche Keeper sich in Topform präsentieren.

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