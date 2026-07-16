Frankreich vs England Wett Tipp: Hochspannung im Kampf um Platz 3

Unser Experte rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe, bei dem sich am Ende aber die individuelle Qualität der Franzosen über die regulären 90 Minuten durchsetzen sollte.

Die besten Wetten für Frankreich vs England

1x2 – Sieg Frankreich zu einer Quote von 1,50 auf NeoBet

Spieler-Assists 1+ – Michael Olise zu einer Quote von 2,80 auf NeoBet

Beliebiger Torschütze – Jude Bellingham zu einer Quote von 3,65 auf NeoBet

Neu beim Wettanbieter? Sichere dir mit dem NeoBet Promotion Code dein Startguthaben für die nächsten Tipps.

Erstelle in kürzester Zeit dein Wettkonto, um dich bei NeoBet zu registrieren

Wirf einen genauen Blick auf die aktuellen WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 2:1 England

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé; England – Jude Bellingham

Beide Nationen brennen auf Wiedergutmachung, nachdem der Traum vom ersehnten WM-Titel in Nordamerika geplatzt ist. Frankreich ging als absoluter Top-Favorit ins Turnier und wurde dieser Rolle bis zum Halbfinale auch vollauf gerecht. Doch auf der Zielgeraden wurden Les Bleus von Spanien taktisch klassisch ausgekontert und spielerisch dominiert.

Didier Deschamps dürfte sich wohl am meisten darüber ärgern, dass er seine Taktik nicht rechtzeitig an die spanische Dominanz angepasst hat. Die Folge: Für den Finalisten von 2022 bleibt diesmal nur das Spiel um Platz 3 oder 4. Da dieses Duell in Florida gleichzeitig das Abschiedsspiel von Deschamps sein wird, ist die Motivation bei den Franzosen trotz der Titel-Enttäuschung riesig.

Das Gleiche gilt für die Engländer, die auf der ganz großen Bühne einmal mehr ihr riesiges Potenzial nicht komplett ausschöpfen konnten. Die Three Lions spielten sich fast unbemerkt durch das Turnier und standen dicht vor dem Finaleinzug. Doch genau wie 2018 war im Halbfinale Endstation – und das trotz eigener Führung.

Die defensiv geprägte Taktik wurde Thomas Tuchel am Ende zum Verhängnis, als er gegen Argentinien auf eine Fünferkette setzte. Der Weltmeister erhöhte in den letzten 10 Minuten des Halbfinals in Atlanta den Druck massiv und belohnte sich mit zwei Toren. Damit zog das Team rund um Lionel Messi zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale ein.

Genau wie sein Gegenüber will auch Tuchel das Turnier unbedingt mit einem Erfolgserlebnis beenden. Platz 3 gegen die Nation zu sichern, die England 2022 aus dem Turnier geworfen hat, wäre zumindest ein kleiner Trost. Dafür ist die Rivalität zwischen diesen beiden Teams einfach zu groß, als dass wir hier einen müden Sommerkick erwarten könnten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs England

Frankreich:Maignan, Gusto, Upamecano, Konaté, Hernandez, Zaïre-Emery, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé

England:Pickford, James, Burn, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Frankreichs Qualität gibt den Ausschlag

Vor der Halbfinal-Pleite gegen Spanien feierte Frankreich eine beeindruckende Serie von sieben Siegen in Folge. Bei den Engländern riss derweil gegen Argentinien eine Serie von neun ungeschlagenen Spielen. Beide Teams werden nun alles daransetzen, eine zweite WM-Niederlage in Folge abzuwenden.

Les Bleus gehen mit leichten Vorteilen in dieses Match, was schlichtweg an der enormen Qualität in der Startelf und auf der Bank liegt. Es ist davon auszugehen, dass sowohl Deschamps als auch Tuchel ihre Startformationen leicht rotieren werden. Als sich diese beiden Nationen im Viertelfinale der WM 2022 gegenüberstanden, behielt Frankreich mit 2:1 die Oberhand.

Ein ähnliches Resultat ist am Samstag im Hard Rock Stadium absolut denkbar. Wenn man bedenkt, dass Frankreich drei der letzten fünf direkten Duelle für sich entscheiden konnte, wird es für die Three Lions verdammt schwer, sich den dritten Platz zu schnappen. Englands letzter Sieg gegen Frankreich liegt bereits zurück im Jahr 2015 (ein Erfolg in einem Freundschaftsspiel) – weshalb unsere Tendenz hier ganz klar in Richtung eines Sieges für Les Bleus geht.

Frankreich vs England Wette 1: 1x2 – Sieg Frankreich zu einer Quote von 1,50 auf NeoBet

Olise nutzt Englands Abstimmungsprobleme

Obwohl er in der letzten Runde nicht seinen besten Tag erwischte, bleibt Michael Olise der kreativste Kopf im französischen WM-Kader. Der Offensivakteur vom FC Bayern München drückte dem Spiel seiner Mannschaft über das gesamte Turnier hinweg seinen Stempel auf.

Das Halbfinale bildete die einzige Ausnahme, als er nach Abpfiff lediglich mit einer 6.4 bewertet wurde. Seine Erfahrung aus der Premier League könnte in dieser Partie Gold wert sein, da er bereits gegen viele Akteure aus der englischen Defensivabteilung gespielt hat oder sogar mit ihnen im Verein aktiv war.

Aktuell führt er mit insgesamt fünf Torvorlagen seit Turnierbeginn die Assist-Statistik der Weltmeisterschaft an. Zwar konnte Olise in den letzten drei Partien der Franzosen keine entscheidenden Akzente setzen, allerdings ist er nun definitiv wieder an der Reihe für eine Top-Leistung.

Da sich die englische Hintermannschaft in Nordamerika extrem unbeständig präsentierte, fehlt es hinten spürbar an Kontinuität. Es wird erwartet, dass Tuchel in dieser Partie erneut eine veränderte Viererkette auf den Platz schickt. Genau diese mangelnde Abstimmung wird Olise in die Karten spielen, um der Abwehr der Three Lions ordentlich Kopfschmerzen zu bereiten.

Frankreich vs England Wette 2: Spieler-Assists 1+ – Michael Olise zu einer Quote von 2.80 auf NeoBet

Judes Impact ist unbestritten

Jude Bellingham war beim weltweiten Showdown der wohl stärkste Akteur im englischen Trikot. Er war der Denker und Lenker des Angriffsspiels und glänzte immer dann, wenn es am meisten drauf ankam. Der Star von Real Madrid wird höchstwahrscheinlich vom verletzungsbedingten Ausfall des französischen Abwehrchefs William Saliba profitieren.

Ähnlich wie Olise bekommt auch er die Chance, ein komplett neu formiertes Innenverteidiger-Duo der Franzosen unter Druck zu setzen. Der Defensivmann von Arsenal wird das Spiel verletzungsbedingt verpassen. Englands Nummer 10 ist mit sechs Treffern aus sieben Einsätzen der geteilte Toptorschütze seines Landes in Nordamerika. Obwohl er gegen Argentinien ohne eigenen Treffer blieb, strahlte er durch seine dynamischen Vorstöße immer wieder enorme Gefahr aus und stellte die gegnerische Abwehr vor Probleme.

Er wird seinen Platz in der Startelf sicher behalten und die französische Defensive vor eine Mammutaufgabe stellen. Mit vier Toren in seinen letzten drei Einsätzen ist ein Tipp auf einen Bellingham-Treffer eine absolut smarte Option. Angesichts der lukrativen Quote ist ein Tipp auf einen Torerfolg von Bellingham extrem verlockend.

Frankreich vs England Wette 3:Beliebiger Torschütze – Jude Bellingham zu einer Quote von 3,65 auf NeoBet

+