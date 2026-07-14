Quoten für den Goldenen Ball der WM 2026: Die besten Wett-Tipps für den besten Spieler

Lionel Messi sicherte sich den Goldenen Ball zuletzt, nachdem er Argentinien 2022 zum WM-Titel geführt hatte. Vor dem großen Finale an diesem Wochenende ist er erneut in einer hervorragenden Position, die Auszeichnung abzuräumen, wenn die Albiceleste im Endspiel in New Jersey auf Spanien trifft.

Dennoch haben wir ein hochklassiges Turnier erlebt, bei dem sich viele Akteure im Rampenlicht präsentieren konnten. Erling Haaland überragte für Norwegen mit sieben Toren bei seiner ersten WM-Teilnahme. Auch Vinicius Junior, Harry Kane und Michael Olise konnten in der Anfangsphase glänzen, gehören mittlerweile aber nicht mehr zum engeren Favoritenkreis für den Goldenen Ball.

Aktuelle Quoten für den Goldenen Ball der WM 2026: Die Top-Favoriten

Der Goldene Ball wird selten in der Vorrunde entschieden. Wer diese Auszeichnung holen will, muss sein Team meist bis ins Finale tragen – alle elf bisherigen Gewinner erreichten mindestens das Halbfinale.

Dieser Wettmarkt ist eine Mischung aus nackten Zahlen und dem klassischen „Talisman“-Narrativ des unumstrittenen Anführers. Schau am besten direkt bei Deinen Buchmachern vor Ort vorbei, um die aktuellsten Quoten zu prüfen.

Spieler Nationalteam Position Quote Anmerkungen Lionel Messi Argentinien Stürmer 1.13 Die meisten Scorerpunkte bei der WM 2026 Rodri Spanien Mittelfeldspieler 6.00 Schlüsselspieler in der K.-o.-Phase Lamine Yamal Spanien Flügelspieler 23.00 Teenager-Sensation, die im Laufe des Turniers immer stärker wurde

Quoten zur Verfügung gestellt von Betano. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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So funktionieren Wetten auf den Goldenen Ball der WM 2026

Als Sportwetten-Fan musst Du klar zwischen dem Goldenen Ball (bester Spieler des Turniers) und dem Goldenen Schuh (bester Torschütze) unterscheiden. Ein klassischer Knipser kann zwar beide Titel holen, doch der Goldene Ball geht extrem oft an den Akteur, der die spannendste „Geschichte“ des Turniers schreibt.

Neben dem Einzug in die entscheidenden Finalrunden achten die stimmberechtigten Journalisten vor allem auf:

Kreativer Einfluss: Die Fähigkeit, tiefstehende, extrem kompakte Abwehrreihen zu knacken.

Die Fähigkeit, tiefstehende, extrem kompakte Abwehrreihen zu knacken. Führungsqualitäten: Kapitäne oder absolute Schlüsselfiguren haben oft einen psychologischen Vorteil beim Narrativ.

Kapitäne oder absolute Schlüsselfiguren haben oft einen psychologischen Vorteil beim Narrativ. Entscheidende Momente: Tore oder Vorlagen in der K.-o.-Runde wiegen deutlich schwerer als Scorerpunkte in der Gruppenphase.

Tore oder Vorlagen in der K.-o.-Runde wiegen deutlich schwerer als Scorerpunkte in der Gruppenphase. Konstanz: Ein konstant hohes Leistungsniveau über die gesamte Distanz von acht Spielen.

Prüfe vor Deiner Tippabgabe immer die spezifischen Auswertungsregeln Deines Buchmachers für den Wettmarkt des Goldenen Balls.

Die Favoriten auf den Goldenen Ball der WM 2026: Spieler im Fokus

Vor den beiden letzten verbleibenden Partien der WM 2026 hatten noch einige Akteure berechtigte Hoffnungen auf den Goldenen Ball. Die Halbfinalspiele dieser Woche haben den Wettmarkt allerdings noch einmal ordentlich durcheinandergewirbelt.

Die Jungs, die am Sonntag im Finale stehen, haben natürlich eine weitaus größere Bühne, um Eigenwerbung zu betreiben, als die Akteure im Spiel um Platz drei.

Lionel Messi – Quote von ca. 1.13 auf den Goldenen Ball 2026

Argentiniens 2:1-Comeback-Sieg im Halbfinale gegen England dürfte die Entscheidung für Messi in Sachen Goldener Ball so gut wie besiegelt haben. Vor dem Halbfinale lag seine implizierte Wahrscheinlichkeit auf den Award noch bei etwa 33 %. Nachdem am Dienstag jedoch der bisherige Favorit Kylian Mbappé mit Frankreich die Segel streichen musste, verschoben sich die Quoten massiv zu Messis Gunsten.

Der inzwischen 39-Jährige, der immer wieder auf den rechten Flügel auswich, bekam von den Engländern in der Schlussphase des Halbfinals viel zu viel Platz. Das nutzte er eiskalt aus und bereitete die entscheidenden Treffer in der 85. und 92. Minute genial vor. Damit schraubte er sein Konto auf beeindruckende 12 Scorerpunkte – Bestwert des gesamten Turniers.

Im Schnitt erzielt oder bereitet Messi bei dieser Weltmeisterschaft alle 52 Minuten ein Tor vor. Rein statistisch gesehen ist er damit der mit Abstand einflussreichste Offensivakteur des Turniers.

Das allein reicht für den Goldenen Ball zwar nicht immer aus, aber er hat auch das perfekte Narrativ auf seiner Seite: Sollte Argentinien am Sonntag den Titel holen, wäre es das absolute Traum-Finale für Messi bei seiner wohl letzten WM. Die Experten weltweit würden ihn endgültig zum größten Fußballer aller Zeiten (GOAT) krönen.

Da Messi bereits zwei Goldene Bälle in der Vitrine stehen hat, wäre ihm der dritte bei einer erfolgreichen Titelverteidigung der Albiceleste praktisch sicher. Er ist der absolute Fixpunkt und Antreiber seines Teams. Und selbst wenn Spanien am Ende triumphiert, dürften die meisten Stimmen wohl an den Altmeister gehen, der ein überragendes Turnier spielt.

Rodri – Quote von ca. 6.00

Eine bärenstarke Leistung im Halbfinale gegen Frankreich hat Rodri mitten in das Rennen um den Goldenen Ball katapultiert. Der Mittelfeldstratege dominierte das Zentrum und war der Hauptgrund dafür, dass Spanien das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Mit seiner Physis und Spielintelligenz sorgte der 30-Jährige dafür, dass die hochkarätige Offensive der Les Bleus kaum gefährlich in Szene gesetzt werden konnte.

In der Gruppenphase konnte Rodri noch nicht vollends überzeugen. Es gab sogar Stimmen, die forderten, ihn durch Martín Zubimendi zu ersetzen, der in den letzten zwei Jahren häufiger in der spanischen Startelf stand. Doch der City-Profi steigerte sich im Turnierverlauf enorm und zeigte pünktlich zu den entscheidenden Spielen seine absolute Spitzenklasse.

Mit durchschnittlich 3,1 Tacklings pro Spiel und einer Passquote von 92,9 % glänzt er bei dieser WM. Dabei spielt Rodri keineswegs nur Sicherheitsbälle: 173 angekommene Pässe im Angriffsdrittel sind der absolute Topwert des Turniers.

Um eine echte Chance auf den Goldenen Ball zu haben, müsste Rodri im Finale eine absolute Gala abliefern und Spanien die Trophäe holen. Doch selbst das könnte am Ende zu wenig sein, um Messi vom Thron zu stoßen.

Lamine Yamal – Quote von ca. 23.00

Spaniens 19-jähriges Supertalent reiste nach einer überragenden Vereinssaison mit 16 Toren und 11 Assists für Barcelona mit riesigen Erwartungen an. Eine Oberschenkelverletzung kurz vor dem Turnier bremste ihn jedoch etwas aus. Mit nur einem Turniertor und ohne Vorlage ist es aktuell schwer, ein echtes Argument dafür zu finden, dass Lamine Yamal den Goldenen Ball verdient hat.

Das heißt aber nicht, dass er keine Akzente gesetzt hat. Der Flügelstürmer bewies im Halbfinale gegen Frankreich mit schnellen Beinen enorme Handlungsschnelligkeit im Strafraum und holte den wichtigen frühen Elfmeter heraus. Mit durchschnittlich 3,3 Schüssen und 3,1 Dribblings pro Partie ist er immer wieder die gefährlichste Anspielstation im spanischen Angriffsspiel.

Doch selbst eine absolute Traumleistung von Yamal im Finale wird wohl nicht reichen. Diese Auszeichnung wird schließlich nicht nur für das Endspiel vergeben.

Die Gesamtleistung und die Konstanz über das gesamte Turnier hinweg stehen bei den Abstimmenden im Fokus. Und in diesem Punkt hinkt er Messi deutlich hinterher – zumal Spaniens Erfolg in diesem Sommer vor allem auf einem starken Kollektiv und weniger auf reiner Einzelgewalt beruht.

Value-Tipps und Außenseiter-Optionen für den Goldenen Ball 2026

Der beste Spieler einer WM ist nicht immer automatisch der Torschützenkönig oder der absolute Top-Favorit vor dem Turnier. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie Akteure wie Oliver Kahn oder Diego Forlán den Goldenen Ball dank ihrer herausragenden Einzelleistungen abräumen konnten.

Wenn Spieler gerade in den entscheidenden K.-o.-Runden ihr bestes Niveau erreichen, bietet das auf dem Wettmarkt oft extremen Value.

Mikel Oyarzabal – Quote von ca. 26.00 auf den Goldenen Ball 2026

Neun der letzten elf Gewinner des Goldenen Balls erreichten das Finale. Das spricht stark dafür, dass der Sieger am Sonntag in New Jersey auf dem Platz stehen wird. Während es auf argentinischer Seite keine ernsthaften Konkurrenten zu Messi gibt, könnte Spaniens Mikel Oyarzabal eine spannende Option sein.

Er ist mit fünf Toren in sieben Einsätzen der treffsicherste Akteur der La Roja bei dieser WM. Nachdem er anfangs eher unter dem Radar lief, bekommt der Angreifer von Real Sociedad in den Medien immer mehr Anerkennung.

Allerdings resultierte seine einzige direkte Torbeteiligung seit dem Sechzehntelfinale aus einem Elfmeter. Er müsste im Finale wohl schon doppelt oder dreifach treffen, um eine echte Chance zu haben. Und selbst dann könnten Messis Gesamtleistung bei dieser WM und sein weltweiter Superstar-Status bei den Journalisten den Ausschlag geben.

Kylian Mbappé – Quote von ca. 34.00 auf den Goldenen Ball 2026

Bis zum Halbfinale war Frankreich das Maß der Dinge bei dieser Weltmeisterschaft. Kylian Mbappé ging als unumstrittener Anführer eines stargespickten Sturms voran, der kaum zu stoppen schien. Der 27-Jährige erzielte im Viertelfinale gegen Marokko bereits seinen achten Turniertreffer im sechsten Spiel.

Vor dem Halbfinale stand er zudem bei drei Vorlagen, doch in den 90 Minuten gegen Spanien platzte sein Traum vom Goldenen Ball. Wie fast das gesamte französische Team fand er bei der 0:2-Niederlage kaum statt. Da er Frankreich nicht ins Finale führen konnte, ist der Real-Madrid-Star kein ernsthafter Kandidat mehr.

Zwar haben in der Vergangenheit bereits zwei Verlierer aus dem Halbfinale diese Auszeichnung gewonnen, allerdings holte Forlán den Titel 2010 mit einem krassen Außenseiter-Team aus Uruguay. Der Triumph von Salvatore Schillaci 1990 für Italien lebte wiederum von der märchenhaften Story des bis dahin völlig Unbekannten. Für einen globalen Superstar wie Mbappé im Team des Top-Favoriten zieht dieses Argument im Spiel um Platz drei deutlich weniger.

Jude Bellingham – Quote von ca. 34.00 auf den Goldenen Ball 2026

Sowohl Schillaci als auch Forlán trafen damals im Spiel um Platz drei – diese Partie ist für den Award also nicht völlig unbedeutend. Die stärkste Konkurrenz aus einem im Halbfinale gescheiterten Team könnte in diesem Jahr von Jude Bellingham kommen, der bei dieser WM bereits sechs Treffer erzielen konnte.

Mit Doppelpacks in den aufeinanderfolgenden Spielen gegen Mexiko und Norwegen war Bellingham einer der herausragenden Mittelfeldspieler des Turniers. Seine dynamischen Vorstöße in den Strafraum trugen England fast im Alleingang bis ins Halbfinale.

Seine Energie und Physis waren der Schlüssel, als sich die Three Lions in Mexiko-Stadt in einem echten Abnutzungskampf gegen einen der Co-Gastgeber durchsetzten. Der 23-Jährige untermauerte damit seinen Ruf als absoluter Big-Game-Player. Im Halbfinale gegen Argentinien konnte er dem Spiel allerdings nicht seinen Stempel aufdrücken, da Messi in der Schlussphase wieder einmal die Show stahl.

Strategie-Tipps für Wetten auf den besten Spieler der WM 2026

Wetten auf den Goldenen Ball hängen sowohl von individuellen Glanzleistungen als auch vom Teamerfolg ab. Das Turniernarrativ und die mediale Präsenz spielen neben den reinen Leistungsdaten eine enorme Rolle.

Konzentriere Dich auf Deinen Titelfavoriten: Der Erfolg des Teams ist das wichtigste Kriterium für die Jury. Die Schlüsselfigur des frischgebackenen Weltmeisters holt sich extrem häufig auch den Goldenen Ball.

Der Erfolg des Teams ist das wichtigste Kriterium für die Jury. Die Schlüsselfigur des frischgebackenen Weltmeisters holt sich extrem häufig auch den Goldenen Ball. Achte auf die Rolle im Team: Behalte Spieler wie Bellingham im Blick, die ihre Vereinsform noch übertreffen, weil sie in der Nationalmannschaft in einer anderen taktischen Rolle agieren.

Behalte Spieler wie Bellingham im Blick, die ihre Vereinsform noch übertreffen, weil sie in der Nationalmannschaft in einer anderen taktischen Rolle agieren. Beobachte das mediale Echo: Wenn ein Spieler nach einer starken Saison ohnehin zum engen Kreis der Ballon-d'Or-Favoriten gehört (wie beispielsweise Kane), ist die Presse oft schon unterbewusst positiv gestimmt. Das kann die Wahrnehmung der Leistungen im Jahr 2026 entscheidend beeinflussen.

Wenn ein Spieler nach einer starken Saison ohnehin zum engen Kreis der Ballon-d'Or-Favoriten gehört (wie beispielsweise Kane), ist die Presse oft schon unterbewusst positiv gestimmt. Das kann die Wahrnehmung der Leistungen im Jahr 2026 entscheidend beeinflussen. Spielmacher vs. Knipser: Reine Torjäger sichern sich den Goldenen Schuh. Der Goldene Ball geht dagegen meist an den Strategen, der das Tempo bestimmt und den größten Einfluss auf das gesamte Spiel seiner Mannschaft hat.

Reine Torjäger sichern sich den Goldenen Schuh. Der Goldene Ball geht dagegen meist an den Strategen, der das Tempo bestimmt und den größten Einfluss auf das gesamte Spiel seiner Mannschaft hat. Nutze Live-Wetten: Spektakuläre Szenen im Finale können den Wettmarkt schlagartig verändern. Das bietet Dir hervorragende Live-Chancen, um direkt auf das Spielgeschehen zu reagieren.

FAQ zu Wetten auf den Goldenen Ball der WM 2026

Was ist der Unterschied zwischen dem Goldenen Ball und dem Goldenen Schuh?

Der Goldene Schuh ist ein rein objektiver Titel – ihn bekommt der beste Torschütze des Turniers auf Basis der erzielten Tore. Der Goldene Ball hingegen ist subjektiv: Hierbei handelt es sich um eine Wahl der Medienvertreter für den besten Spieler des gesamten Turniers.

Müssen Spieler zwingend das Finale erreichen, um zu gewinnen?

Das ist keine feste Voraussetzung, aber ein gigantischer Vorteil. Sowohl Schillaci (1990) als auch Forlán (2010) gewannen die Auszeichnung, obwohl sie im Halbfinale ausschieden. Das beweist, dass überragende Einzelleistungen ein vorzeitiges Aus wettmachen können.

Kann auch ein Abwehrspieler den Goldenen Ball gewinnen?

Historisch gesehen ein klares Nein – noch nie hat ein reiner Verteidiger diesen Preis abgeräumt. Während Torhüter (Kahn) und Mittelfeldspieler (Luka Modrić) bereits triumphieren konnten, bevorzugt die Jury traditionell die kreativen Offensivkünstler.