Warum Manchester City der Value-Tipp für die Premier-League-Meisterschaft ist

Der amtierende Meister blieb in der vergangenen Spielzeit 19-mal ohne Gegentor – Ligaspitze. Doch ausgerechnet personelle Engpässe in der Defensive könnten die Titelverteidigung jetzt gefährden.

Gesamtsieger Premier League Quote Arsenal 2.50 Manchester City 3.75

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Arsenals Abwehr-Kastl steht vor der ersten Bewährungsprobe

Wer einen Wett-Tipp auf City in Erwägung zieht, muss eine einfache Grundregel beachten: Die Skyblues sind als Langzeitwette nur dann die schlauere Option, solange Arsenal mit einer niedrigeren Quote gehandelt wird. Das Argument für die Gunners liegt nach einer bärenstarken Saison 2025/26, die auf extremer defensiver Stabilität aufbaute, auf der Hand: Die Mannschaft von Mikel Arteta kassierte lediglich 27 Gegentreffer, hielt 19-mal die weiße Weste und gewann 17 Partien zu null (45 %).

Genau deshalb wiegen frühzeitige Personalprobleme in der Hintermannschaft für Arsenal schwerer als für die meisten anderen Titelkandidaten. William Saliba absolvierte in der vergangenen Premier-League-Saison 31 Spiele (30-mal von Beginn an) und feierte in 52 % dieser Partien einen Zu-Null-Sieg. Es besteht jedoch das reale Risiko, dass ihn seine Rückenprobleme zum Saisonstart für längere Zeit außer Gefecht setzen.

Da das genaue Ausmaß der Verletzung und die genaue Ausfallzeit noch unklar sind, sollte man noch nicht von einer langfristigen Krise sprechen. Dennoch muss der Meister die Mission Titelverteidigung ohne den Mann starten, der das Herzstück der Abwehr bildet. Die Zahlen sprechen Bände: Mit Saliba auf dem Platz gewann Arsenal seit seinem Debüt in der Saison 2022/23 satte 68,7 % aller Ligaspiele – ohne ihn sinkt die Siegquote dramatisch auf 47,6 %.

Deshalb ist bei der aktuellen Quote auf Arsenal Vorsicht geboten, selbst wenn sie nach wie vor das beste Team der Liga stellen sollten. Ihr Titelkampf steht und fällt mit der defensiven Kontinuität. Jeder frühe Punktverlust würde einen Blitzstart von Manchester City nur noch schwerer aufholbar machen. Zu allem Überfluss drohen auch Ben White und Jurrien Timber den Auftakt zu verpassen, nachdem sich beide gegen Ende der letzten Saison verletzt hatten.

Kniffliges Auftaktprogramm für die Gunners

Arsenal bleibt kaum Raum für einen holprigen Start. Schon am 16. August wartet im Community Shield das Duell mit Man City – der Härtetest gegen den direkten Titelkonkurrenten. Eine Niederlage im Principality Stadium wäre zwar kein Weltuntergang, könnte aber bereits erste Schwachstellen offenbaren.

In die Premier League startet der Champion mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Coventry City, bevor es direkt gegen Aston Villa, Chelsea und Sunderland zur Sache geht. Das ist an sich schon ein anspruchsvolles Auftaktprogramm – erst recht, wenn Arsenal defensiv noch nach der richtigen Abstimmung sucht.

Aus Wettsicht liest sich der Spielplan von City für den Saisonstart etwas dankbarer. Sie beginnen mit einem Heimspiel gegen Bournemouth, gefolgt von Auswärtsaufgaben bei Crystal Palace und Manchester United, mit einem Heimspiel gegen Coventry dazwischen.

Bei den Red Devils im Old Trafford wartet zwar eine echte Reifeprüfung, doch das Team von Enzo Maresca hat die große Chance, sich vorher bereits Rückenwind zu erspielen. Die jüngsten Direktduelle zeigen zudem, dass die Verhältnisse gekippt sind: Die Cityzens schlugen die Gunners im April in der Liga mit 2:1, nachdem sie bereits im März das Finale des EFL Cups mit 2:0 für sich entschieden hatten.

City hat in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in diesem Duell wieder den Ton angegeben, nachdem Arsenal zuvor zwei Jahre lang die Nase vorn hatte. Beide Klubs werden aller Voraussicht nach erneut um den Titel kämpfen. Doch das Auftaktprogramm könnte den Quotenmarkt schnell in Bewegung bringen – vor allem, wenn Arsenals Abwehrprobleme direkt zum Saisonstart für Sand im Getriebe sorgen.

City ist die attraktive Value-Alternative

Auch unabhängig von Arsenals Sorgen spricht extrem viel für einen Wett-Tipp auf Manchester City. Maresca übernimmt das Traineramt natürlich nicht ohne das übliche Risiko eines Umbruchs. Allerdings fängt er keineswegs bei Null an: Der Italiener arbeitete bereits in Citys Triple-Saison als Co-Trainer von Pep Guardiola. Ein gewisses Maß an Kontinuität ist trotz des Trainerwechsels also garantiert.

Zudem übernimmt Maresca einen Kader vollgepackt mit offensiver Klassespielern. City erzielte in der vergangenen Spielzeit 77 Ligatore bei einem xG-Wert von 70,96. Selbst nach dem Ende der Guardiola-Ära belegen diese Zahlen, dass die Mannschaft das Zeug zum Titel hat.

Erling Haaland bleibt der absolute Erfolgsgarant. Der Norweger steuerte in der vergangenen Premier-League-Saison in 35 Einsätzen überragende 27 Tore und acht Vorlagen bei. Wenn Haaland diese Frequenz hält, muss bei City nicht einmal alles perfekt laufen, um ganz oben mitzuspielen. Solange er wie am Fließband trifft, sind die Skyblues ein Top-Favorit auf die Meisterschaft.

Zusätzlich verleiht die Rückkehr von Rodri dem Mittelfeld wieder enorm viel Stabilität, nachdem er in der letzten Liga-Saison dosierter eingesetzt wurde. Der spanische Mittelfeld-Strateger fand bei der Weltmeisterschaft zu alter Weltklasse-Form zurück, holte mit Spanien den Pokal und wurde völlig zu Recht mit dem Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Zudem kann Maresca auf Neuzugang Elliott Anderson bauen, der dem Zentrum von City noch mehr Physis und Tiefe verleiht.

Das alles macht City zur derzeitigen Quote zu einer extrem spannenden Value-Option. Arsenal muss die defensiven Verletzungssorgen schnellstmöglich in den Griff bekommen, wenn sie den Erfolg wiederholen wollen. Gelingt es ihnen nicht, den Kader adäquat zu stabilisieren, könnte City eiskalt profitieren. Und wenn Rodri sowie Erling Haaland in Topform auflaufen, wird diese City-Elf nur extrem schwer zu stoppen sein.

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