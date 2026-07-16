Spanien vs Argentinien Wett Tipp: La Roja holt sich ihren zweiten WM-Titel

Nur ein einziges Gegentor in sieben Spielen. Spaniens Abwehr-Bollwerk stellt sich Messi und Argentiniens Mission zur erfolgreichen Titelverteidigung im MetLife Stadium entgegen.

Die besten Wetten für Spanien vs Argentinien

Spanien gewinnt zu Null zu einer Quote von 3.60 bei NeoBet

Mikel Oyarzabal trifft oder bereitet vor (Beliebige Zeit) zu einer Quote von 2.05 bei NeoBet

Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1.95 bei NeoBet

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Spanien 2:0 Argentinien

Torschützen-Wett Tipp: Spanien – Oyarzabal, Yamal

Am Sonntagabend trifft Spanien im mit Spannung erwarteten Finale der Weltmeisterschaft im MetLife Stadium in New Jersey auf den amtierenden Champion Argentinien. Für den 39-jährigen Lionel Messi geht es um die zweite Weltmeisterschaft in Folge – bei dem Turnier, das ganz sicher sein letzter WM-Auftritt sein wird.

Die spanische Auswahl von Luis de la Fuente reist mit einer beeindruckenden Serie von 37 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge im Gepäck nach New York. La Roja musste im gesamten Turnierverlauf gerade einmal ein einziges Gegentor hinnehmen. Der Weg ins Finale verlief für die Iberer weitgehend souverän: Nach dem Gruppensieg hielten sie Portugal schadlos, schalteten Belgien aus und setzten im Halbfinale mit einem dominanten Sieg gegen Frankreich ein echtes Ausrufezeichen.

In puncto Fitness können die Spanier quasi aus dem Vollen schöpfen. De la Fuente muss zwar weiterhin auf Yeremy Pino und Victor Munoz verzichten, was jedoch keine neue Situation darstellt. Spanien vertraut auf eine eingespielte Startelf, die im Zentrum von Rodri stabilisiert und in der Offensive durch die Geniestreiche von Lamine Yamal belebt wird. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass de la Fuente personelle Änderungen vornimmt.

Die Titelverteidigung der Argentinier gestaltete sich da schon deutlich turbulenter. Zwei ihrer Siege in der Kockout-Phase machten den Umweg über die Verlängerung nötig. Zudem mussten sie gegen Ägypten einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachen, um das Spiel in einer dramatischen Schlussphase noch komplett zu drehen. Auch der Halbfinalsieg war ein hartes Stück Arbeit: Nach frühem Rückstand kämpfte sich das Team zurück und bezwang das von Thomas Tuchel trainierte England in Atlanta.

Aktuell kann Lionel Scaloni für das große Finale am Sonntag auf einen komplett fitten Kader zurückgreifen. Seine einzigen Sorgen betreffen die Qual der Wahl bei der Aufstellung: Er muss sich zwischen Giuliano Simeone und dem zurückgekehrten De Paul entscheiden, während auch Matchwinner Lautaro Martínez vehement in die Startelf drängt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien vs Argentinien

Spanien:Simon, Cubarsi, Porro, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

Argentinien:E. Martinez, Molina, Otamendi, Romero, L. Martinez, Simeone, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez

Argentinien droht die Nullnummer gegen Spaniens Defensiv-Bollwerk

Keine Defensive bei dieser Weltmeisterschaft ist auch nur ansatzweise mit der spanischen zu vergleichen. Lediglich der Ehrentreffer der Belgier im Viertelfinale verhinderte, dass die Spanier mit sieben Weißen Westenseiten in sieben Spielen ins Finale einzogen.

Im Halbfinale gelang es ihnen sogar, die gefährlichste Offensive des Turniers – Frankreich – bei gerade einmal 0,30 xG (Expected Goals) zu halten. Argentinien hat zwar im bisherigen Turnierverlauf in jedem Spiel getroffen, stand aber noch keiner derart perfekt organisierten Defensivstruktur gegenüber.

Sollte Rodri es schaffen, die Passwege zu Lionel Messi ähnlich konsequent zuzustellen, wie er es im Halbfinale mit Kylian Mbappé tat, hat Spanien hier einen riesigen Vorteil. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 28,57 % bietet der Wett Tipp auf einen spanischen Sieg ohne Gegentor einen hervorragenden Value.

Spanien vs Argentinien Wette 1: Spanien gewinnt zu Null zu einer Quote von 3.60 bei NeoBet

Starker Value bei einer Torbeteiligung von Oyarzabal

Mikel Oyarzabal war bei diesem Turnier der gefährlichste Offensivakteur der Spanier. Mit fünf Toren in sieben Spielen und einer Torvorlage kommt er auf stolze sechs Scorerpunkte in sieben Partien. Das entspricht einer überragenden Torbeteiligungsquote von 85,71 %.

Der Wettmarkt schätzt die Chance, dass er im Finale trifft oder ein Tor auflegt, jedoch auf gerade einmal 50 % ein. Dies scheint den enormen Stellenwert, den Oyarzabal in dieser spanischen Mannschaft einnimmt, deutlich zu unterschätzen.

Oyarzabal ist ein Mann für die ganz großen Momente – nicht umsonst erzielte er bereits den entscheidenden Siegtreffer für Spanien im Finale der Euro 2024. Während Nico Williams und Lamine Yamal die gegnerischen Verteidiger auf den Außenbahnen binden, werden sich im Zentrum Räume für Oyarzabal eröffnen. Das macht diese Option zum wertvollsten Wett Tipp unseres Trios.

Spanien vs Argentinien Wette 2: Mikel Oyarzabal trifft oder bereitet vor (Beliebige Zeit) zu einer Quote von 2.05 bei NeoBet

Die ersten 45 Minuten dürften ein Geduldsspiel werden

WM-Endspiele sind von Natur aus oft von Taktik geprägt. In sechs der letzten zehn Finals fielen in den regulären 90 Minuten zwei oder weniger Tore. Auch das Finale am Sonntag hat alle Zutaten für ein extrem vorsichtiges Abtasten.

Die spanischen Siege in der K.o.-Runde gegen Portugal und Belgien wurden erst durch späte Siegtreffer von Mikel Merino in der 90. und 88. Minute besiegelt. Das System der La Roja ist auf Geduld ausgelegt – es zielt darauf ab, den Gegner sowohl physisch als auch technisch müde zu spielen und ihm Ball und Luft zum Atmen zu nehmen.

Auch die Argentinier lauern primär auf Umschaltmomente. In ihrem Halbfinale gegen England versuchten sie in den ersten 45 Minuten mit allen Mitteln, das Tempo durch kleine Foulspiele zu verschleppen. Die Buchmacher gehen ebenfalls von einer engen ersten Hälfte aus. Wir können hier auf ein Remis zur Pause setzen, was bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 51,28 % sehr gut spielbar ist.