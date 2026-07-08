Norwegen vs England Wett Tipp: Die Three Lions stürmen ins Halbfinale

Da Erling Haaland das Rennen um den Goldenen Schuh anführt und Harry Kane ihm mit nur einem Tor Rückstand im Nacken sitzt, ist am Samstag im Viertelfinale ein echtes Schützenfest zu erwarten.

Die besten Wetten für Norwegen vs England

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Norwegen 1-2 England

Torschützen-Wett Tipp: Norwegen – Haaland; England – Kane, Bellingham

Am Samstag treffen Norwegen und England im Hard Rock Stadium in Miami zu einem hochspannenden WM-Viertelfinale aufeinander. Es ist das allererste Mal überhaupt, dass sich diese beiden Nationen bei einem großen Turnier gegenüberstehen.

Die Norweger gehören zweifellos zu den absoluten Überraschungsmannschaften des Turniers. Nach 28 Jahren Abstinenz haben Erling Haaland und Co. den Sprung unter die letzten Acht geschafft. Das Team von Stale Solbakken schockte Brasilien im Achtelfinale mit einem 2-1-Sieg – maßgeblich getragen von einem Doppelpack ihres Ausnahme-Stürmers Haaland.

Die Skandinavier haben in diesem Sommer bisher in jedem einzelnen Spiel getroffen. Personell gibt es jedoch Sorgen auf der linken Abwehrseite: David Møller Wolfe musste gegen Brasilien angeschlagen ausgewechselt werden und blickt einem späten Fitnesstest entgegen. Sollte er nicht rechtzeitig fit werden, steht Leo Østigård bereit, um einzuspringen.

Auch England feierte im Achtelfinale einen historischen 3-2-Erfolg gegen Co-Gastgeber Mexiko im legendären Aztekenstadion. Seit 27 Jahren hatte es kein Team mehr geschafft, den Mexikanern im Aztekenstadion drei Buden einzuschenken.

Dieser couragierte Auftritt forderte jedoch seinen Tribut: Jarell Quansah ist nach seiner Roten Karte in der zweiten Halbzeit gesperrt. Zudem reißt die schwere Handgelenksverletzung von Jordan Henderson eine Lücke ins zentrale Mittelfeld. Nationaltrainer Thomas Tuchel wird außerdem den Fitnesszustand von Reece James abwarten müssen, bevor er sich auf der rechten Außenbahn festlegt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Norwegen vs England

Norwegen: Nyland, Ryerson, Østigård, Heggem, Ajer, Berg, Berge, Ødegaard, Sørloth, Nusa, Haaland

England: Pickford, Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Die Three Lions machen den Sack in der regulären Spielzeit zu

Dieses Viertelfinale hat den absoluten Charakter eines Premier-League-Matches – und das kommt England extrem entgegen. Zehn Akteure aus Norwegens voraussichtlicher Startelf bringen Erfahrung aus der englischen Eliteklasse mit, von Ajer und Heggem bis hin zu Sørloth und Ødegaard. Das sind Spieler, auf die Tuchels Jungs Woche für Woche treffen.

England kennt den Gegner also in- und auswendig und hat zudem im direkten Vergleich klar die Nase vorn: Von den bisherigen zwölf Duellen gewannen die Three Lions sieben und mussten sich nur zweimal geschlagen geben.

Zudem ist England bei dieser Weltmeisterschaft seit fünf Spielen ungeschlagen. Nach dem heroischen Sieg gegen Mexiko im Aztekenstadion spielen nun der tiefere Kader und die größere Erfahrung in K.-o.-Spielen eine entscheidende Rolle. Wenn sie Haaland unter Kontrolle bekommen, ist die implizierte Siegquote von 52,63% für einen England-Sieg absolut unterbewertet – der Value liegt hier ganz klar auf den Engländern.

Norwegen vs England Wette 1: England gewinnt zu einer Quote von 1.85 bei bet365

Alles deutet auf ein echtes Torfestival hin

Es fällt schwer, sich an diesem Samstagabend ein Spiel ohne Tore auf beiden Seiten vorzustellen. In allen letzten fünf Partien der Norweger fielen drei oder mehr Treffer. Zudem trafen in den vergangenen sieben Spielen Norwegens immer beide Mannschaften.

Die Mannschaft von Stale Solbakken agiert extrem offensivfreudig und läuft von Beginn an mit drei gelernten Angreifern auf. Erling Haaland teilt sich aktuell den Platz an der Sonne in der Torschützenliste, während der formstarke Antonio Nusa über außen permanent für Entlastung und Gefahr sorgt.

Da England seine Abwehrreihe aufgrund der Sperre von Jarell Quansah umbauen muss, dürfte dies für zusätzliche Abstimmungsprobleme in der Defensive sorgen. Ohnehin fielen in den Spielen der Engländer bei diesem Turnier im Schnitt mehr als drei Tore pro Partie (16 Tore in 5 Spielen).

Norwegen vs England Wette 2: Beide Teams treffen (Ja) und Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Value-Tipp: England nimmt das norwegische Tor unter Beschuss

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass sich England bei dieser Endrunde in absoluter Ballerlaune präsentiert. In 70% ihrer Spiele gaben die Three Lions mindestens 16 Torschüsse (inklusive geblockter und ungenauer Versuche) ab.

Thomas Tuchels Offensiv-Quartett bestehend aus Kane, Bellingham, Gordon und Madueke strahlt aus allen Lagen Gefahr aus und sorgt für eine enorme Abschlussfrequenz. Allein Kane kommt auf sechs Abschlüsse in fünf Spielen.

Norwegen hingegen zog sich beim Achtelfinalsieg gegen Brasilien tief zurück und überließ der Seleção das Feld. Sie brauchten schon eine Glanzleistung von Keeper Ørjan Nyland, um im Spiel zu bleiben, da Brasilien das Schussverhältnis mit 14-9 klar dominierte.

Gemessen am durchschnittlichen Offensiv-Output der Engländer ist das der Top-Value-Tipp unserer Norwegen vs. England Wett Tipps. Die Wette auf 16 oder mehr Torschüsse der Engländer kommt mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 54,64% daher – das nehmen wir dankend mit.

Norwegen vs England Wette 3: England mit 15+ Torschüssen zu einer Quote von 1.80 bei bet365

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