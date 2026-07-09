Argentinien vs Schweiz Wett Tipp: Endstation für die Eidgenossen

Unser Experte geht fest davon aus, dass Argentinien den Schwung aus den letzten beiden Runden mitnimmt und das Ticket für das Halbfinale bucht.

Die besten Wetten für Argentinien vs Schweiz

1x2 – Argentinien zu einer Quote von 1.67 auf Tipico

Tore Argentinien – Über 1.5 Tore zu einer Quote von 2.11 auf Tipico

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.93 auf Tipico

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Argentinien 3:1 Schweiz

Torschützen-Wett Tipp: Argentinien – Lionel Messi (2x), Lautaro Martinez; Schweiz – Breel Embolo

Der Titelverteidiger steht im Viertelfinale, musste dafür in den letzten beiden Runden aber zwei echte Zitterpartien überstehen. Schon in der Runde der letzten 32 musste die Albiceleste Schwerstarbeit verrichten, um Kap Verde nach Verlängerung niederzuringen. Und im Achtelfinal-Duell gegen Ägypten sah es lange Zeit sogar so aus, als müssten die Südamerikaner vorzeitig die Koffer packen.

Die Truppe von Lionel Scaloni lag in Atlanta bereits ab der 15. Minute mit 0:2 hinten. Doch nur elf Minuten vor dem Abpfiff startete der Weltmeister eine furiose Aufholjagd: Drei Tore in nur 13 Minuten drehten die Partie komplett und sicherten den Einzug in die nächste Runde. Der Traum von der Titelverteidigung lebt also weiter.

Die Schweiz kann unterdessen absolut stolz darauf sein, wie sie diese Phase des Turniers erreicht hat. Die "Nati" lieferte sich einen zähen Kampf mit einer defensivstarken kolumbianischen Mannschaft, in dem auch nach 120 Minuten kein Sieger feststand. Im anschließenden Elfmeterschießen behielten die Schweizer kühle Nerven und buchten so das Traumduell mit dem Weltmeister in Kansas City.

Das Team von Murat Yakin hat bereits Geschichte geschrieben: Mit dem Erfolg in der Runde der letzten 32 holten sie ihren allerersten Sieg in der K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft überhaupt. Durch das Weiterkommen im Achtelfinale feierten sie nun zum ersten Mal zwei K.-o.-Siege in Folge bei einer WM. Da es der erste Viertelfinal-Einzug der Schweizer seit 1954 ist, wird die Mannschaft extrem heiß darauf sein, ein Ausrufezeichen zu setzen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Argentinien vs Schweiz

Argentinien:E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi, Alvarez

Schweiz:Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Der Weltmeister nutzt die mangelnde Erfahrung der Schweizer

Argentinien hat in den bisherigen K.-o.-Runden vor allem eines bewiesen: enorme Nehmerqualitäten. Es war alles andere als ein Spaziergang ins Viertelfinale, doch am Ende setzte sich die individuelle Klasse durch. Der Weltmeister hat mittlerweile eine beeindruckende Serie von zwölf Siegen in Folge hingelegt.

Die Schweizer kommen zwar ebenfalls mit vier Siegen im Rücken, holten davor aus sechs Partien allerdings nur einen einzigen Dreier. Vier Unentschieden und eine Niederlage vor dem Start ihrer Siegesserie zeigen, wie unberechenbar die Yakin-Elf ist. Fakt ist aber auch: Die Eidgenossen betreten hier absolutes Neuland. Für das Halbfinale bräuchten sie den dritten K.-o.-Sieg in Folge – ein historisches Novum für die Schweiz.

Die Scaloni-Elf kennt diese Drucksituationen hingegen bestens und hat zudem die Statistik auf ihrer Seite: Argentinien ist seit fünf direkten Duellen gegen die Schweiz ungeschlagen (drei Siege), darunter fällt auch das dramatische Achtelfinale der WM 2014.

Argentinien vs Schweiz Wette 1: 1x2 – Argentinien zu einer Quote von 1.67 auf Tipico

Torfestival beim Titelverteidiger?

Es war klar, dass der Weltmeister von Beginn an den Vorwärtsgang einlegen würde. Die Offensive agiert hocheffizient und stellt mit 14 Treffern – gleichauf mit Frankreich – den besten Sturm des bisherigen Turniers. Lionel Messi zeigt der Welt einmal mehr, warum er der Größte aller Zeiten ist. Hier liegen Tore förmlich in der Luft.

Messi führt die Torschützenliste vor dem Duell der Franzosen gegen Marokko mit acht Treffern einsam an. Obwohl der Magier am Dienstag in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verschoss, riss er sein Team am Ende mit. Ohnehin liefert Argentinien offensiv aktuell eine ganz kuriose Statistik ab.

Die Albiceleste erzielte in jedem ihrer letzten drei Spiele exakt drei Tore. Überhaupt trafen sie in fünf der vergangenen sechs Partien dreifach. Vor diesem Hintergrund ist der Tipp, dass der Favorit am Sonntagmorgen mindestens zwei Tore erzielt, extrem gut spielbar.

Argentinien vs Schweiz Wette 2: Tore Argentinien – Über 1.5 Tore zu einer Quote von 2.11 auf Tipico

Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

So gefährlich Argentiniens Angriffsreihe ist, so anfällig präsentierte sich zuletzt die Defensive. Alle fünf Gegentore, die die Südamerikaner im Turnierverlauf kassierten, fielen in den letzten drei Spielen. Ein Schnitt von 1,6 Gegentoren pro Partie dürfte den Schweizern durchaus Mut machen.

Die Schweiz hat bei dieser WM bewiesen, dass sie vor dem gegnerischen Gehäuse eiskalt sein kann. Einzig beim torlosen Remis gegen Kolumbien blieben sie ohne eigenen Treffer – in den vier Spielen davor netzten sie starke neunmal ein (2,25 Tore pro Spiel).

Mit einem physisch starken Breel Embolo als Speerspitze wird die Schweiz ihre Chancen bekommen. Dazu kommt: Bei Argentinien endeten die letzten drei Partien allesamt mit Toren auf beiden Seiten. Bei der Schweiz war dies in fünf der letzten sieben Spiele der Fall.

Da auch in drei der letzten vier direkten Duelle beide Fanlager jubeln durften, deutet in diesem epischen Viertelfinale alles auf ein torreiches Match hin.

Argentinien vs Schweiz Wette 3:Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.93 auf Tipico

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