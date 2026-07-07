Frankreich vs Marokko Wett Tipp: Value auf die Atlas-Löwen – Kein Sieg für Frankreich nach 90 Minuten?

Marokko ist seit sage und schreibe 34 Pflichtspielen ungeschlagen. Bringt Frankreich die Qualität mit, um die sensationelle Serie der Atlas-Löwen zu brechen?

Die besten Wetten für Frankreich vs Marokko

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,98 bei Betano

Unentschieden oder Marokko (Doppelte Chance) zu einer Quote von 2,35 bei Betano

Kylian Mbappé gibt 3+ Schüsse aufs Tor ab zu einer Quote von 2,75 bei Betano

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Welches Team hat die besten Chancen? Hier geht es zu den WM 2026 Sieger Quoten.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 2:2 Marokko

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Mbappé, Dembélé; Marokko – Saibari, Hakimi

Das von Kylian Mbappé angeführte Frankreich trifft in einem hochemotionalen WM-Viertelfinale in Boston auf Marokko. Es ist die Neuauflage des Halbfinals von 2022, das Frankreich damals mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Marokko brennt also lichterloh auf Revanche.

Frankreich geht wenig überraschend als Favorit in dieses Duell. Die „Équipe Tricolore“ präsentierte sich bislang eiskalt vor dem Tor und erzielte 14 Treffer in fünf Spielen. Ein Mbappé-Elfmeter reichte im Achtelfinale, um Paraguay mit 1:0 niederzuringen. Mbappé führt die Jagd nach dem Goldenen Schuh derzeit gemeinsam mit Lionel Messi und Erling Haaland an – alle drei stehen bei sieben Turniertreffern.

Allerdings gibt es personelle Sorgen: Aurélien Tchouaméni (Oberschenkelverletzung) und Marcus Thuram (Wadenprobleme) verpassten beide den Sieg gegen Paraguay. Ihre rechtzeitige Genesung ist aktuell die größte Baustelle für Nationaltrainer Didier Deschamps.

Unter der Regie von Mohamed Ouahbi strafen die Atlas-Löwen aus Marokko weiterhin alle Experten Lügen. Im Achtelfinale fegten sie Co-Gastgeber Kanada mit 3:0 vom Platz, wobei Azzedine Ounahi einen Doppelpack schnürte. Zuvor schalteten sie bereits eine stark eingeschätzte niederländische Mannschaft im Elfmeterschießen aus.

Die Marokkaner sind extrem schwer zu knacken und seit 34 Länderspielen unbesiegt. Die spannendste Frage stellt sich in der Offensive: Setzt Ouahbi auf einen echten Stoßstürmer oder auf eine extrem fluide, bewegliche Angriffsreihe? So oder so hat diese Partie das Potenzial für einen echten Klassiker. Frankreich ging in den letzten neun Spielen immer mit 1:0 in Führung, während die Marokkaner in sieben ihrer letzten neun Partien den ersten Treffer des Spiels erzielten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Marokko

Frankreich:Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Koné, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé

Marokko:Bounou; Hakimi, Mazraoui, Riad, Diop, El Aynaoui, Bouaddi, Díaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Der Value-Check: Drei oder mehr Tore im Spiel

Frankreich präsentiert sich im letzten Drittel in absoluter Torlaune und blickt auf 14 Treffer aus fünf Spielen zurück. Zudem bringen die Franzosen im Schnitt 8,5 Schüsse pro Spiel direkt aufs Gehäuse – zum aktuellen Zeitpunkt der absolute Spitzenwert des Turniers.

Die „Bleus“ haben die Linie von Über 2,5 Toren in vier dieser fünf Partien geknackt. Die einzige Ausnahme war der zähe 1:0-Arbeitssieg gegen das defensive Abwehrbollwerk aus Paraguay.

Ein Hauptgrund für Marokkos ungeschlagene Serie und den anhaltenden Erfolg ist zweifellos die extrem sattelfeste Defensive. Beim 3:0-Sieg gegen Kanada haben sie jedoch bewiesen, dass sie auch nach vorne brandgefährlich sind. Die implizierte Wahrscheinlichkeit für mindestens 3 Tore liegt bei knapp über 50 %. Genau deshalb bietet diese Quote einen echten Value.

Frankreich vs Marokko Wette 1: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,98 bei Betano

Value auf Marokko: Kein Frankreich-Sieg nach regulärer Spielzeit

Wir haben Marokkos beeindruckende Serie bereits erwähnt, aber die Wahrheit ist: Diese Mannschaft weiß einfach nicht, wie man verliert. Sie haben es perfektioniert, die absoluten Top-Nationen des Weltfußballs zu frustrieren. Das 1:1-Unentschieden gegen Brasilien in der Gruppenphase war bereits ein dickes Ausrufezeichen, gefolgt vom dramatischen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande.

Sollte Marokko wieder auf ein tiefes, kompaktes Abwehrbollwerk setzen, könnte dies den Männern von Didier Deschamps massive Probleme bereiten. Schon gegen Paraguay tat sich Frankreich extrem schwer, spielerische Lösungen gegen einen tiefstehenden Gegner zu finden.

Unter Mohamed Ouahbi stehen die Atlas-Löwen defensiv kompakt und schalten nach Ballgewinn pfeilschnell über Achraf Hakimi um. Der Wettmarkt beziffert die Chance auf ein Unentschieden oder einen Marokko-Sieg nach 90 Minuten auf gerade einmal 41,67 %. Es ist kaum zu glauben, dass Frankreich eine fast 60-prozentige Siegchance in der regulären Spielzeit eingeräumt wird – und das gegen ein Team, das sich in den letzten 12 bis 18 Monaten als absolut krisenfest erwiesen hat.

Frankreich vs Marokko Wette 2: Unentschieden oder Marokko (Doppelte Chance) zu einer Quote von 2,35 bei Betano

Zusätzlicher Value: Mbappé hält Keeper Bounou auf Trab

Aktuell bringt Kylian Mbappé im Schnitt 3,4 Schüsse pro Partie direkt aufs Tor. Kein anderer Spieler im gesamten Turnierverlauf kann diesen Topwert vorweisen.

Mbappé agiert im Zentrum als absoluter Fixpunkt des französischen Angriffs, der mit 8,5 Torschüssen pro Spiel die gefährlichste Offensivabteilung des Turniers stellt. Die reine Anzahl an Abschlüssen spricht also klar für diesen Tipp.

Die Buchmacher sehen die Wahrscheinlichkeit, dass Mbappé gegen Marokko mindestens dreimal den Kasten trifft, bei gerade einmal 36,36 %. Wenn man bedenkt, dass er diese Marke bisher in jedem einzelnen Turnierspiel geknackt hat (eine Quote von 100 %), wirkt dieser Prozentsatz überraschend niedrig. Für uns ist dies der absolute Top-Value-Tipp unseres Frankreich gegen Marokko Trios für diese Woche.

Frankreich vs Marokko Wette 3:Kylian Mbappé gibt 3+ Schüsse aufs Tor ab zu einer Quote von 2,75 bei Betano

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