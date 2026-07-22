Drei Teams, bei denen sich eine Langzeit-Investition für die neue Saison lohnt

Drei verschiedene Teams aus Europa mit völlig unterschiedlichen Ambitionen bieten uns die Chance, schon früh auf den Langzeitmärkten wertvollen Value abzugreifen.

Langzeitmärkte Quote Man City landet in den Top 2 2.35 Atlético Madrid wird Meister (ohne Barcelona & Real Madrid) 2.00 Wolves steigen auf 2.60

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Drei Clubs, drei Ambitionen: Das Value-Trio

Rund einen Monat vor dem Start der Saison 2026/27 nehmen wir eine vielversprechende Dreier-Kombi quer durch Europas Top-Ligen ins Visier. Die Premier League, die Championship und La Liga bieten bei drei Vereinen mit völlig unterschiedlichen Zielsetzungen richtig guten Value.

Nachdem Manchester City zwei Jahre in Folge den Meistertitel verpasst hat, bricht unter Enzo Maresca eine neue Ära an. Maresca kennt den Club bestens und übernimmt den wohl hochkarätigsten Kader Europas. Es fällt extrem schwer, hier gegen eine Platzierung unter den ersten Zwei zu wetten.

Atlético Madrid war über Jahre hinweg die unangefochtene Nummer drei in Spanien hinter Real und Barca. Die vergangene Spielzeit schlossen die „Colchoneros“ allerdings nur auf Rang vier ab – ein Ausrutscher, den Diego Simeone zwingend korrigieren will. Qualität ist im Kader reichlich vorhanden, zumal sich Ademola Lookman nach seinem Winter-Wechsel im Januar blitzschnell eingelebt hat.

Auch bei den Wolves sitzt ein neuer Mann an der Seitenlinie, nachdem Rob Edwards den Verein verlassen hat. Für César Peixoto ist es die erste Trainerstation außerhalb Portugals, weshalb auf ihn eine echte Reifeprüfung wartet. Dank ein paar sehr smarter Neuzugänge stehen die Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die Premier League jedoch richtig gut.

Man City wieder da, wo sie hingehören?

Blickt man auf die jüngsten Daten, ist dieser Wett Tipp der sicherste Baustein unseres Trios: Manchester City schloss die Premier League 2025/26 mit 78 Punkten als Vizemeister ab. Seit der Saison 2017/18 landeten die Skyblues in acht von neun Spielzeiten unter den Top 2. Das Fundament für diesen Tipp ist also extrem solide.

Besonders die Heimstärke im Etihad Stadium dient uns hier als verlässliche Bank. Satte 45 Punkte holte City in der vergangenen Saison vor heimischem Publikum (14 Siege, 3 Unentschieden, nur 2 Niederlagen). Bei einem xG-Wert von 71,01 übertrafen sie die Erwartungen mit 77 erzielten Toren spürbar. Ein Schnitt von 2,02 Toren pro Heimspiel unterstreicht, warum City zu den verlässlichsten Langzeit-Optionen der Liga gehört.

Eine kleine Prise Vorsicht ist dennoch geboten: Bei Frühwetten auf City muss man einkalkulieren, dass das Team unter dem neuen Coach eine kurze Findungsphase brauchen könnte. Genau deshalb betrachten wir diesen Tipp als quotengetriebene Value-Analyse und nicht als blinden Selbstläufer. Doch ein Team, das gerade Vizemeister geworden ist und zu Hause eine Macht war, muss keine Quantensprünge machen, um erneut unter den Top 2 zu landen.

Der Transfer von Elliot Anderson könnte sich als absolut meisterhafter Schachzug erweisen. Er bringt zusätzliche Dynamik und Physis ins Mittelfeld – Faktoren, die über eine lange Saison hinweg goldwert sind. Unsere Tendenz stützt sich aber vor allem auf die Konstanz der vergangenen Saison: 78 Punkte und eine bärenstarke Heimbilanz sprechen für sich. Wenn der Markt hier weiter attraktive Quoten anbietet, gehört dieser Pick absolut auf den Schein.

Wieder das Maß der Dinge hinter den Großen?

Atlético ist die etwas vorsichtigere Komponente in unserer Kombi, die einen genaueren Blick auf die Zahlen erfordert. Die Madrilenen beendeten La Liga zuletzt auf Platz vier – vor allem, weil es im letzten Drittel an der nötigen Durchschlagskraft fehlte. 62 erzielte Tore waren 10 weniger als beim Tabellendritten Villarreal und satte 33 weniger als bei Meister Barcelona.

Die positive Nachricht: Sie trafen öfter, als es ihr xG-Wert von 58,87 erwarten ließ. Die Chancenverwertung von lediglich 12,45 % war jedoch die klare Schwachstelle. Zum Vergleich: Villarreal stellte mit einer Verwertungsquote von 15.82 % den Bestwert in La Liga auf – ein Hauptgrund, warum sie in der Endabrechnung vor Atleti landeten. Dieser Ausfall an Offensivpower und der potenzielle Abgang von Julián Álvarez mahnen zur Vorsicht: Der Tipp „Sieger ohne Real & Barca“ ist kein automatischer Selbstläufer.

Unter der Oberfläche stimmen die Argumente aber weiterhin. Die Heimbilanz war mit durchschnittlich 2,42 Punkten pro Spiel bärenstark und wurde nur von den beiden Top-Clubs übertroffen. Eine solche Festung im eigenen Stadion reicht in der Regel aus, um den Rest der Liga auf Distanz zu halten – erst recht, wenn sich die Auswärtsform wieder stabilisiert.

Zudem wird das Angriffsspiel zum Saisonstart ein neues Gesicht haben. Nach dem Abgang von Antoine Griezmann stellt sich das Team neu auf. Lee Kang-in soll dabei eine Schlüsselrolle übernehmen, kann die Last aber nicht alleine tragen. Hier müssen auch andere Leistungsträger in die Bresche springen. Was für Atlético spricht: Noch vor zwei Jahren belegten sie mühelos Platz drei und besitzen nach wie vor die Heimstärke für ein schnelles Comeback.

Fazit für diesen Wett Tipp: Wir spielen diesen Pick nur an, wenn die angebotene Quote das Potenzial als „Best of the Rest“ realistisch widerspiegelt und den Viertplatzierten-Ausrutscher der Vorsaison entsprechend einpreist. Ist das der Fall, gehört Atlético definitiv in jeden gut sortierten Langzeit-Schein.

Direkte Rückkehr für die Wolves?

Die Wolverhampton Wanderers sind der spekulativste Pick in unserem Trio, bieten aber gleichzeitig das größte Renditepotenzial, falls der Umbruch schnell greift. Die Premier-League-Saison 2025/26 der Wolves war gelinde gesagt ein Desaster: Bei einem Expected-Goals-Wert von 35,52 brachten sie mickrige 27 Tore zustande. 370 Torschüsse reichten lediglich für eine Chancenverwertung von katastrophalen 7,30 % – der schlechteste Wert der gesamten Liga. Selbst die Heimbilanz im Molineux war mit mageren 0,74 Punkten pro Spiel unterirdisch.

Diese Zahlen zeigen deutlich: Ein Relegationsplatz allein garantiert in der Championship noch lange keinen Wiederaufstieg. Die Wolves brauchten einen echten Neustart, nicht nur einen Tapetenwechsel der Liga. Genau hier kommt die Sommer-Transferperiode ins Spiel: Mit Raúl Jiménez und Kieran Trippier kamen zwei erfahrene Akteure ablösefrei, Ladislav Krejčí wurde fest verpflichtet und Rafiki Saïd ist der erste Wunscheinkauf von César Peixoto.

Gerade Saïd steht sinnbildlich für die neue Ausrichtung der Wolves: Mehr Tempo, mehr Athletik und deutlich mehr Gefahr im Offensivspiel – exakt das, was ein Team nach einer Saison mit nur 27 Muckertoren dringend benötigt. Allerdings wiegt der Abgang von João Gomes zu Aston Villa für rund 45 Millionen Euro schwer und hinterlässt eine Lücke im Mittelfeld. Man darf also keinesfalls blind davon ausgehen, dass der Wiederaufstieg ein Spaziergang wird.

Unter dem Strich sind die Wolves daher genau dann ein hochattraktiver Wett Tipp, wenn der Aufstiegsmarkt genügend Value bereithält. Das finanzielle Fundament steht, die Transfers wirken durchdacht und die Championship kommt einem aggressiven Offensivstil entgegen. Genau das macht die Wolves zu einer perfekten späten Komponente für unser Langzeit-Trio.

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