England gegen Argentinien: Tipico boostet die Quote für Sieg England auf 40,00!

Tipico wartet mit einem attraktiven Vorteil für Neukunden auf. Der Buchmacher erhöht die reguläre Siegquote für England für das kommende Match massiv. Bei Tipico profitieren die Kunden von einer Quote von 40,0 statt der regulären Quote von 2,75.

Sichere Dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Der Quoten-Vergleich im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt dir die genauen Konditionen des exklusiven Angebots im direkten Vergleich zur regulären Quote:

Wettmarkt (Reguläre Spielzeit) Sieg England Reguläre Quote 2,75 Erhöhte Quote 40,0 Maximaler Einsatz 2,00 € Umsatzbedingungen Keine (Echtgeld-Auszahlung)

Analyse der Quote: Warum sich der Tipp lohnt

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass England in den letzten Spielen eine sehr stabile Defensive präsentierte und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugt.

Du siehst, dass England in den letzten Spielen eine sehr stabile Defensive präsentierte und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugt. ⚔️ Der Kontext: Da es um den Einzug in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft geht, wird England von Beginn an druckvoll spielen und voll auf Sieg setzen.

Da es um den Einzug in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft geht, wird England von Beginn an druckvoll spielen und voll auf Sieg setzen. 🚀 Value-Aspekt: Der Sprung von 2,75 auf 40,0 bietet dir einen massiven Mehrwert, da du das Risiko durch den geringen maximalen Einsatz von 2,00 € extrem minimierst.

Anleitung: So nutzt du den Quotenboost

Das Aktivieren der erhöhten Quote ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten sicherst du dir das Angebot für dein Smartphone oder deinen Desktoprechner:

Öffne die App von Tipico und registriere ab dem 14.07.2026 (12:00 Uhr) ein neues Wettkonto. Gehe zum Reiter "Geboostete Quoten" (oder "Quotenboost"). Wähle das Spiel England gegen Argentinien aus. Platziere Deine Wette auf einen Sieg von England (maximaler Einsatz: 2,00 €). Der Quotenboost wird dir nach der erfolgreichen Kontoverifizierung automatisch direkt im Wettschein angezeigt. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Teilnahme erst ab 18 Jahren. Das Wettangebot der Tipico Co. Ltd. ist offiziell erlaubt (Whitelist der GGL-Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder). Glücksspiel kann süchtig machen. Unabhängige Hilfe und Beratung findest du unter www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de.

Vor- und Nachteile des Angebots

Vorteile

✅ Enormer Quotenboost von 2,75 auf 40,0.

✅ Gewinnauszahlung erfolgt direkt in Echtgeld ohne lästige Umsatzbedingungen.

✅ Hohe Sicherheit durch die offizielle deutsche Lizenz (GGL-Whitelist) des Buchmachers.

Nachteile

❌ Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

❌ Der maximale Wetteinsatz ist strikt auf 2,00 € begrenzt.

❌ Die Cashout-Funktion ist für dieses Angebot komplett deaktiviert.

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